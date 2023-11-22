За убийства пятерых жителей Мариуполя суд отправил на пожизненное пулеметчика "Азова"*
© Генпрокуратура РФСуд отправил на пожизненное бойца "Азова" жестокие убийства пятерых мирных жителей Мариуполя
© Генпрокуратура РФ
В числе жертв – семейная пара с малолетним ребенком. О приговоре сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего помощника пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Артура Ниверчука. Мужчина признан виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.
"В марте 2022 года в Мариуполе Ниверчук обнаружил стоящий на улице автомобиль с белыми лентами на зеркалах, что означает принадлежность к гражданскому автотранспорту. Внутри находились мужчина, женщина и их маленький ребенок. Получив приказ командования на ликвидацию мирных граждан, он совместно с сослуживцами расстрелял автомобиль из автомата. В результате все находившиеся внутри люди, включая мальчика, скончались на месте", –говорится в сообщении.
Ниверчук же в апреле 2022 года, находясь на наблюдательной позиции в Мариуполе, обнаружил в одной из квартир многоэтажного дома двух мирных жителей. Получивл приказ командира о ликвидации, после чего выстрелил из гранатомета в квартиру не менее 10 раз. От полученных ранений мужчины скончались на месте.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
* Запрещённая в России террористическая организация