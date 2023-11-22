https://ukraina.ru/20231122/1051244640.html

О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко

О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко - 22.11.2023 Украина.ру

О чём Россия может договориться с Польшей и почему Путин - либерал. Разъяснения от Ищенко

В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей

2023-11-22T15:36

2023-11-22T15:36

2023-11-22T15:36

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00:55 – Какова главная задача МИДа и за что казнили Риббентропа? 08:17 – О выборах на Украине; 09:55 – Что могли докладывать президенту об Украине все эти годы? 16:35 – Почему в России либеральные течения скатываются в русофобию? 20:25 – О том, насколько Польша готова воевать с Россией; 24:45 – Зачем России облигации госдолга США;25:55 – ЦАХАЛ или ХАМАС: кто бОльшее зло? 28:35 – Зачем Путин летал в Казахстан? 34:20 – О том, какие книги стоит читать.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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