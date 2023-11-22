Северная Корея запустила первый спутник-шпион – KCNA - 22.11.2023 Украина.ру
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Северная Корея запустила первый спутник-шпион – KCNA
Северная Корея запустила первый спутник-шпион – KCNA - 22.11.2023 Украина.ру
Северная Корея запустила первый спутник-шпион – KCNA
Северная Корея успешно вывела свой первый спутник-шпион на орбиту во вторник. Об этом заявляет Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA
2023-11-22T13:38
2023-11-22T13:39
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Спутник Malligyong-1 был запущен ракетой Chollima-1 с космодрома Сохэ в 10:42 (13:42 GMT) и вышел на орбиту в 10:54 (13:54 GMT), сообщило Национальное управление аэрокосмических технологий Северной Кореи.В ответ на это Южная Корея заявила, что предпримет шаги по приостановлению части межкорейского соглашения 2018 года, направленного на снижение военной напряженности. Об этом пишет информационное агентство Yonhap. Агентство Ренхап процитировало заявление Совета национальной безопасности Южной Кореи, в котором говорится, что этот шаг повлечет за собой восстановление операций разведки и наблюдения в районе военной демаркационной линии между странами.Космическое агентство Северной Кореи намерено в ближайшее время отправить еще несколько спутников-шпионов, чтобы продолжить обеспечивать возможности наблюдения за Южной Кореей и другими регионами, представляющими интерес для вооруженных сил Северной Кореи.Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон назвала запуск "наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН" и заявила, что это "усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами". Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что при запуске использовались технологии баллистических ракет, несмотря на то, что они запрещены резолюцией ООН.
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новости, новости украины, северная корея, ракета, спутник
Новости, Новости Украины, Северная Корея, Ракета, спутник

Северная Корея запустила первый спутник-шпион – KCNA

13:38 22.11.2023 (обновлено: 13:39 22.11.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Северная Корея успешно вывела свой первый спутник-шпион на орбиту во вторник. Об этом заявляет Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA
Спутник Malligyong-1 был запущен ракетой Chollima-1 с космодрома Сохэ в 10:42 (13:42 GMT) и вышел на орбиту в 10:54 (13:54 GMT), сообщило Национальное управление аэрокосмических технологий Северной Кореи.
В ответ на это Южная Корея заявила, что предпримет шаги по приостановлению части межкорейского соглашения 2018 года, направленного на снижение военной напряженности. Об этом пишет информационное агентство Yonhap. Агентство Ренхап процитировало заявление Совета национальной безопасности Южной Кореи, в котором говорится, что этот шаг повлечет за собой восстановление операций разведки и наблюдения в районе военной демаркационной линии между странами.
Космическое агентство Северной Кореи намерено в ближайшее время отправить еще несколько спутников-шпионов, чтобы продолжить обеспечивать возможности наблюдения за Южной Кореей и другими регионами, представляющими интерес для вооруженных сил Северной Кореи.
"Запуск разведывательного спутника является законным правом (Северной Кореи) на укрепление ее возможностей самообороны", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, добавив, что это повысит военную готовность страны перед лицом "опасных военных действий" ее врагов.
Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон назвала запуск "наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН" и заявила, что это "усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами". Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что при запуске использовались технологии баллистических ракет, несмотря на то, что они запрещены резолюцией ООН.
 
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