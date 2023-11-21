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Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей

Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей - 21.11.2023 Украина.ру

Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей

В ответ на блокирование работы всех трёх пунктов пропуска на границе с Польшей, украинские дальнобойщики вышли на протесты. Об этом сообщило 21 ноября издание "Укринформ"

2023-11-21T21:21

2023-11-21T21:21

2023-11-21T21:21

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По данным источника, митинг украинцы проводят на пункте пропуска "Краковец – Корчева". Акцию протеста организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". Уточняется, что пока украинские водители не намерены блокировать движение автомобилей и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Митинговать они планируют до 22.00 (мск). В организации также предупреждают: если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не упреждающие. Напомним, сегодня из-за протеста польских дальнобойщиков почти полностью блокирована граница Украины с Польшей. Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих дальнобойщиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Из-за протестов, по данным СМИ, на трассе заблокированы около трёх тысяч грузовиков.

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новости, украина, польша, протесты, перевозчики, экономика, митинг