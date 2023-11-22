Скульптор Сорокин объяснил, почему Россия должна бороться за скифское золото - 22.11.2023 Украина.ру
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Скульптор Сорокин объяснил, почему Россия должна бороться за скифское золото
Скульптор Сорокин объяснил, почему Россия должна бороться за скифское золото - 22.11.2023 Украина.ру
Скульптор Сорокин объяснил, почему Россия должна бороться за скифское золото
Скульптор Сергей Сорокин в беседе с журналистом Украина.ру рассказал о значимости коллекции скифского золота для русской культуры и о том, почему не нужно бояться культурной изоляции со стороны Запада
2023-11-22T17:26
2023-11-22T17:26
новости
скифское золото
нидерланды
суд
украина
культура
запад
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Договоренность о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшегося в Амстердаме, была достигнута с нидерландским Музеем Алларда Пирсона. Об этом 22 ноября сообщило министерство культуры Украины.Речь идет об экспонатах, которые принадлежат коллекциям четырех крымских музеев. Это Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2013 году они были направлены в Бонн, а потом в Амстердам на выставку "Крым - золотой остров в Черном море".В 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, из-за чего у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама решил, что скифское золото должно быть передано Украине.В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине."Один вор передал золото другому вору", - прокомментировал сообщение Минкульта Украины в интервью изданию Украина.ру российский скульптор Сергей Сорокин.По его словам, коллекция скифского золота принадлежит России, а не Украине, так как "Крым всегда был русским".Эта коллекция очень важна для России и в культурном и в историческом плане, подчеркнул Сорокин. Он напомнил, что у истории нет окончательного ответа на вопрос кто такие скифы и что, например, русский ученный Михаил Ломоносов считал, что от скифов произошли русские."В чем значимость скифского золота? В том, что там есть изображения скифов, которые по версии ученных, делали греческие мастера для скифских заказчиков. Там практически изображения русских мужчин, которые отличались от греков, от персов и всех других народов, которые жили в регионе. С визуально ярко выраженной нашей идентичностью. Это очень ценный исторический, культурологический и визуальный материал, за который стоит бороться", - рассказал Сорокин.Скульптор полагает, что нельзя передавать эту коллекцию режиму, который является антирусским."Нам обязательно надо вернуть это золото себе", - отметил он.Сорокин полагает, что в решении голландского суда есть определенная символика – в настоящее время Запад воюет с Россией, но при этом понимает, что Россия серьезный противник. Поэтому запад бьет по всем фронтам, в том числе по культурному, полагает деятель культуры.По словам Сорокина, подобные решения делают невозможным проведение выставок российского культурного наследия в Западной Европе, но этого не надо бояться, так как "максимальное развитие России, в том числе культурное, происходило тогда, когда она закрывалась"."Как пример можно взять наш советский период. Несмотря на то, что мы были закрыты, у нас была прекрасная культура мирового уровня, при чем очень конкурентоспособна. Это касалось и живописи, и скульптуры, и балета, и других областей. Наука развивалась тоже. На мой взгляд, изоляция очищает людей, появляются новые гении культуры, которые могут дать толчок ее развитию", - заявил скульптор.Тем более, полной культурной изоляции не бывает, продолжил он. Россия может проводить культурную экспансию на Восток и на Юг, и через эти регионы мира она все-равно будет проникать на Запад, уточнил Сорокин."Меня очень настораживает то, что Запад опять для нас является каким-то светилом. Я не вижу, что Запад сейчас может быть ориентиром в культурном плане. Там идет полная деградация культуры. Сейчас настоящая европейская культура в традиционном понимании этого слова у нас в России. Нам просто не хватает этого сознания. Если мы это сознаем, мы можем сделать что-то новое, идущее вперед", - считает Сорокин.По его мнению, нужно создавать российские бренды, которые могут быть применены и к западноевропейской культуре, которую никто не отрицает."Просто на данном этапе я не вижу смысла на них ориентироваться. Той культуры, которая была в эпоху Возрождения или в готике, уже давным-давно нет потому что разрушена христианская основа, которая давала силы создавать что-то новое. Они ее разрушили сознательно. Возможно в контакте с исламом появится что-то новое, но это уже будет не западноевропейская культура", - подытожил Сергей Сорокин.
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новости, скифское золото, нидерланды, суд, украина, культура, запад
Новости, скифское золото, Нидерланды, Суд, Украина, культура, Запад

