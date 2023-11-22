"Мы утонем в крысах. Мы не можем финансировать две войны". Рэп-звезда Карди Би против Байдена - 22.11.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20231122/1051239754.html
"Мы утонем в крысах. Мы не можем финансировать две войны". Рэп-звезда Карди Би против Байдена
"Мы утонем в крысах. Мы не можем финансировать две войны". Рэп-звезда Карди Би против Байдена - 22.11.2023 Украина.ру
"Мы утонем в крысах. Мы не можем финансировать две войны". Рэп-звезда Карди Би против Байдена
Американская рэп-звезда, актриса и телеведущая Карди Би своеобразно поздравила с днем рождения президента США Джозефа Байдена
2023-11-22T14:52
2023-11-22T15:29
эксклюзив
украина
сша
музыкант
джо байден
сектор газа
выборы
культура
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.Она опубликовала видеозапись, критикуя президента за недавнюю статью для Washington Post – где Байден пообещал бесконечно финансировать военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, занимаясь этим за счет американских налогоплательщиков.По словам Карди Би, политические элиты США осуществляют свою милитаристскую программу за счет сокращения расходов на школьное образование, охрану общественного порядка, на уборку улиц и прокладку канализационных сетей.А эта экономия угрожает ее родному кварталу в Бронксе настоящей социальной катастрофой, которая хорошо просматривается уже сегодня."Я прямо сейчас очень злая. Мне нужно, чтобы вы распространили это чертово видео. И если со мной что-то случится, то это потому, что я говорю правду.В Нью-Йорке ожидается сокращение бюджета на 120 миллионов, которое затронет школы, публичные библиотеки и полицейское управление. Вы все знаете, что мне плевать на копов, но это то, что мы имеем. Будет сокращение бюджета на 120 миллионов долларов для школ, библиотек, полицейского управления, а также сокращение бюджета на 5 миллионов долларов на канализацию.Урезание бюджета на канализацию! Мы утонем в крысах. Мы утонем в чертовых крысах. Я больше не поддерживаю никаких гребаных президентов, потому что в Нью-Йорке урезали бюджет.Джо Байден говорит о том, что мы можем профинансировать две войны. Мол, мы величайшая нация. Нет, черт возьми, это не так. Мы сейчас переживаем какое-то дерьмо. Нам конец.120 миллионов долларов, куда пойдут наши дети? Мне повезло, я богата. Но что будет с моими племянниками? Что будет с моими кузенами, моими тетями, моими друзьями, которые живут в квартале?В Нью-Йорке уже чертовски грязно. И мы станем еще грязнее из-за чертового сокращения бюджета. И да, в это время мы говорим о том, что можем профинансировать две войны. Нет, мы не можем финансировать эти чертовы войны", – эмоционально высказалась американская знаменитость.Заявление Карди Би имеет серьезное политическое значение – особенно накануне предстоящих выборов американского президента.Дело не только в том, что она является культовой певицей, которая столько раз выигрывала самые престижные музыкальные премии – "Грэмми", Billboard Music Awards, Hip Hop Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, – что уже дважды попала за эти достижения в Книгу рекордов Гиннесса.Гораздо важнее то, что рэп-исполнительница имеет большое общественное влияние на молодое поколение американцев, которые доверяют ей гораздо больше, чем профессиональным политикам.