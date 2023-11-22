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ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО

ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО - 22.11.2023 Украина.ру

ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО

Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов 22 ноября получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов. Об этом сообщило Минобороны России

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

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Согласно официальному сообщению, БПЛА ВСУ сбросил на группу российских журналистов осколочный боеприпас. Журналисты готовили материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России", сказано в сообщении."Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - заверили представители Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20230126/1042967937.html

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новости, сво, минобороны рф, журналисты, журналистика, убийства журналистов, телевидение, сми, бпла, всу, военные преступления, запорожская область, запорожский фронт, запорожье, запорожское направление