Скульптор Сорокин объяснил, почему Россия должна бороться за скифское золото

17:26 22.11.2023
 
© из открытых источниковСкифское золото
Скифское золото
© из открытых источников
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Скульптор Сергей Сорокин в беседе с журналистом Украина.ру рассказал о значимости коллекции скифского золота для русской культуры и о том, почему не нужно бояться культурной изоляции со стороны Запада
Договоренность о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшегося в Амстердаме, была достигнута с нидерландским Музеем Алларда Пирсона. Об этом 22 ноября сообщило министерство культуры Украины.
Речь идет об экспонатах, которые принадлежат коллекциям четырех крымских музеев. Это Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2013 году они были направлены в Бонн, а потом в Амстердам на выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
В 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, из-за чего у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама решил, что скифское золото должно быть передано Украине.
В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
"Один вор передал золото другому вору", - прокомментировал сообщение Минкульта Украины в интервью изданию Украина.ру российский скульптор Сергей Сорокин.
По его словам, коллекция скифского золота принадлежит России, а не Украине, так как "Крым всегда был русским".
Эта коллекция очень важна для России и в культурном и в историческом плане, подчеркнул Сорокин. Он напомнил, что у истории нет окончательного ответа на вопрос кто такие скифы и что, например, русский ученный Михаил Ломоносов считал, что от скифов произошли русские.
"В чем значимость скифского золота? В том, что там есть изображения скифов, которые по версии ученных, делали греческие мастера для скифских заказчиков. Там практически изображения русских мужчин, которые отличались от греков, от персов и всех других народов, которые жили в регионе. С визуально ярко выраженной нашей идентичностью. Это очень ценный исторический, культурологический и визуальный материал, за который стоит бороться", - рассказал Сорокин.
Скульптор полагает, что нельзя передавать эту коллекцию режиму, который является антирусским.
"Нам обязательно надо вернуть это золото себе", - отметил он.
Сорокин полагает, что в решении голландского суда есть определенная символика – в настоящее время Запад воюет с Россией, но при этом понимает, что Россия серьезный противник. Поэтому запад бьет по всем фронтам, в том числе по культурному, полагает деятель культуры.
По словам Сорокина, подобные решения делают невозможным проведение выставок российского культурного наследия в Западной Европе, но этого не надо бояться, так как "максимальное развитие России, в том числе культурное, происходило тогда, когда она закрывалась".
"Как пример можно взять наш советский период. Несмотря на то, что мы были закрыты, у нас была прекрасная культура мирового уровня, при чем очень конкурентоспособна. Это касалось и живописи, и скульптуры, и балета, и других областей. Наука развивалась тоже. На мой взгляд, изоляция очищает людей, появляются новые гении культуры, которые могут дать толчок ее развитию", - заявил скульптор.
Тем более, полной культурной изоляции не бывает, продолжил он. Россия может проводить культурную экспансию на Восток и на Юг, и через эти регионы мира она все-равно будет проникать на Запад, уточнил Сорокин.
"Меня очень настораживает то, что Запад опять для нас является каким-то светилом. Я не вижу, что Запад сейчас может быть ориентиром в культурном плане. Там идет полная деградация культуры. Сейчас настоящая европейская культура в традиционном понимании этого слова у нас в России. Нам просто не хватает этого сознания. Если мы это сознаем, мы можем сделать что-то новое, идущее вперед", - считает Сорокин.
По его мнению, нужно создавать российские бренды, которые могут быть применены и к западноевропейской культуре, которую никто не отрицает.
"Просто на данном этапе я не вижу смысла на них ориентироваться. Той культуры, которая была в эпоху Возрождения или в готике, уже давным-давно нет потому что разрушена христианская основа, которая давала силы создавать что-то новое. Они ее разрушили сознательно. Возможно в контакте с исламом появится что-то новое, но это уже будет не западноевропейская культура", - подытожил Сергей Сорокин.
Фрагмент пекторали - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 12:46Культура
Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи КрымаВерховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. Соответствующее постановление опубликовано 9 июня пресс-службой суда
 
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