https://ukraina.ru/20231122/1051242035.html

БН-800 + МОКС: Россия снова опередила всех

БН-800 + МОКС: Россия снова опередила всех - 22.11.2023 Украина.ру

БН-800 + МОКС: Россия снова опередила всех

В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения по делу о коррупции на $ 2,7 млн при строительстве Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на Чернобыльской АЭС

2023-11-22T15:06

2023-11-22T15:06

2023-11-22T15:06

эксклюзив

россия

аэс

атомная энергетика

ядерные реакторы

ядерное топливо

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Мелочи, в общем – на фоне строительства интернационального ядерного могильника под боком у Киева… Но есть новости и из другого мира.Одна из них звучит так: 21 ноября на плановую мощность вышел четвёртый энергоблок Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область). Новость сама по себе хорошая, но за ней скрывается нечто большее – впервые в мире на 100% мощности вышел реактор на быстрых нейтронах БН-800, полностью загруженный МОКС-топливом. Россия опять, в который уже раз, обогнала весь мир.Белоярская АЭС – вторая в СССР (первая – запущенная в 1954 году Обнинская в Калужской области). Строительство её началось в 1958 году. Для охлаждения реакторов было создано водохранилище на реке Пышме. В апреле 1964 и в декабре 1967 года были запущены два первых энергоблока. На них стояли реакторы первого поколения АМБ ("Атом мирный большой"). Они были выведены из эксплуатации после выработки ресурса в 1981 и 1989 годах. Это даже несколько удивительно, поскольку стоимость производства электроэнергии на маломощных и сложных в эксплуатации (неоднократно происходили аварии) реакторах оказалась выше, чем на ТЭС.В СССР первый промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-350 запустили в 1973-м в городе Шевченко (ныне Актау) и эксплуатировали до 1999-го.Это был прорыв. Обычные реакторы, на тепловых нейтронах, работают на природном уране (естественно – обогащённом). Реактор на быстрых нейтронах позволяет превращать обеднённый уран и отработавшее ядерное топливо в новое топливо для АЭС, образуя замкнутый цикл и позволяя вместо доступных ныне 3%, использовать около 30% потенциала ядерного топлива. Использование БН-реакторов позволяет не зависеть от добычи урановой руды, запасы которой исчерпаемы и, как предполагает МАГАТЭ, закончатся примерно через 150 лет.В 1980 году был запущен энергоблок №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 на Белоярской АЭС. Как ехидно пишут источники, "приветствие участникам строительства БАЭС от генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева зачитал первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б.Н. Ельцин".А вот 4-й энергоблок с реактором БН-800 строился рекордные 36 лет – строительство было остановлено под давлением общественности в 1989 году – сыграла свою роль авария на Чернобыльской АЭС. Впрочем, всё к лучшему – за прошедшее время проект был неоднократно пересмотрен в сторону увеличения безопасности.Реакторы БН довольно существенно отличаются от обычных уран-графитовых и водо-водяных реакторов. В последних теплоносителем является вода, которая не только охлаждает реактор, но и выступает замедлителем нейтронов. На реакторах БН тормозить нейтроны не нужно, потому там в качестве теплоносителя используется жидкий металл – натрий. Его использование даёт много преимуществ в первую очередь в силу большей теплоёмкости – точка кипения натрия почти на 300 градусов превышает его рабочую температуру, потому реактор работает при атмосферном давления в корпусе. Натрий требует более строгих мер безопасности – он ядовит, а при реакции с водой загорается (утечка натрия поставила крест на использовании этой технологии в Японии). Перед заливкой натрия система трубопроводов должна быть как можно более чистой, поскольку посторонние примеси существенно влияют на температуру застывания натрия – при строительстве БН-600 к чистоте подошли столь ответственно, что случайно поставили мировой рекорд… Кстати, по экологической чистоте БН оставили далеко позади не только нещадно "коптящие" РБМК, но и очень чистые ВВЭР.В 2001 году было принято решение о возобновлении строительства 4-го блока, а 27 июня 2014 года состоялся физический пуск реактора. Случайно (случайно ли?) события на промплощадке 4-го энергоблока оказались связаны с масштабнейшими событиями в истории страны… После подключения блока к энергосистеме Урала летом 2015 года это крупнейший в мире промышленно эксплуатируемый реактор на быстрых нейтронах.Уже в октябре 2015 года на Красноярском горно-химическом комбинате началось производство МОКС-топлива (от английского mixed-oxide fuel). Это специальное топливо для реакторов на быстрых нейтронах, в которых используется смесь оксидов урана и плутония. Оно практически не оставляет отходов. Российские реакторы ВВЭР на тепловых нейтронах тоже могут использовать такое топливо (как используют его французские, американские и китайские реакторы), но российские ядерщики считают развитие в этом направлении тупиковым.США и Великобритания, кстати, с производством такого топлива не справились – их проекты были закрыты в 2018 и 2011 годах. Кроме России такое топливо производит только Франция.БН-800, в отличие от своего предшественника меньшей мощности, специально предназначен для работы в рамках замкнутого, практически безотходного топливного цикла. Практически – поскольку радиоактивные отходы остаются и здесь, но их примерно на порядок меньше, к тому же, как предполагается, глубина переработки будет расти.Итак, где там Грета Тунберг? Россия собирается перерабатывать до почти не активного состояния огромные запасы отработанного ядерного топлива и оружейного плутония, чьё скопление вызывает уже не первое десятилетие озабоченность и у Грет, и у серьёзных экологов. Более того, Россия будет зарабатывать, делая планету чище…Ну а со стороны украинского "Энергоатома" остаётся ждать протестов. Ведь что же это получается? Россия будет создавать конкуренцию их попыткам заработать на превращении территории страны в свалку радиоактивных отходов. Возмутительно.P.S.: А тем временем в Северске Томской области строится БРЕСТ-ОД-300 – ещё более прорывный реактор со свинцовым теплоносителем и на СНУП-топливе (в отличие от МОКС, для быстрых, и РЕМИКС, для тепловых реакторов, в СНУП используются не оксиды, а нитриды урана и плутония). Там предполагается строительство энергетического комбината замкнутого цикла.

https://ukraina.ru/20210623/1031688269.html

https://ukraina.ru/20210515/1031360534.html

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эксклюзив, россия, аэс, атомная энергетика, ядерные реакторы, ядерное топливо