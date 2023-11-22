Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа

Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев

Ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Победа России зависит не только от взятия конкретного укрепрайона, а от совокупности всех факторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов