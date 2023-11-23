"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский - 23.11.2023 Украина.ру
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"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский
"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский - 23.11.2023 Украина.ру
"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский
Откровенные высказывания Залужного про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику. Рассказы главкома ВСУ про нехватку оружия и позиционный тупик могли быть согласованы с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T05:30
2023-11-23T05:30
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
интервью
всу
тупик
вооружение
командование
карьера
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Когда главком ВСУ Валерий Залужный дал откровенное интервью The Economist, я был в шоке. Как военный человек, я прекрасно понимаю, чего стоило ему взобраться на пик военной карьеры и занять высокую должность, сообщил обозреватель.Но его откровенные рассказы про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику по рангу. Так Залужный рискует подписать приговор своей военной карьере, добавил он.Проще говоря, таким эпатажным интервью главком ВСУ отобразил личную позицию президента Зеленского. А конфликт между ними – просто умело разыгранный спектакль. Но России нужно быть умнее этих киевских хитрецов, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051213056.html
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, интервью, всу, тупик, вооружение, командование, карьера, сша
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Интервью, ВСУ, тупик, вооружение, командование, карьера, США

"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский

05:30 23.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Откровенные высказывания Залужного про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику. Рассказы главкома ВСУ про нехватку оружия и позиционный тупик могли быть согласованы с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Когда главком ВСУ Валерий Залужный дал откровенное интервью The Economist, я был в шоке. Как военный человек, я прекрасно понимаю, чего стоило ему взобраться на пик военной карьеры и занять высокую должность, сообщил обозреватель.
Но его откровенные рассказы про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику по рангу. Так Залужный рискует подписать приговор своей военной карьере, добавил он.
"Поэтому мне кажется, что это интервью Залужного может быть согласовано с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это такая хитрая игра. Все его слова про нехватку боеприпасов, позиционный тупик и отсутствие личного состава рассчитаны на западных политиков", - подчеркнул Баранец.
Проще говоря, таким эпатажным интервью главком ВСУ отобразил личную позицию президента Зеленского. А конфликт между ними – просто умело разыгранный спектакль. Но России нужно быть умнее этих киевских хитрецов, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 04:00
Петр Скоробогатый: Россия прижала ВСУ в пяти местах, загнала Запад в ловушку, но пропустила мощный удар Ближневосточный кризис уничтожил возможность формирования коалиции Запада и глобального Юга, которые отстаивали бы интересы Украины. Этот альянс разошелся и сломался. И это еще один серьезный фактор, который может подтолкнуть Киев и Запад рассмотреть сценарии мирного разрешения российско-украинского конфликта
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийИнтервьюВСУтупиквооружениекомандованиекарьераСША
 
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