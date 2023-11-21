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ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ

ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру

ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по 810 бригаде морской пехоты ВС России, но сделали это не в реальности, а в популярном мессенджере. Очередной фэйк украинских пропагандистов разоблачил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"

2023-11-21T21:57

2023-11-21T21:57

2023-11-21T21:57

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Речь идёт о воскресном обстреле города Старобешево в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики якобы поразили там целую бригаду морпехов, о чём сообщил командир мелкой группы БпЛА Мадьяр. Эта информация оперативно распространилась в других СМИ, выдающих себя за российские группы и каналы. Проверить где именно воюет 810 бригада ВС России авторы публикаций не додумались, хотя эта информация есть в открытом доступе. Ранее глава района Николай Михайлов сообщал, что 19 ноября при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР повреждены здание школы, клуб и магазин. Представительство Республики в совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины информировало, что в результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения. ВСУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Елизаветовка из РСЗО американского производства HIMARS.

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новости, украина, донбасс, сво, всу, вс рф, спецоперация, днр