Карди Би – урожденная Белкалис Марленис Альмансар – родилась в семье латиноамериканских мигрантов и пережила бурную юность. До начала карьеры она танцевала в стриптиз-клубе, под псевдонимом Карди Бакарди, и даже вступила в известную уличную банду под названием Bloods. Так что, снимаясь в фильме "Стриптизерши", вместе с Дженнифер Лопес, эта девушка из Бронкса, по сути дела, играла саму себя.Карди Би покорила публику не только своей артистичностью. Певица не так уж редко участвует в обсуждении злободневных вопросов, которые волнуют сейчас все больше американцев. Ее блоги на социальные темы собирали миллионы просмотров – в результате чего журнал Time включил Карди Би в "Список 100 самых влиятельных людей в мире".Вдобавок, Карди никак нельзя отнести к числу сторонников Дональда Трампа, и она явно не представляет консервативно настроенный республиканский электорат.Знаменитая поп-дива симпатизировала так называемому прогрессистскому крылу в Демократической партии, и даже взяла телеинтервью у сенатора Берни Сандерса, когда он пытался выдвинуться на президентские выборы от демократов – обсуждая в нем все те же социальные проблемы. Например, вопрос о медицинском страховании, которого до сих пор лишены миллионы граждан США.Критикуя Байдена, певица обращается именно к его избирателям, которые не скрывают своего разочарования в политике американского президента.Согласно последнему опросу NBC News, рейтинг одобрения Байдена снизился до самого низкого уровня за все время и не превышает 40%. Причем, это падение обеспечила именно молодежь, возмущенная тем, что Белый Дом активно поддерживает бойню в секторе Газа."62% американцев недовольны внешней политикой Байдена. Ведь большинство из них уже выступают за перемирие на Украине и в Газе. А Байден продолжает упрямо требовать от Конгресса деньги под Украину, которые тот уже не выделяет. И не может толком договориться по Газе.Трамп стремительно набирает популярность у традиционного электората Демпартии. За Трампа готовы проголосовать 46% американской молодежи – против 42% у Байдена. А также 22% чернокожих – в сравнении с 12% в 2020 году – и почти 40% испаноязычных", – пишет американист Малек Дудаков.Позиция лидеров общественного мнения, к которым относится Карди Би, может оказать в этой ситуации значительное влияние на американский истеблишмент, который находится сейчас перед стратегическим выбором.Конечно, руководство Демократической партии не собирается отказываться от военной поддержки украинского руководства. Однако его влиятельные представители – например, политтехнолог Дэвид Аксельрод – все чаще и все громче требуют не пускать на выборы явно непроходного Байдена.Демократы хотят заменить действующего президента на более перспективных политиков – вроде калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома или Гретхен Уитмер, которая занимает пост губернатора Мичигана.Весьма вероятно, что так и произойдет. Однако ни один из демократических лидеров нового поколения не пользуется доверием у молодых американцев, которые составляют аудиторию Карди Би.Ведь они проводят в своих штатах ту же самую политику сокращения социальных расходов, увеличивая массовую бедность и усиливая разгул преступности. И точно так же требуют финансировать Киев и Тель-Авив.Молодые избиратели из США гораздо охотнее поддержала бы на выборах саму певицу. И это показывает, что в стране назревает запрос на новых несистемных политиков, никак не связанных с политическими элитами республиканцев и демократов.
https://ukraina.ru/20231119/1051151402.html
https://ukraina.ru/20231121/1051209255.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, музыкант, джо байден, сектор газа, выборы
Эксклюзив, Украина, США, музыкант, Джо Байден, сектор Газа, выборы, Культура

