"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне - 23.11.2023 Украина.ру
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"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне
"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне - 23.11.2023 Украина.ру
"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне
Авторитет Залужного в украинской армии и в украинском обществе достаточно высок. Но если конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует, то в Пентагоне будут принимать решение о судьбе своего подчиненного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T04:40
2023-11-23T04:40
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пентагон
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Откровенное интервью главкома ВСУ Валерия Залужного про нехватку боеприпасов, позиционный тупик и отсутствие личного состава было рассчитано исключительно на западных политиков, рассказал военный обозреватель.Возможно, что слова главкома ВСУ могли быть согласовано с Зеленским. Это такая хитрая игра, чтобы таким эпатажным способом отобразить личную позицию президента Украины, добавил он.Важно понимать, что кто бы ни стал президентом Украины, он не сможет сбросить с себя "американский поводок". Потому что политическое и военное руководство Украины – это филиал Белого дома и Пентагона, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
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новости, сша, пентагон, украина, ллойд остин, валерий залужный, владимир зеленский, виктор баранец, белый дом, президент украины, выборы
Новости, США, Пентагон, Украина, Ллойд Остин, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Виктор Баранец, Белый дом, президент Украины, выборы

"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне

04:40 23.11.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP
Читать в
Авторитет Залужного в украинской армии и в украинском обществе достаточно высок. Но если конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует, то в Пентагоне будут принимать решение о судьбе своего подчиненного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Откровенное интервью главкома ВСУ Валерия Залужного про нехватку боеприпасов, позиционный тупик и отсутствие личного состава было рассчитано исключительно на западных политиков, рассказал военный обозреватель.
Возможно, что слова главкома ВСУ могли быть согласовано с Зеленским. Это такая хитрая игра, чтобы таким эпатажным способом отобразить личную позицию президента Украины, добавил он.
"Но если конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует, то [глава Пентагона] Ллойд Остин будет принимать решение о судьбе своего подчиненного Залужного. Я не знаю, будет ли главком ВСУ включаться в президентскую гонку. Но авторитет Залужного в украинской армии и в обществе достаточно высок", - отметил Баранец.
Важно понимать, что кто бы ни стал президентом Украины, он не сможет сбросить с себя "американский поводок". Потому что политическое и военное руководство Украины – это филиал Белого дома и Пентагона, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 17:28
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НовостиСШАПентагонУкраинаЛлойд ОстинВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВиктор БаранецБелый домпрезидент Украинывыборы
 
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