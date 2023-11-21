https://ukraina.ru/20231121/1051215533.html
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс - 21.11.2023 Украина.ру
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
В Черкассах украинская полиция сообщила о "подозрении" страховому агенту, который помогал уклоняющимся от мобилизации в ВСУ сбежать за границу. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины
2023-11-21T21:18
2023-11-21T21:18
2023-11-21T21:18
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"Страховой агент "гарантировал" уклонистам, что сможет переправить их за границу как волонтёров или найти для них другой способ нелегального выезда за пределы Украины. Его задержали при получении 4 000 долларов неправомерной выгоды", - сказано в официальном сообщении.Страхового агента разоблачили полицейские Черкасского районного управления полиции совместно с сотрудниками местного управления СБУ. У задержанного произведён обыск с изъятием денег.Ранее 40-летний страховой агент был судим за подкуп чиновников. Теперь за спасение соотечественников от отправки в зону СВО ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20231121/1051215236.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, уклонисты, молдавия, волонтеры, украина, украинские беженцы, украина-ес, волонтер, страховщики, сбу, нацполиция, сво, всу, мобилизация
Новости, Новости Украины, уклонисты, Молдавия, волонтеры, Украина, украинские беженцы, Украина-ЕС, волонтер, страховщики, СБУ, Нацполиция, СВО, ВСУ, мобилизация
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
В Черкассах украинская полиция сообщила о "подозрении" страховому агенту, который помогал уклоняющимся от мобилизации в ВСУ сбежать за границу. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины
"Страховой агент "гарантировал" уклонистам, что сможет переправить их за границу как волонтёров или найти для них другой способ нелегального выезда за пределы Украины. Его задержали при получении 4 000 долларов неправомерной выгоды", - сказано в официальном сообщении.
Страхового агента разоблачили полицейские Черкасского районного управления полиции совместно с сотрудниками местного управления СБУ. У задержанного произведён обыск с изъятием денег.
Ранее 40-летний страховой агент был судим за подкуп чиновников. Теперь за спасение соотечественников от отправки в зону СВО ему грозит до пяти лет лишения свободы.