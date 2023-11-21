Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс - 21.11.2023 Украина.ру
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Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс - 21.11.2023 Украина.ру
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
В Черкассах украинская полиция сообщила о "подозрении" страховому агенту, который помогал уклоняющимся от мобилизации в ВСУ сбежать за границу. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины
2023-11-21T21:18
2023-11-21T21:18
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"Страховой агент "гарантировал" уклонистам, что сможет переправить их за границу как волонтёров или найти для них другой способ нелегального выезда за пределы Украины. Его задержали при получении 4 000 долларов неправомерной выгоды", - сказано в официальном сообщении.Страхового агента разоблачили полицейские Черкасского районного управления полиции совместно с сотрудниками местного управления СБУ. У задержанного произведён обыск с изъятием денег.Ранее 40-летний страховой агент был судим за подкуп чиновников. Теперь за спасение соотечественников от отправки в зону СВО ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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новости, новости украины, уклонисты, молдавия, волонтеры, украина, украинские беженцы, украина-ес, волонтер, страховщики, сбу, нацполиция, сво, всу, мобилизация
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Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс

21:18 21.11.2023
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
Читать в
В Черкассах украинская полиция сообщила о "подозрении" страховому агенту, который помогал уклоняющимся от мобилизации в ВСУ сбежать за границу. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины
"Страховой агент "гарантировал" уклонистам, что сможет переправить их за границу как волонтёров или найти для них другой способ нелегального выезда за пределы Украины. Его задержали при получении 4 000 долларов неправомерной выгоды", - сказано в официальном сообщении.
Страхового агента разоблачили полицейские Черкасского районного управления полиции совместно с сотрудниками местного управления СБУ. У задержанного произведён обыск с изъятием денег.
Ранее 40-летний страховой агент был судим за подкуп чиновников. Теперь за спасение соотечественников от отправки в зону СВО ему грозит до пяти лет лишения свободы.
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
20:51
На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тысВ Черновицкой области разоблачена группа, наладившая очередной "масштабный канал переправки уклонистов в Молдавию". Об этом 20 ноября сообщила Нацполиция Украины
 
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Заголовок открываемого материала
21:21Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей
21:18Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
20:56Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
20:51На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
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