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В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу

В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу - 22.11.2023 Украина.ру

В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу

В очереди стоит сейчас порядка 350 грузовиков, сообщает "Украинская правда"

2023-11-22T10:54

2023-11-22T10:54

2023-11-22T11:22

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Словацкие перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. Это было сделано без официального уведомления украинской погранслужбы о возможной блокировке границы.За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме.К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.Как долго будет работать КПП, Демченко не уточнил. Он добавил, что за минувшие сутки 21 ноября через пункт пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое" границу пересекли 250 грузовиков в обе стороны. Эти показатели примерно на 100 единиц транспорта меньше, чем за предыдущие дни.

https://ukraina.ru/20231121/1051212540.html

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новости украины, новости, словакия, граница, пересечение границы, грузовики