"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне

"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США

Электорат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру