Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей - 21.11.2023 Украина.ру
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Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей
Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей - 21.11.2023 Украина.ру
Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей
В ответ на блокирование работы всех трёх пунктов пропуска на границе с Польшей, украинские дальнобойщики вышли на протесты. Об этом сообщило 21 ноября издание "Укринформ"
2023-11-21T21:21
2023-11-21T21:21
новости
украина
польша
протесты
перевозчики
экономика
митинг
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По данным источника, митинг украинцы проводят на пункте пропуска "Краковец – Корчева". Акцию протеста организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". Уточняется, что пока украинские водители не намерены блокировать движение автомобилей и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Митинговать они планируют до 22.00 (мск). В организации также предупреждают: если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не упреждающие. Напомним, сегодня из-за протеста польских дальнобойщиков почти полностью блокирована граница Украины с Польшей. Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих дальнобойщиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Из-за протестов, по данным СМИ, на трассе заблокированы около трёх тысяч грузовиков.
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новости, украина, польша, протесты, перевозчики, экономика, митинг
Новости, Украина, Польша, протесты, перевозчики, экономика, митинг

Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей

21:21 21.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В ответ на блокирование работы всех трёх пунктов пропуска на границе с Польшей, украинские дальнобойщики вышли на протесты. Об этом сообщило 21 ноября издание "Укринформ"
По данным источника, митинг украинцы проводят на пункте пропуска "Краковец – Корчева". Акцию протеста организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины".
"Украинские перевозчики провели митинг в ответ на блокирование польскими протестующими пересечения границы грузовиками из Польши на Украину. (...) К акции присоединились перевозчики и водители вместе с транспортом, в общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Уточняется, что пока украинские водители не намерены блокировать движение автомобилей и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Митинговать они планируют до 22.00 (мск).
В организации также предупреждают: если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не упреждающие.
Напомним, сегодня из-за протеста польских дальнобойщиков почти полностью блокирована граница Украины с Польшей. Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих дальнобойщиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Из-за протестов, по данным СМИ, на трассе заблокированы около трёх тысяч грузовиков.
 
НовостиУкраинаПольшапротестыперевозчикиэкономикамитинг
 
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