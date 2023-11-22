https://ukraina.ru/20231122/1051221639.html
Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа - 22.11.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
Киев может обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 ноября интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу
2023-11-22T06:18
2023-11-22T06:18
2023-11-22T06:19
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сша
дональд трамп
мирный план
сво
россия
владимир зеленский
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В материале издания отмечается, что Украина терпит неудачи "накануне президентских выборов в США, которые будут иметь глубокие последствия для дальнейшей поддержки военных усилий" Киева. Бывший президент Дональд Трамп, который является основным кандидатом от Республиканской партии в предвыборной гонке 2024 года, ранее заявил, что может заключить мирное соглашение "очень быстро", что побудило Зеленского пригласить его приехать на Украину.Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу при наличии у Трампа "чёткого плана". Но исключил возможность заключения мира взамен на признание Донбасса и Крыма российскими.Напомним, что экс-президент Трамп ранее заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае избрания его президентом в 2024 году. Зеленский, выступая на канале NBC, пригласил Трампа приехать в Киев."Если он сможет прийти сюда, мне понадобится… 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной… Он не может принести мир из-за Путина", - заявил Зеленский.
https://ukraina.ru/20231122/1051199947.html
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новости, украина, сша, дональд трамп, мирный план, сво, россия, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, мирный план, СВО, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
06:18 22.11.2023 (обновлено: 06:19 22.11.2023)
Киев может обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 ноября интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу
В материале издания отмечается, что Украина терпит неудачи "накануне президентских выборов в США, которые будут иметь глубокие последствия для дальнейшей поддержки военных усилий" Киева. Бывший президент Дональд Трамп, который является основным кандидатом от Республиканской партии в предвыборной гонке 2024 года, ранее заявил, что может заключить мирное соглашение "очень быстро", что побудило Зеленского пригласить его приехать на Украину.
"Давайте поговорим с ним. Давайте дадим ему такую возможность - продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", - сказал глава киевского режима.
Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу при наличии у Трампа "чёткого плана". Но исключил возможность заключения мира взамен на признание Донбасса и Крыма российскими.
Напомним, что экс-президент Трамп ранее заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае избрания его президентом в 2024 году. Зеленский, выступая на канале NBC, пригласил Трампа приехать в Киев.
"Если он сможет прийти сюда, мне понадобится… 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной… Он не может принести мир из-за Путина", - заявил Зеленский.