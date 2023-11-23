Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году - 23.11.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году
Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году - 23.11.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году
Армии РФ нельзя размазывать боевые действия по всему фронту. Природа войны состоит в том, чтобы выявить и прорвать слабые места в обороне, после чего поэтапно решать боевые задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T05:40
2023-11-23T05:40
новости
авдеевка
днр
вс рф
россия
всу
сво
артиллерия
авиация
оборона
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Если падет Авдеевка, это будет могучий удар по всему военно-политического руководству Украины. Киевский режим это отлично понимает и "держится зубами" за укрепрайон, рассказал военный обозреватель.Украинское командование не щадит людей и бросает в Авдеевку плохо подготовленные кадры. Хотя в определенной степени это помогает ВС РФ выполнять боевые задачи, добавил он.Укрепрайон ВСУ в Авдеевке – это плотно закрытая дверь, которая откроет армии РФ дорогу на Славянск и Краматорск. Это наши ближайшие горизонты планирования СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051206554.html
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новости, авдеевка, днр, вс рф, россия, всу, сво, артиллерия, авиация, оборона, наступление
Новости, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, авиация, Оборона, наступление

Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году

05:40 23.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Армии РФ нельзя размазывать боевые действия по всему фронту. Природа войны состоит в том, чтобы выявить и прорвать слабые места в обороне, после чего поэтапно решать боевые задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если падет Авдеевка, это будет могучий удар по всему военно-политического руководству Украины. Киевский режим это отлично понимает и "держится зубами" за укрепрайон, рассказал военный обозреватель.
Украинское командование не щадит людей и бросает в Авдеевку плохо подготовленные кадры. Хотя в определенной степени это помогает ВС РФ выполнять боевые задачи, добавил он.
"Авдеевка, Авдеевка и еще раз Авдеевка – это то, что мы должны добыть до конца года. Именно поэтому мы обрушиваем туда огромное количество боеприпасов. Работает артиллерия, авиация, РСЗО. И личный состав на этом направлении усиливается, чтобы решить эту задачу", - подчеркнул Баранец.
Укрепрайон ВСУ в Авдеевке – это плотно закрытая дверь, которая откроет армии РФ дорогу на Славянск и Краматорск. Это наши ближайшие горизонты планирования СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 06:00
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией РоссииИ на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке будет решён в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
НовостиАвдеевкаДНРВС РФРоссияВСУСВОартиллерияавиацияОборонанаступление
 
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05:50Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке
05:43Отдать талант тем, кто в нем нуждается. В Донбассе погибла русская актриса Полина Меньших
05:40Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году
05:32НАТО намерено погрузить Балканы в состояние долгосрочного хаоса, считает Драгана Трифкович
05:30"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский
05:24Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом
05:20Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии
05:10Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
05:00Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина
04:58Дмитрий Краснов о том, как Байден зарабатывает баллы на палестинцах и о появлении второго Зеленского
04:50Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией
04:43Дмитрий Бабич: Зеленский заигрывает с Трампом, поэтому рискует лишиться поддержки своих спонсоров
04:40"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне
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04:29Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи Санду
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