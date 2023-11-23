"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне
© AP
© AP
Авторитет Залужного в украинской армии и в украинском обществе достаточно высок. Но если конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует, то в Пентагоне будут принимать решение о судьбе своего подчиненного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Откровенное интервью главкома ВСУ Валерия Залужного про нехватку боеприпасов, позиционный тупик и отсутствие личного состава было рассчитано исключительно на западных политиков, рассказал военный обозреватель.
Возможно, что слова главкома ВСУ могли быть согласовано с Зеленским. Это такая хитрая игра, чтобы таким эпатажным способом отобразить личную позицию президента Украины, добавил он.
"Но если конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует, то [глава Пентагона] Ллойд Остин будет принимать решение о судьбе своего подчиненного Залужного. Я не знаю, будет ли главком ВСУ включаться в президентскую гонку. Но авторитет Залужного в украинской армии и в обществе достаточно высок", - отметил Баранец.
Важно понимать, что кто бы ни стал президентом Украины, он не сможет сбросить с себя "американский поводок". Потому что политическое и военное руководство Украины – это филиал Белого дома и Пентагона, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
21 ноября, 17:28"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в СШАЭлекторат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру