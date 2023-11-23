https://ukraina.ru/20231123/1051254535.html

Отдать талант тем, кто в нем нуждается. В Донбассе погибла русская актриса Полина Меньших

Отдать талант тем, кто в нем нуждается. В Донбассе погибла русская актриса Полина Меньших - 23.11.2023 Украина.ру

Отдать талант тем, кто в нем нуждается. В Донбассе погибла русская актриса Полина Меньших

В результате обстрела ВСУ Дворца Культуры, 19 ноября в Донбассе погибла российская актриса и режиссер Полина Меньших. Об этом 20 ноября сообщил на своей странице "ВКонтакте" театр-студия "Портал", в котором Меньших ставила один из последних своих спектаклей

2023-11-23T05:43

2023-11-23T05:43

2023-11-23T05:43

культура

эксклюзив

актриса

донбасс

обстрелы

погибшие

концерт

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"С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий Последнего Испытания ("Леге Артис") погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела", - короткая запись появилась в соцсети творческого коллектива в тот момент, когда в украинских СМИ и телеграм-каналах было опубликовано много противоречивой информации о произошедшем.По информации российских СМИ, концерт, в котором принимала участие Меньших состоялся в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики – глубоком тылу."Мероприятия в зоне военных действий должны проходить без анонсов, внезапно, очень оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае ни в местах для этого предназначенных, таких как ДК, театры и прочее, нельзя толпиться на открытых пространствах, парковаться в кучу, трепать всем по телефонам, где вы и зачем.Условия на этой войне таковы, что враг видит всё, пользуясь западной разведкой, своими стукачами и нашей безответственностью. Риски конечно всегда есть и на всё воля Божия, твой осколок найдёт тебя в любом случае, а чужой точно не достанет. Царствие небесное геройски погибшей на своём боевом посту р.Б. Полине и всем, кто ушёл с ней", - написала в своем телеграм-канале певица Юлия Чичерина, хорошо знакомая с буднями артистов, выступающих на фронте и около него.В комментарии изданию Украина.ру военный корреспондент Александр Коц рассказал, что удар был нанесен ракетами HIMARS во время концерта. В сети также появилось видео прилета, на котором видно, как актриса поет песню, аккомпанируя себе на гитаре."Это тыловой город, который находится в шестидесяти километрах от линии боевого столкновения в радиусе досягаемости ракет HIMARS. Насколько я понимаю, было два удара. Я не знаю, во время которого она погибла: первый удар пришелся по зданию ДК, а второй попал в крышу над зрительным залом, когда в зале уже практически никого не было", - рассказал изданию Коц.По его словам, кроме актрисы погибли еще несколько человек. В зале находились военные и гражданские.На вопрос, был ли удар HIMARS направлен именно в Дом культуры во время концерта, он ответил однозначно:По информации военкора, в ДК находились и другие артисты, принимавшие участие в концерте, но украинских военных не остановило ни их присутствие, ни присутствие гражданских – местных жителей."Вообще, конечно, такие концерты надо проводить, они должны быть. Это искренний порыв людей из мирной жизни – принести ребятам на фронт частицу тепла, чтобы они могли немного забыться. Но такие концерты надо проводить с особыми мерами предосторожности, конспирации, не собирая большие аудитории. И, естественно, не сообщать о них заранее: у противника сотни человек сидят в соцсетях, изучают публикации – где раздают гуманитарку, где собирают колонны, где проводят торжественные построения. Таких ошибок противник не прощает", - рассказал он.Из горькой трагедии нужно делать выводы, подчеркивает Коц. В пример он привел агитбригады, которые ездят в военные части от Министерства обороны, и чья безопасность продумана до мельчайших подробностей.Российские артисты не впервые попадают под обстрел, приезжая в Донбасс со спектаклями и концертами: всего месяц назад актер, заслуженный артист России и член Общественной палаты Московской области и Центрального штаба "Народного фронта" Алексей Огурцов сообщил изданию "Подмосковье сегодня" о чудесном спасении во время обстрела:"Мы попали под обстрел в ДНР, на пути к подразделению "Спарта", в аэропорт. Наш автобус прострелили, водителя ранило в ногу. В этот момент там находились все артисты, прибывшие в зону СВО, чтобы поддержать защитников России. Получилось так, что мы приехали, а несколько минут назад погибли восемь солдат из артдивизиона — целая батарея. Прилетели три ракеты "HIMARS". Поэтому мы ночью отправились на позиции, каждый член команды расписался на снарядах за своего деда, предка, подарившего нам Победу в 40-х годах…"Немногим раньше – в августе, записывая сюжет для фестиваля "Традиция", под артиллерийский обстрел попал актер Владимир Стеклов – в ЛНР, в районе Лисичанска, а в июле актер Егор Бероев рассказал порталу "Культура" об обстреле "Градами" центра Донецка, которому он сам стал свидетелем.Полина Меньших активно вела соцсети, но в основном – о своем творчестве: о танцевальных коллективах, которые она создавала и постановках, в которые вдыхала жизнь.Зерном ее творческого вдохновения был этнический танец: среди постановок – кельтский балет "Танец – навсегда!", нео-фолк балет "Сон на Ивана Купалу", ирландского шоу в стиле фэнтези "Легенда об эльфах и лепреконах или Почти по Шекспиру", балет-пастиччо "Обретенная партитура".Александр Коц опубликовал текст, написанный коллегой Меньших, танцовщицей, которая играла в театре вместе с погибшей:"Конечно, Полина осознавала опасность... Она была прекрасным человеком, очень хрупкой, лёгкой и почти невесомой, но с таким большим и отважным сердцем... И она очень хотела принести хоть немного тепла в ту тьму, куда проникает так мало света...Но Полина была не просто хореографом, она была постановщиком и режиссёром.И у неё есть потрясающий по своей силе и глубине спектакль:"Дорога на Берлин".Она считала его лучшей своей работой. Есть записи, его можно восстановить и поставить, но при жизни его увидели очень немногие. Не было денег, не было связей, она не умела себя продвигать и рекламировать...Я очень прошу Вас, возможно, об этом спектакле узнают люди, которые в состоянии профинансировать и организовать эту постановку. Полина была бы очень счастлива знать, что её творение не исчезло в безвестности..."С точки зрения театрального искусства Меньших была универсальным мастером: сама ставила свои спектакли, как постановщик и балетмейстер, писала сценарии, танцевала. Большую часть жизни она прожила в Москве, но бывала с гастролями в разных городах России: чаще всего – в Петербурге.Пятнадцать лет существовал театр-студия Lege Artis, созданный Полиной Меньших. С 2021 года она работала в театре этно-танца "НЕЖЕНь", преподавала детям хореографию.В комментарии изданию "Аргументы и факты" друг Полины Денис Лаврентьев рассказал о мотивации танцовщицы поехать в Донбасс:"Поехала в ДНР она потому, что считала своим долгом не таить талант, а отдавать его тем, кто в нем нуждается, — волонтерам, жителям Донецка, военнослужащим России. Напоминать тем, кто месяцы и годы живет или служит на передовой, о жизни, мирной жизни, к которой все мы стремимся…"

https://ukraina.ru/20231113/1050986280.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, актриса, донбасс, обстрелы, погибшие, концерт