"Мы утонем в крысах. Мы не можем финансировать две войны". Рэп-звезда Карди Би против Байдена

14:52 22.11.2023 (обновлено: 15:29 22.11.2023)
 
© AFP2023 / ANGELA WEISS
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP2023 / ANGELA WEISS
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американская рэп-звезда, актриса и телеведущая Карди Би своеобразно поздравила с днем рождения президента США Джозефа Байдена
.Она опубликовала видеозапись, критикуя президента за недавнюю статью для Washington Post – где Байден пообещал бесконечно финансировать военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, занимаясь этим за счет американских налогоплательщиков.
По словам Карди Би, политические элиты США осуществляют свою милитаристскую программу за счет сокращения расходов на школьное образование, охрану общественного порядка, на уборку улиц и прокладку канализационных сетей.
А эта экономия угрожает ее родному кварталу в Бронксе настоящей социальной катастрофой, которая хорошо просматривается уже сегодня.
"Я прямо сейчас очень злая. Мне нужно, чтобы вы распространили это чертово видео. И если со мной что-то случится, то это потому, что я говорю правду.
В Нью-Йорке ожидается сокращение бюджета на 120 миллионов, которое затронет школы, публичные библиотеки и полицейское управление. Вы все знаете, что мне плевать на копов, но это то, что мы имеем. Будет сокращение бюджета на 120 миллионов долларов для школ, библиотек, полицейского управления, а также сокращение бюджета на 5 миллионов долларов на канализацию.
Урезание бюджета на канализацию! Мы утонем в крысах. Мы утонем в чертовых крысах. Я больше не поддерживаю никаких гребаных президентов, потому что в Нью-Йорке урезали бюджет.
Джо Байден говорит о том, что мы можем профинансировать две войны. Мол, мы величайшая нация. Нет, черт возьми, это не так. Мы сейчас переживаем какое-то дерьмо. Нам конец.
120 миллионов долларов, куда пойдут наши дети? Мне повезло, я богата. Но что будет с моими племянниками? Что будет с моими кузенами, моими тетями, моими друзьями, которые живут в квартале?
В Нью-Йорке уже чертовски грязно. И мы станем еще грязнее из-за чертового сокращения бюджета. И да, в это время мы говорим о том, что можем профинансировать две войны. Нет, мы не можем финансировать эти чертовы войны", – эмоционально высказалась американская знаменитость.
- РИА Новости, 1920, 19.11.2023
19 ноября, 21:25
Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC NewsБольшинство избирателей не одобряют подход Байдена к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом. Об этом говорят данные национального опроса, проведенного NBC News
Заявление Карди Би имеет серьезное политическое значение – особенно накануне предстоящих выборов американского президента.
Дело не только в том, что она является культовой певицей, которая столько раз выигрывала самые престижные музыкальные премии – "Грэмми", Billboard Music Awards, Hip Hop Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, – что уже дважды попала за эти достижения в Книгу рекордов Гиннесса.
Гораздо важнее то, что рэп-исполнительница имеет большое общественное влияние на молодое поколение американцев, которые доверяют ей гораздо больше, чем профессиональным политикам.
Карди Би – урожденная Белкалис Марленис Альмансар – родилась в семье латиноамериканских мигрантов и пережила бурную юность. До начала карьеры она танцевала в стриптиз-клубе, под псевдонимом Карди Бакарди, и даже вступила в известную уличную банду под названием Bloods.
Так что, снимаясь в фильме "Стриптизерши", вместе с Дженнифер Лопес, эта девушка из Бронкса, по сути дела, играла саму себя.
Карди Би покорила публику не только своей артистичностью. Певица не так уж редко участвует в обсуждении злободневных вопросов, которые волнуют сейчас все больше американцев. Ее блоги на социальные темы собирали миллионы просмотров – в результате чего журнал Time включил Карди Би в "Список 100 самых влиятельных людей в мире".
Вдобавок, Карди никак нельзя отнести к числу сторонников Дональда Трампа, и она явно не представляет консервативно настроенный республиканский электорат.
Знаменитая поп-дива симпатизировала так называемому прогрессистскому крылу в Демократической партии, и даже взяла телеинтервью у сенатора Берни Сандерса, когда он пытался выдвинуться на президентские выборы от демократов – обсуждая в нем все те же социальные проблемы. Например, вопрос о медицинском страховании, которого до сих пор лишены миллионы граждан США.
Критикуя Байдена, певица обращается именно к его избирателям, которые не скрывают своего разочарования в политике американского президента.
Согласно последнему опросу NBC News, рейтинг одобрения Байдена снизился до самого низкого уровня за все время и не превышает 40%. Причем, это падение обеспечила именно молодежь, возмущенная тем, что Белый Дом активно поддерживает бойню в секторе Газа.
"62% американцев недовольны внешней политикой Байдена. Ведь большинство из них уже выступают за перемирие на Украине и в Газе. А Байден продолжает упрямо требовать от Конгресса деньги под Украину, которые тот уже не выделяет. И не может толком договориться по Газе.
Трамп стремительно набирает популярность у традиционного электората Демпартии. За Трампа готовы проголосовать 46% американской молодежи – против 42% у Байдена. А также 22% чернокожих – в сравнении с 12% в 2020 году – и почти 40% испаноязычных", – пишет американист Малек Дудаков.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 17:28
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в СШАЭлекторат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру
Позиция лидеров общественного мнения, к которым относится Карди Би, может оказать в этой ситуации значительное влияние на американский истеблишмент, который находится сейчас перед стратегическим выбором.
Конечно, руководство Демократической партии не собирается отказываться от военной поддержки украинского руководства. Однако его влиятельные представители – например, политтехнолог Дэвид Аксельрод – все чаще и все громче требуют не пускать на выборы явно непроходного Байдена.
Демократы хотят заменить действующего президента на более перспективных политиков – вроде калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома или Гретхен Уитмер, которая занимает пост губернатора Мичигана.
Весьма вероятно, что так и произойдет. Однако ни один из демократических лидеров нового поколения не пользуется доверием у молодых американцев, которые составляют аудиторию Карди Би.
Ведь они проводят в своих штатах ту же самую политику сокращения социальных расходов, увеличивая массовую бедность и усиливая разгул преступности. И точно так же требуют финансировать Киев и Тель-Авив.
Молодые избиратели из США гораздо охотнее поддержала бы на выборах саму певицу. И это показывает, что в стране назревает запрос на новых несистемных политиков, никак не связанных с политическими элитами республиканцев и демократов.
 
КультураЭксклюзивУкраинаСШАмузыкантДжо Байденсектор Газавыборы
 
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