https://ukraina.ru/20231122/1051248612.html

Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов"

Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов" - 22.11.2023 Украина.ру

Польша начинает масштабный процесс по делу "16 российских шпионов"

По 10 лет лишения свободы грозит 16 "российским шпионам". Об этом 22 ноября накануне судебного процесса заявил польский "министр справедливости – генеральный прокурор" Збигнев Зебро

2023-11-22T17:04

2023-11-22T17:04

2023-11-22T17:04

новости

польша

шпионы

шпионаж

шпиономания

русофобия

украина

украинцы

украинские беженцы

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103050/52/1030505294_0:135:1300:866_1920x0_80_0_0_80ddb993f99aec9ecdb9feafcc080471.jpg.webp

"16 российских шпионов предстанут перед судом. Люблинские прокуроры направили свои обвинительные акты в отношении членов грозной шпионской сети - обвиняемые по заказу российской разведки вели разведывательную деятельность вокруг морских портов и воинских частей, готовили диверсионные акты, а также вели пропагандистскую деятельность против Польши", - заявил польский генпрокурор.Зебро назвал "шпионами" неназванных граждан до приговора суда. Гражданство фигурантов масштабного процесса он также не уточнил.Ранее в прессе Польши и США обсуждалось сообщение польских спецслужб о разоблачении некоей шпионской сети. Агентство внутренней безопасности Польши и Национальная прокуратура в августе сообщили, что пресекли работу якобы действующей на территории страны российской разведывательной сети, в которой было 16 "шпионов", 12 из них — украинские беженцы.В конце июня польскими спецслужбами был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца, в августе - "шпиона"- белоруса.О выявлении "российских шпионов" регулярно сообщают спецслужбы прибалтийских постсоветских республик. Среди осужденных за якобы шпионаж в пользу России выделяется "дело Палецкиса": литовского диссидента (ранее осужденного за отрицание "советской оккупации") арестовали в 2018 году по обвинению в шпионаже на пользу России, что выразилось в сборе газетных вырезок и публикаций в интернете. В основу обвинения были положены показания педофила, освобождённого от уголовной ответственности за дачу показаний против "шпиона". Альгирдас Палецкис отбывает шестилетний срок в тюрьме.

https://ukraina.ru/20230828/1048983226.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, шпионы, шпионаж, шпиономания, русофобия, украина, украинцы, украинские беженцы, украина-ес, процессы, уголовное дело, уголовная юстиция, уголовное производство, генпрокурор, прокуратура