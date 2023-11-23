"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский
Откровенные высказывания Залужного про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику. Рассказы главкома ВСУ про нехватку оружия и позиционный тупик могли быть согласованы с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Когда главком ВСУ Валерий Залужный дал откровенное интервью The Economist, я был в шоке. Как военный человек, я прекрасно понимаю, чего стоило ему взобраться на пик военной карьеры и занять высокую должность, сообщил обозреватель.
Но его откровенные рассказы про позиционный тупик и нехватку оружия у ВСУ не положены столь высокому начальнику по рангу. Так Залужный рискует подписать приговор своей военной карьере, добавил он.
"Поэтому мне кажется, что это интервью Залужного может быть согласовано с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это такая хитрая игра. Все его слова про нехватку боеприпасов, позиционный тупик и отсутствие личного состава рассчитаны на западных политиков", - подчеркнул Баранец.
Проще говоря, таким эпатажным интервью главком ВСУ отобразил личную позицию президента Зеленского. А конфликт между ними – просто умело разыгранный спектакль. Но России нужно быть умнее этих киевских хитрецов, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:00Петр Скоробогатый: Россия прижала ВСУ в пяти местах, загнала Запад в ловушку, но пропустила мощный удар Ближневосточный кризис уничтожил возможность формирования коалиции Запада и глобального Юга, которые отстаивали бы интересы Украины. Этот альянс разошелся и сломался. И это еще один серьезный фактор, который может подтолкнуть Киев и Запад рассмотреть сценарии мирного разрешения российско-украинского конфликта