https://ukraina.ru/20231123/1051230309.html

"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский

"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский - 23.11.2023 Украина.ру

"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский

Откровенные высказывания Залужного про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику. Рассказы главкома ВСУ про нехватку оружия и позиционный тупик могли быть согласованы с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T05:30

2023-11-23T05:30

2023-11-23T05:30

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командование

карьера

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Когда главком ВСУ Валерий Залужный дал откровенное интервью The Economist, я был в шоке. Как военный человек, я прекрасно понимаю, чего стоило ему взобраться на пик военной карьеры и занять высокую должность, сообщил обозреватель.Но его откровенные рассказы про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику по рангу. Так Залужный рискует подписать приговор своей военной карьере, добавил он.Проще говоря, таким эпатажным интервью главком ВСУ отобразил личную позицию президента Зеленского. А конфликт между ними – просто умело разыгранный спектакль. Но России нужно быть умнее этих киевских хитрецов, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051213056.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, интервью, всу, тупик, вооружение, командование, карьера, сша