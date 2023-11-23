Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинскому режиму абсолютно не жалко собственных граждан. Киев просто старается не допустить масштабных потерь, которые могли бы обвалить фронт или спровоцировать антивоенное восстание. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. За лето и осень они не израсходовали весь боевой потенциал. При этом у Киева все равно остается огромный людской ресурс, рассказал военный эксперт.
Украинскому режиму наплевать на собственных граждан. Он старается действовать осторожно, чтобы не допустить таких потерь среди ВСУ, которые могли бы обвалить фронт или спровоцировать народный бунт, добавил он.
"На Украине же до сих пор действует принцип "моя хата с краю — ничего не знаю". Если кого-то насильно забирают в армию, украинский обыватель думает: "Ну это же не меня. А если меня, то точно не сегодня", - подчеркнул Крапивник.
Нынешняя скорость, с которой Киев набирает и используют людей на фронте, вполне для них эффективная. Никаких антивоенных акций протеста там нет. А если их кто-то попытается провести, их очень быстро разгонят, отметил эксперт.
В качестве стратегического резервуара у Украины еще есть Киев. Это город на 2,5 миллиона населения, которых можно мобилизовать в случае необходимости, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Вчера, 05:50"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и ОдессуПрорваться до Львова и Одессы — пока такие планы остаются за гранью военной целесообразности ВС России. Но им вполне по силам отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов