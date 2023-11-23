https://ukraina.ru/20231123/1051257327.html

Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина

Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина - 23.11.2023 Украина.ру

Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина

Украинскому режиму абсолютно не жалко собственных граждан. Киев просто старается не допустить масштабных потерь, которые могли бы обвалить фронт или спровоцировать антивоенное восстание. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-23T05:00

2023-11-23T05:00

2023-11-23T05:00

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протесты

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Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. За лето и осень они не израсходовали весь боевой потенциал. При этом у Киева все равно остается огромный людской ресурс, рассказал военный эксперт.Украинскому режиму наплевать на собственных граждан. Он старается действовать осторожно, чтобы не допустить таких потерь среди ВСУ, которые могли бы обвалить фронт или спровоцировать народный бунт, добавил он.Нынешняя скорость, с которой Киев набирает и используют людей на фронте, вполне для них эффективная. Никаких антивоенных акций протеста там нет. А если их кто-то попытается провести, их очень быстро разгонят, отметил эксперт.В качестве стратегического резервуара у Украины еще есть Киев. Это город на 2,5 миллиона населения, которых можно мобилизовать в случае необходимости, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051217857.html

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новости, украина, россия, фронт, резервы, мобилизация, киев, всу, потери, протесты