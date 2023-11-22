https://ukraina.ru/20231122/1051222621.html

Атака катеров, взрывы и уничтожение террористов, потеря достоинства. Главное на Украине на утро 22 ноября

Атака катеров, взрывы и уничтожение террористов, потеря достоинства. Главное на Украине на утро 22 ноября - 22.11.2023 Украина.ру

Атака катеров, взрывы и уничтожение террористов, потеря достоинства. Главное на Украине на утро 22 ноября

Украина.ру, 22.11.2023

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:02

хроники

эксклюзив

спецоперация

катер

дроны

пво

обстрелы

пострадавшие

"азов"

киев

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Киев попытался атаковать РФ катерами и дронами, ВСУ обстреливают Донбасс. На территории Украины слышны взрывы, работает ПВО. Небензя указал, что Киев потерял достоинство и независимостьЧетыре безэкипажных катера военно-морских сил Украины были уничтожены в западной части акватории Черного моря, сообщило в среду Минобороны России."22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", - говорится в материале.Кроме того, российским средствам ПВО удалось сбить три украинских дрона самолетного типа над Крымом."Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в ведомстве.В свою очередь глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар по Бердянску Запорожской области.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области.За минувшие сутки украинские войска 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Было выпущено 163 различных боеприпаса.Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.С начала суток ВСУ выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - указали в представительстве.С 00.45 до 7.30 утра трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов указанного калибра.Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка."Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 20 ранены женщины 1937 и 1962 годов рождения", - указали в представительстве.Прямое попадание пришлось в частный дом. На территории домовладения разрушены хозпостройки, летняя кухня, два легковых автомобиля.Пожилая женщина отказалась от госпитализации и осталась в полуразрушенном доме без тепла и электричества, несмотря на минусовую температуру."Крыши нет, окна выбиты, коридора нет, кухни нет. <...> Я сидела смотрела телевизор, последние известия были по России, и оно как бахнуло", - рассказала очевидица.Взрывы и уничтожение террористовКиевская областная военная администрация в ночь на среду информировала о работе в столице ПВО. Также украинские СМИ писали о работе ПВО в Житомирской и Хмельницкой области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР."В районе Червоной Дибровы отмечен "дружественный" огонь со стороны вооруженных формирований Украины по позициям "Азова". Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием", - отметил Марочко.В сводке Минобороны РФ на прошлой неделе сообщалось, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.До этого в ведомстве заявляли, что в районах Червоной Дибровы и Кременной подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения "Азов"*, 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 15-го полка нацгвардии.Первая группа бывших украинских военных выехала на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины, рассказал боец Виктор Киричанский с позывным "Кирик".Военный указал, что остальные бойцы планируют присоединиться к первой группе на передовой. Он подчеркнул, что в подразделении "все готовы сражаться и выбрали правильную сторону". Он отметил, что солдаты испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, однако они уверены, что все будет в порядке. "Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. Будем очищать Донбасс", — заявил он."Кирик" также рассказал, что во время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки. Сейчас же он видит, что пополняется вооружение. Среди бывших пленных появились пулеметчики, бойцы проходили тактическую медицину в боевых условиях, инструкторы создавали для курсантов стрессовые ситуации."В принципе у всех все получается неплохо", — указал он.Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в YouTube-интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву заявил, что Украине нужен компромисс с Россией для разрешения конфликта.По его словам, нужно как можно скорее провести консультации с Москвой, чтобы появилось понимание, на каких условиях возможен компромисс. Шевченко торопит украинские власти, так как в США в следующем году президентом может стать Дональд Трамп, что отрицательно скажется на позициях Киева.В Москве неоднократно заявляли, что готовы к консультациям с Украиной, но сперва Киев должен отменить собственный декрет о запрете переговоров с Россией.Потеря достоинстваПостпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за Евромайдана потеряла достоинство и независимость - и обратно пока не получила, так как не "преодолела первородный грех" так называемой "революции достоинства"."Совершенно очевидно, что десять лет назад Украина свое достоинство и независимость потеряла, и пока не обрела, поскольку еще не преодолела первородный грех "майдана". А когда преодолеет - он останется позором и черным пятном в истории Украины, да и всего мира в целом, а также зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООНВ свою очередь посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник указал, что киевский майдан 2013-2014 годов запустил западный сценарий ликвидации Украины.Он отметил, что майдан создал предпосылки для государственного переворота, перехода государства под внешнее управление, запустил маховик гражданской войны."Прошедшие десять лет привели к катастрофической деградации (украинского - ред.) государства: практически полной утрате международной субъектности и переходу под внешнее управление, разрушению экономики, уничтожению политических прав и свобод, переходу к военной диктатуре, вталкиванию страны в кровавую бойню за чужие интересы", - заявил собеседник агентства.По мнению Мирошника, майдан и организованный в его рамках государственный переворот "завершил мирный этап в существовании Украины"."Через майдан Украину сделали инструментом борьбы с Россией и с самой возможностью появления на осколках бывшего СССР нового геополитического объединения, которое могло бы угрожать гегемонии США. Как только инструмент полностью исчерпает свой ресурс, его выбросят, и его судьба перестанет интересовать заказчиков и инициаторов майдана. А самостоятельно существовать без содержания извне Украина не сможет уже сейчас", - сказал Мирошник.Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что спустя десять лет после начала Евромайдана на Украине страна превратилась в территорию, на которой США делают все, что хотят, а оппозицию подавляют."Нынешняя Украина – это продукт американского "миропорядка, основанного на правилах", что на самом деле означает "мир, в котором США творят что хотят": свергают неугодные правительства, дирижируют цветными революциями и разжигают войны там, где это выгодно и прибыльно. И при этом не стесняются об этом открыто говорить. Сторонникам такого "удобного" мироустройства под протекторатом Вашингтона следует помнить, что за членство в нём приходится расплачиваться – и отнюдь не долларами, а государственным суверенитетом и даже жизнями собственных граждан", - считает он.Дипломат также задался вопросом, о какой демократии говорят западные политики, поздравляя Украину по случаю десятилетнего юбилея Евромайдана, учитывая, что в стране запрещены оппозиционные СМИ и политические партии."История Европы уже знает пример того, как люди слепо повелись на обещания "сладкой жизни" от ультраправых националистов. А когда пелена перед глазами рассеялась, поняли, на какую большую трагедию они обрекли не только себя, но и другие государства", - добавил глава дипмиссии РФ в Женеве.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, катер, дроны, пво, обстрелы, пострадавшие, "азов", киев, небензя, евромайдан