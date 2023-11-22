https://ukraina.ru/20231122/1051244640.html
О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко
О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко - 22.11.2023 Украина.ру
О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей
2023-11-22T15:36
2023-11-22T15:36
2023-11-22T15:36
видео
ростислав ищенко
владимир путин
мид
мид рф
украина
россия
владимир зеленский
сша
выборы
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00:55 – Какова главная задача МИДа и за что казнили Риббентропа? 08:17 – О выборах на Украине; 09:55 – Что могли докладывать президенту об Украине все эти годы? 16:35 – Почему в России либеральные течения скатываются в русофобию? 20:25 – О том, насколько Польша готова воевать с Россией; 24:45 – Зачем России облигации госдолга США;25:55 – ЦАХАЛ или ХАМАС: кто бОльшее зло? 28:35 – Зачем Путин летал в Казахстан? 34:20 – О том, какие книги стоит читать.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей
00:55 – Какова главная задача МИДа и за что казнили Риббентропа?
08:17 – О выборах на Украине;
09:55 – Что могли докладывать президенту об Украине все эти годы?
16:35 – Почему в России либеральные течения скатываются в русофобию?
20:25 – О том, насколько Польша готова воевать с Россией;
24:45 – Зачем России облигации госдолга США;
25:55 – ЦАХАЛ или ХАМАС: кто бОльшее зло?
28:35 – Зачем Путин летал в Казахстан?
34:20 – О том, какие книги стоит читать.