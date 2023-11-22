"Оранжевая революция" 2004 года: как это было - 22.11.2023 Украина.ру
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"Оранжевая революция" 2004 года: как это было
"Оранжевая революция" 2004 года: как это было - 22.11.2023 Украина.ру
"Оранжевая революция" 2004 года: как это было
В среду, 22 ноября, исполняется 19 лет с начала "оранжевой революции": кампании протестов, митингов, пикетов, забастовок и других акций гражданского неповиновения, организованных и проведенных сторонниками Виктора Ющенко
2023-11-22T13:06
2023-11-22T13:06
эксклюзив
оранжевая революция
украина
виктор янукович
леонид кучма
виктор ющенко
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Протесты начались после того, как 21 ноября 2004 года Центризбирком (ЦИК) объявил, что во втором туре президентских выборов с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.Сторонники основного соперника Януковича на выборах — Виктора Ющенко – и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах.Акция началась как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов.Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные области страны (включая Киев), в то время как Виктора Януковича поддерживали преимущественно восточные и южные области.Общественное мнение РФ находилось на стороне Януковича, западных стран — на стороне украинской оппозиции.3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря.К урегулированию политического кризиса были привлечены международные посредники: президенты Литвы Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский,представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы Борис Грызлов.7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины.Также была достигнута договоренность, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную Раду новые кандидатуры членов ЦИК.Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий Кабинета министров и Администрации президента.8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная Рада Украины утвердила новый ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной Рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента.10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко, набравшего 51,99% голосов избирателей, за Виктора Януковича проголосовали 44,2%.23 января состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко.К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева.Главной политической силой, которая поддерживала Ющенко, была коалиция «Сила народа» (в ней объединились партия Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко).Также договор о поддержке Ющенко подписала Социалистическая партия Украины. В состав «Нашей Украины» входило около десятка партий национально-демократического направления, в том числе «Народный Рух Украины» и Украинская народная партия.
https://ukraina.ru/20221121/1041042328.html
https://ukraina.ru/20210116/1030259538.html
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эксклюзив, оранжевая революция, украина, виктор янукович, леонид кучма, виктор ющенко
Эксклюзив, Оранжевая революция, Украина, Виктор Янукович, Леонид Кучма, Виктор Ющенко

"Оранжевая революция" 2004 года: как это было

13:06 22.11.2023
 
© Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанк
© Дмитрий Чеботаев
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В среду, 22 ноября, исполняется 19 лет с начала "оранжевой революции": кампании протестов, митингов, пикетов, забастовок и других акций гражданского неповиновения, организованных и проведенных сторонниками Виктора Ющенко
Протесты начались после того, как 21 ноября 2004 года Центризбирком (ЦИК) объявил, что во втором туре президентских выборов с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.
Сторонники основного соперника Януковича на выборах — Виктора Ющенко – и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах.
Акция началась как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов.
Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные области страны (включая Киев), в то время как Виктора Януковича поддерживали преимущественно восточные и южные области.
Общественное мнение РФ находилось на стороне Януковича, западных стран — на стороне украинской оппозиции.
3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря.
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К урегулированию политического кризиса были привлечены международные посредники: президенты Литвы Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский,представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы Борис Грызлов.
7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины.
Также была достигнута договоренность, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную Раду новые кандидатуры членов ЦИК.
Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий Кабинета министров и Администрации президента.
8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная Рада Украины утвердила новый ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной Рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента.
10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко, набравшего 51,99% голосов избирателей, за Виктора Януковича проголосовали 44,2%.
23 января состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко.
К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева.
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января 2021, 18:55
«Легко не будет»: Рар назвал страны, где пройдут «оранжевые революции»Администрация нового президента США Джо Байдена будет стремиться проводить «оранжевые революции» на постсоветском пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар
Главной политической силой, которая поддерживала Ющенко, была коалиция «Сила народа» (в ней объединились партия Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко).
Также договор о поддержке Ющенко подписала Социалистическая партия Украины. В состав «Нашей Украины» входило около десятка партий национально-демократического направления, в том числе «Народный Рух Украины» и Украинская народная партия.
 
ЭксклюзивОранжевая революцияУкраинаВиктор ЯнуковичЛеонид КучмаВиктор Ющенко
 
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