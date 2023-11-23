https://ukraina.ru/20231123/1051248847.html

Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году

Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году - 23.11.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году

Армии РФ нельзя размазывать боевые действия по всему фронту. Природа войны состоит в том, чтобы выявить и прорвать слабые места в обороне, после чего поэтапно решать боевые задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T05:40

2023-11-23T05:40

2023-11-23T05:40

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Если падет Авдеевка, это будет могучий удар по всему военно-политического руководству Украины. Киевский режим это отлично понимает и "держится зубами" за укрепрайон, рассказал военный обозреватель.Украинское командование не щадит людей и бросает в Авдеевку плохо подготовленные кадры. Хотя в определенной степени это помогает ВС РФ выполнять боевые задачи, добавил он.Укрепрайон ВСУ в Авдеевке – это плотно закрытая дверь, которая откроет армии РФ дорогу на Славянск и Краматорск. Это наши ближайшие горизонты планирования СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051206554.html

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новости, авдеевка, днр, вс рф, россия, всу, сво, артиллерия, авиация, оборона, наступление