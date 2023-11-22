ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО - 22.11.2023 Украина.ру
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ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО
ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО - 22.11.2023 Украина.ру
ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО
Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов 22 ноября получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов. Об этом сообщило Минобороны России
2023-11-22T17:58
2023-11-22T17:58
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Согласно официальному сообщению, БПЛА ВСУ сбросил на группу российских журналистов осколочный боеприпас. Журналисты готовили материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России", сказано в сообщении."Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - заверили представители Минобороны РФ.
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новости, сво, минобороны рф, журналисты, журналистика, убийства журналистов, телевидение, сми, бпла, всу, военные преступления, запорожская область, запорожский фронт, запорожье, запорожское направление
Новости, СВО, Минобороны РФ, журналисты, журналистика, убийства журналистов, телевидение, СМИ, БПЛА, ВСУ, Военные преступления, Запорожская область, Запорожский фронт, Запорожье, Запорожское направление

ВСУ попытались убить группу журналистов в зоне СВО

17:58 22.11.2023
 
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
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Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов 22 ноября получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов. Об этом сообщило Минобороны России
Согласно официальному сообщению, БПЛА ВСУ сбросил на группу российских журналистов осколочный боеприпас. Журналисты готовили материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области.

Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России", сказано в сообщении.
"Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - заверили представители Минобороны РФ.
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