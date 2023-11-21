https://ukraina.ru/20231121/1051215533.html

Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс

Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс - 21.11.2023 Украина.ру

Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс

В Черкассах украинская полиция сообщила о "подозрении" страховому агенту, который помогал уклоняющимся от мобилизации в ВСУ сбежать за границу. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины

2023-11-21T21:18

2023-11-21T21:18

2023-11-21T21:18

новости

новости украины

уклонисты

молдавия

волонтеры

украина

украинские беженцы

украина-ес

волонтер

страховщики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_7b76d45430ba4d239bdeb0d6862efd24.jpg

"Страховой агент "гарантировал" уклонистам, что сможет переправить их за границу как волонтёров или найти для них другой способ нелегального выезда за пределы Украины. Его задержали при получении 4 000 долларов неправомерной выгоды", - сказано в официальном сообщении.Страхового агента разоблачили полицейские Черкасского районного управления полиции совместно с сотрудниками местного управления СБУ. У задержанного произведён обыск с изъятием денег.Ранее 40-летний страховой агент был судим за подкуп чиновников. Теперь за спасение соотечественников от отправки в зону СВО ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20231121/1051215236.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, уклонисты, молдавия, волонтеры, украина, украинские беженцы, украина-ес, волонтер, страховщики, сбу, нацполиция, сво, всу, мобилизация