В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу - 22.11.2023 Украина.ру
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В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу
В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу - 22.11.2023 Украина.ру
В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу
В очереди стоит сейчас порядка 350 грузовиков, сообщает "Украинская правда"
2023-11-22T10:54
2023-11-22T11:22
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словакия
граница
пересечение границы
грузовики
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Словацкие перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. Это было сделано без официального уведомления украинской погранслужбы о возможной блокировке границы.За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме.К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.Как долго будет работать КПП, Демченко не уточнил. Он добавил, что за минувшие сутки 21 ноября через пункт пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое" границу пересекли 250 грузовиков в обе стороны. Эти показатели примерно на 100 единиц транспорта меньше, чем за предыдущие дни.
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новости украины, новости, словакия, граница, пересечение границы, грузовики
Новости Украины, Новости, Словакия, граница, пересечение границы, грузовики

В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу

10:54 22.11.2023 (обновлено: 11:22 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкфуры
фуры - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Евгений Карасев
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В очереди стоит сейчас порядка 350 грузовиков, сообщает "Украинская правда"
Словацкие перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. Это было сделано без официального уведомления украинской погранслужбы о возможной блокировке границы.
За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме.
К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.
"В ходе взаимодействия с представителями Пограничной полиции Словацкой Республики была получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Вышнее Немецкое", – сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко.
Как долго будет работать КПП, Демченко не уточнил. Он добавил, что за минувшие сутки 21 ноября через пункт пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое" границу пересекли 250 грузовиков в обе стороны. Эти показатели примерно на 100 единиц транспорта меньше, чем за предыдущие дни.
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 19:03
В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с УкраинойДвижение грузового транспорта через один из пунктов пропуска на словацко-украинской границе со стороны Словакии затруднено из-за блокировки КПП неизвестными. Об этом 21 ноября сообщили в Государственной таможенной службе Украины
 
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