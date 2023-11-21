ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру
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ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ
ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру
ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по 810 бригаде морской пехоты ВС России, но сделали это не в реальности, а в популярном мессенджере. Очередной фэйк украинских пропагандистов разоблачил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
2023-11-21T21:57
2023-11-21T21:57
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Речь идёт о воскресном обстреле города Старобешево в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики якобы поразили там целую бригаду морпехов, о чём сообщил командир мелкой группы БпЛА Мадьяр. Эта информация оперативно распространилась в других СМИ, выдающих себя за российские группы и каналы. Проверить где именно воюет 810 бригада ВС России авторы публикаций не додумались, хотя эта информация есть в открытом доступе. Ранее глава района Николай Михайлов сообщал, что 19 ноября при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР повреждены здание школы, клуб и магазин. Представительство Республики в совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины информировало, что в результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения. ВСУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Елизаветовка из РСЗО американского производства HIMARS.
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новости, украина, донбасс, сво, всу, вс рф, спецоперация, днр
Новости, Украина, Донбасс, СВО, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, ДНР

ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ

21:57 21.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по 810 бригаде морской пехоты ВС России, но сделали это не в реальности, а в популярном мессенджере. Очередной фэйк украинских пропагандистов разоблачил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
Речь идёт о воскресном обстреле города Старобешево в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики якобы поразили там целую бригаду морпехов, о чём сообщил командир мелкой группы БпЛА Мадьяр. Эта информация оперативно распространилась в других СМИ, выдающих себя за российские группы и каналы.

"Скрывать больше нет смысла. 19 ноября решили устроить награждение 810 обр (прим. ред. - отряда быстрого реагирования) морской пехоты по случаю Дня ракетных войск и артиллерии и по этому случаю показать им концерт возле Старобешево, куда и ударили ВСУ", – написали они.

Проверить где именно воюет 810 бригада ВС России авторы публикаций не додумались, хотя эта информация есть в открытом доступе.
"Туповатые пропагандисты не в курсе, что Старобешево в ДНР, а 810 бригада морской пехоты воюет в Херсонской области, о чем, кстати, не только прекрасно знают и в ВСУ, но и регулярно пишут об этом в своих сводках. В общем все наши товарищи с 810 бригады, которым мы переслали этот бред, смеются над глупостью украинской пропаганды, которая не смогла сделать фейк правдоподобнее", – пишут "Военкоры русской весны".
Ранее глава района Николай Михайлов сообщал, что 19 ноября при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР повреждены здание школы, клуб и магазин. Представительство Республики в совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины информировало, что в результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения. ВСУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Елизаветовка из РСЗО американского производства HIMARS.
 
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