Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов" - 22.11.2023 Украина.ру
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Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов"
Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов" - 22.11.2023 Украина.ру
Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов"
По 10 лет лишения свободы грозит 16 "российским шпионам". Об этом 22 ноября накануне судебного процесса заявил польский "министр справедливости – генеральный прокурор" Збигнев Зебро
2023-11-22T17:04
2023-11-22T17:04
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"16 российских шпионов предстанут перед судом. Люблинские прокуроры направили свои обвинительные акты в отношении членов грозной шпионской сети - обвиняемые по заказу российской разведки вели разведывательную деятельность вокруг морских портов и воинских частей, готовили диверсионные акты, а также вели пропагандистскую деятельность против Польши", - заявил польский генпрокурор.Зебро назвал "шпионами" неназванных граждан до приговора суда. Гражданство фигурантов масштабного процесса он также не уточнил.Ранее в прессе Польши и США обсуждалось сообщение польских спецслужб о разоблачении некоей шпионской сети. Агентство внутренней безопасности Польши и Национальная прокуратура в августе сообщили, что пресекли работу якобы действующей на территории страны российской разведывательной сети, в которой было 16 "шпионов", 12 из них — украинские беженцы.В конце июня польскими спецслужбами был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца, в августе - "шпиона"- белоруса.О выявлении "российских шпионов" регулярно сообщают спецслужбы прибалтийских постсоветских республик. Среди осужденных за якобы шпионаж в пользу России выделяется "дело Палецкиса": литовского диссидента (ранее осужденного за отрицание "советской оккупации") арестовали в 2018 году по обвинению в шпионаже на пользу России, что выразилось в сборе газетных вырезок и публикаций в интернете. В основу обвинения были положены показания педофила, освобождённого от уголовной ответственности за дачу показаний против "шпиона". Альгирдас Палецкис отбывает шестилетний срок в тюрьме.
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новости, польша, шпионы, шпионаж, шпиономания, русофобия, украина, украинцы, украинские беженцы, украина-ес, процессы, уголовное дело, уголовная юстиция, уголовное производство, генпрокурор, прокуратура
Новости, Польша, шпионы, шпионаж, шпиономания, Русофобия, Украина, украинцы, украинские беженцы, Украина-ЕС, процессы, уголовное дело, уголовная юстиция, уголовное производство, генпрокурор, Прокуратура

Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов"

17:04 22.11.2023
 
© commons.wikimedia.orgРасстрел репрессии 1937 год НКВД враги народа
Расстрел репрессии 1937 год НКВД враги народа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© commons.wikimedia.org
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По 10 лет лишения свободы грозит 16 "российским шпионам". Об этом 22 ноября накануне судебного процесса заявил польский "министр справедливости – генеральный прокурор" Збигнев Зебро
"16 российских шпионов предстанут перед судом. Люблинские прокуроры направили свои обвинительные акты в отношении членов грозной шпионской сети - обвиняемые по заказу российской разведки вели разведывательную деятельность вокруг морских портов и воинских частей, готовили диверсионные акты, а также вели пропагандистскую деятельность против Польши", - заявил польский генпрокурор.
Зебро назвал "шпионами" неназванных граждан до приговора суда. Гражданство фигурантов масштабного процесса он также не уточнил.
Ранее в прессе Польши и США обсуждалось сообщение польских спецслужб о разоблачении некоей шпионской сети. Агентство внутренней безопасности Польши и Национальная прокуратура в августе сообщили, что пресекли работу якобы действующей на территории страны российской разведывательной сети, в которой было 16 "шпионов", 12 из них — украинские беженцы.
В конце июня польскими спецслужбами был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца, в августе - "шпиона"- белоруса.
О выявлении "российских шпионов" регулярно сообщают спецслужбы прибалтийских постсоветских республик. Среди осужденных за якобы шпионаж в пользу России выделяется "дело Палецкиса": литовского диссидента (ранее осужденного за отрицание "советской оккупации") арестовали в 2018 году по обвинению в шпионаже на пользу России, что выразилось в сборе газетных вырезок и публикаций в интернете. В основу обвинения были положены показания педофила, освобождённого от уголовной ответственности за дачу показаний против "шпиона". Альгирдас Палецкис отбывает шестилетний срок в тюрьме.
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 14:06
Польша обвинила украинских беженцев в шпионаже на РоссиюАгентство внутренней безопасности Польши совместно с Национальной прокуратурой пресекли работу якобы действующей на территории страны российской разведывательной сети. Об этом 28 августа сообщает dorzeczy.pl
 
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