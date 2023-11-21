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Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ

Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ - 21.11.2023 Украина.ру

Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ

Остаток жизни проведёт в тюрьме командир морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Свинарчук за приказ о расстреле 37 мирных жителей Мариуполя. Соответствующий приговор вынес Верховный суд ДНР, передаёт пресс-служба Следственного комитета России

2023-11-21T23:24

2023-11-21T23:24

2023-11-21T23:24

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Следствием и судом установлено, что Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля прошлого года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Свинарчук полностью признал свою вину в преступлениях и дал признательные показания. Помимо этого, специалисты провели осмотры места происшествия, следственные эксперименты, амбулаторно-психиатрические, генетические, баллистические и иные экспертизы. Суд признал Свинарчука виновным в совершении преступлений, покушении на убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и применении в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов, пожизненно лишив его свободы. Тарану и Антонову также вынесены обвинительные приговоры.

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новости, мариуполь, днр, всу, сво