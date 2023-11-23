Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Армии РФ нельзя размазывать боевые действия по всему фронту. Природа войны состоит в том, чтобы выявить и прорвать слабые места в обороне, после чего поэтапно решать боевые задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если падет Авдеевка, это будет могучий удар по всему военно-политического руководству Украины. Киевский режим это отлично понимает и "держится зубами" за укрепрайон, рассказал военный обозреватель.
Украинское командование не щадит людей и бросает в Авдеевку плохо подготовленные кадры. Хотя в определенной степени это помогает ВС РФ выполнять боевые задачи, добавил он.
"Авдеевка, Авдеевка и еще раз Авдеевка – это то, что мы должны добыть до конца года. Именно поэтому мы обрушиваем туда огромное количество боеприпасов. Работает артиллерия, авиация, РСЗО. И личный состав на этом направлении усиливается, чтобы решить эту задачу", - подчеркнул Баранец.
Укрепрайон ВСУ в Авдеевке – это плотно закрытая дверь, которая откроет армии РФ дорогу на Славянск и Краматорск. Это наши ближайшие горизонты планирования СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 06:00"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией РоссииИ на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке будет решён в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов