ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов 22 ноября получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов. Об этом сообщило Минобороны России
Согласно официальному сообщению, БПЛА ВСУ сбросил на группу российских журналистов осколочный боеприпас. Журналисты готовили материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области.
Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России", сказано в сообщении.
Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России", сказано в сообщении.
"Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - заверили представители Минобороны РФ.
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