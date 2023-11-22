https://ukraina.ru/20231122/1051248245.html

За убийства пятерых жителей Мариуполя суд отправил на пожизненное пулеметчика "Азова"*

За убийства пятерых жителей Мариуполя суд отправил на пожизненное пулеметчика "Азова"* - 22.11.2023 Украина.ру

За убийства пятерых жителей Мариуполя суд отправил на пожизненное пулеметчика "Азова"*

В числе жертв – семейная пара с малолетним ребенком. О приговоре сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ

2023-11-22T17:02

2023-11-22T17:02

2023-11-22T17:02

новости

новости украины

днр

батальон

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051248053_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eebe9c6a628a1e093371cbabaf5ab16b.jpg.webp

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего помощника пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Артура Ниверчука. Мужчина признан виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.Ниверчук же в апреле 2022 года, находясь на наблюдательной позиции в Мариуполе, обнаружил в одной из квартир многоэтажного дома двух мирных жителей. Получивл приказ командира о ликвидации, после чего выстрелил из гранатомета в квартиру не менее 10 раз. От полученных ранений мужчины скончались на месте.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.* Запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20231120/1051157848.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, днр, батальон, "азов"