https://ukraina.ru/20231121/1051217259.html
Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ
Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ - 21.11.2023 Украина.ру
Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ
Остаток жизни проведёт в тюрьме командир морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Свинарчук за приказ о расстреле 37 мирных жителей Мариуполя. Соответствующий приговор вынес Верховный суд ДНР, передаёт пресс-служба Следственного комитета России
2023-11-21T23:24
2023-11-21T23:24
2023-11-21T23:24
новости
мариуполь
днр
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051217139_16:0:828:457_1920x0_80_0_0_f0f761e12cbd6982c6f476fd677cc9bb.jpg
Следствием и судом установлено, что Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля прошлого года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Свинарчук полностью признал свою вину в преступлениях и дал признательные показания. Помимо этого, специалисты провели осмотры места происшествия, следственные эксперименты, амбулаторно-психиатрические, генетические, баллистические и иные экспертизы. Суд признал Свинарчука виновным в совершении преступлений, покушении на убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и применении в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов, пожизненно лишив его свободы. Тарану и Антонову также вынесены обвинительные приговоры.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051217139_219:0:828:457_1920x0_80_0_0_39d2b180d98210917560d9d29e510868.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, днр, всу, сво
Новости, Мариуполь, ДНР, ВСУ, СВО
Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ
Остаток жизни проведёт в тюрьме командир морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Свинарчук за приказ о расстреле 37 мирных жителей Мариуполя. Соответствующий приговор вынес Верховный суд ДНР, передаёт пресс-служба Следственного комитета России
Следствием и судом установлено, что Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля прошлого года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей.
"Подчинённые ему военнослужащие Виталий Антонов, Денис Рашпля и Игорь Таран множественными прицельными выстрелами из автоматов Калашникова совершили убийство 21 мирного жителя и покушение на убийство 16 гражданских лиц, которым удалось выжить, укрывшись от обстрела в безопасном месте", – уточнили в Следкоме.
Свинарчук полностью признал свою вину в преступлениях и дал признательные показания. Помимо этого, специалисты провели осмотры места происшествия, следственные эксперименты, амбулаторно-психиатрические, генетические, баллистические и иные экспертизы.
"Допрошено более 40 свидетелей, в том числе военнослужащие ВСУ, которые находились на боевых позициях рядом с Тараном, Антоновым и Рашплей. Они подтвердили факты открытия огня указанными лицами по мирным жителям", – добавили в СК РФ.
Суд признал Свинарчука виновным в совершении преступлений, покушении на убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и применении в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов, пожизненно лишив его свободы. Тарану и Антонову также вынесены обвинительные приговоры.