В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу
10:54 22.11.2023 (обновлено: 11:22 22.11.2023)
В очереди стоит сейчас порядка 350 грузовиков, сообщает "Украинская правда"
Словацкие перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. Это было сделано без официального уведомления украинской погранслужбы о возможной блокировке границы.
За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме.
К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.
"В ходе взаимодействия с представителями Пограничной полиции Словацкой Республики была получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Вышнее Немецкое", – сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко.
Как долго будет работать КПП, Демченко не уточнил. Он добавил, что за минувшие сутки 21 ноября через пункт пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое" границу пересекли 250 грузовиков в обе стороны. Эти показатели примерно на 100 единиц транспорта меньше, чем за предыдущие дни.