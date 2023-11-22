Доброволец батальона "Скиф" рассказал о подлости в действиях ВСУ
04:55 22.11.2023 (обновлено: 04:56 22.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 35 обрмп им. М. Остроградського / Генеральний штаб ЗСУтренировка украинских морпехов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 35 обрмп им. М. Остроградського / Генеральний штаб ЗСУ
ВСУ в ведении боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны и международных конвенций. Об этом со ссылкой на начальника штаба добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Варяг" 22 ноября сообщает РИА Новости
"Главная особенность действий ВСУ - подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и ещё раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста? Они в первую очередь били по раненым", - рассказал "Варяг".
По его словам, такое отношение проявляется, в частности, в стремлении заставить раненных страдать ещё сильнее и демонстрировать свои садистские наклонности.
"Эти конвенции международные и так далее для них - это вообще не указ. Вот мина, например, и к мине ещё ржавые специальные патроны, потому что если будет ранение, ржавый патрон занесёт грязь [в рану], для того чтобы действовала более мучительно. По всем правилам войны это запрещено, а они ещё делают об этом ролики, делятся и так сказать хвастаются, что они такие герои… Например, мина когда взорвётся МОН-50, там 50 патронов, которые есть, они сдетонируют - ещё отдельно полетят, как шрапнель, но за счёт того, что они ржавые и грязные - их специально держат в земле, - они занесут заразу, вы представляете, на какую глубину", - рассказал начальник штаба.
Подобные действия украинской армии носят массовый характер, отметил он.
"Вот эти моменты - они ключевые, потому что всё остальное… Да, они где-то такие же упёртые, как мы, по радиоперехвату - такое ощущение, что мы сами с собой разговариваем, никто не разговаривает на мове, никто… [Но] во всём вот такая именно подлость, такая гадкая, гадкая подлость, нечеловеческая - вот это их ключевая тема, это их фишка", - подчеркнул "Варяг".
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