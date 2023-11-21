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ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ
ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру
ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по 810 бригаде морской пехоты ВС России, но сделали это не в реальности, а в популярном мессенджере. Очередной фэйк украинских пропагандистов разоблачил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
2023-11-21T21:57
2023-11-21T21:57
2023-11-21T21:57
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Речь идёт о воскресном обстреле города Старобешево в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики якобы поразили там целую бригаду морпехов, о чём сообщил командир мелкой группы БпЛА Мадьяр. Эта информация оперативно распространилась в других СМИ, выдающих себя за российские группы и каналы. Проверить где именно воюет 810 бригада ВС России авторы публикаций не додумались, хотя эта информация есть в открытом доступе. Ранее глава района Николай Михайлов сообщал, что 19 ноября при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР повреждены здание школы, клуб и магазин. Представительство Республики в совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины информировало, что в результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения. ВСУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Елизаветовка из РСЗО американского производства HIMARS.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, сво, всу, вс рф, спецоперация, днр
Новости, Украина, Донбасс, СВО, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, ДНР
ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по 810 бригаде морской пехоты ВС России, но сделали это не в реальности, а в популярном мессенджере. Очередной фэйк украинских пропагандистов разоблачил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
Речь идёт о воскресном обстреле города Старобешево в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики якобы поразили там целую бригаду морпехов, о чём сообщил командир мелкой группы БпЛА Мадьяр. Эта информация оперативно распространилась в других СМИ, выдающих себя за российские группы и каналы.
"Скрывать больше нет смысла. 19 ноября решили устроить награждение 810 обр (прим. ред. - отряда быстрого реагирования) морской пехоты по случаю Дня ракетных войск и артиллерии и по этому случаю показать им концерт возле Старобешево, куда и ударили ВСУ", – написали они.
Проверить где именно воюет 810 бригада ВС России авторы публикаций не додумались, хотя эта информация есть в открытом доступе.
"Туповатые пропагандисты не в курсе, что Старобешево в ДНР, а 810 бригада морской пехоты воюет в Херсонской области, о чем, кстати, не только прекрасно знают и в ВСУ, но и регулярно пишут об этом в своих сводках. В общем все наши товарищи с 810 бригады, которым мы переслали этот бред, смеются над глупостью украинской пропаганды, которая не смогла сделать фейк правдоподобнее", – пишут "Военкоры русской весны".
Ранее глава района Николай Михайлов сообщал, что 19 ноября при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР повреждены здание школы, клуб и магазин. Представительство Республики в совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины информировало, что в результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения. ВСУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Елизаветовка из РСЗО американского производства HIMARS.