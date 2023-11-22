ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК - 22.11.2023 Украина.ру
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ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК
ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК - 22.11.2023 Украина.ру
ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК
Вооружённые силы России получили партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)
2023-11-22T09:22
2023-11-22T09:46
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"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолёты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и лётных испытаний", - говорится в сообщении.Су-34 способны применять как обычные, так и перспективные авиационные средства поражения, позволяющие значительно повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей противника.По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, на предприятии уже сегодня приступили к выполнению производственной программы следующего года, объёмы которой будут значительно увеличены."Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию лётной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении", - сказал Слюсарь.
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Новости, Россия, ВПК, ВКС, Су-34, Минобороны РФ

ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК

09:22 22.11.2023 (обновлено: 09:46 22.11.2023)
 
© ОАК
© ОАК
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Вооружённые силы России получили партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)
"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолёты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и лётных испытаний", - говорится в сообщении.
Су-34 способны применять как обычные, так и перспективные авиационные средства поражения, позволяющие значительно повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей противника.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, на предприятии уже сегодня приступили к выполнению производственной программы следующего года, объёмы которой будут значительно увеличены.
"Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию лётной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении", - сказал Слюсарь.
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