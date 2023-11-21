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Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС - 21.11.2023 Украина.ру
Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
Около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения российской Спецоперации. С учётом того, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, в среднем на территории ЕС сейчас находятся потенциальные военнослужащие для свыше тысячи батальонов Вооружённых сил Украины
2023-11-21T20:56
2023-11-21T20:56
2023-11-21T20:57
новости
украина
уклонисты
мобилизация
сво
спецоперация
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О количестве украинских уклонистов пишет австрийское издание eXXpress, ссылаясь на данные Евростата, согласно которым на территории стран ЕС находится более полумиллиона пригодных к службе украинских мужчин (без учёта тех, кто пересёк границу нелегально). В одной только Германии на сегодня проживает боле 190 тысяч украинских мужчин призывного возраста. По данным министерства внутренних дел ФРГ, с начала российской Спецоперации в страну прибыло более 221 тысячи украинских уклонистов. Вместе с тем, отмечается, что сегодня Вооружённые силы Украины остро не нуждаются в солдатах. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала вооруженного конфликта Украину покинули примерно 6,3 миллиона её граждан.На сегодняшний день выезд из Украины запрещён в рамках проведения мобилизации. Покинуть страну могут только отдельные категории граждан, в том числе родственники инвалидов. Так, 17 ноября, в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонисты, мобилизация, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, уклонисты, мобилизация, СВО, Спецоперация, ВСУ
Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
20:56 21.11.2023 (обновлено: 20:57 21.11.2023)
Около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения российской Спецоперации. С учётом того, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, в среднем на территории ЕС сейчас находятся потенциальные военнослужащие для свыше тысячи батальонов Вооружённых сил Украины
О количестве украинских уклонистов пишет австрийское издание eXXpress, ссылаясь на данные Евростата, согласно которым на территории стран ЕС находится более полумиллиона пригодных к службе украинских мужчин (без учёта тех, кто пересёк границу нелегально).
"До боли знакомая картина маслом: очевидно молодые украинские хлопцы паркуют свои чересчур огромные внедорожники у роскошных венских отелей. Государственный знак на автомобильных номерах указывает — Украина, жёлто-синие полосы. Это — те украинские мужчины, которых, в силу их возраста и физических показателей, никак не ожидаешь встретить на светских глянцевых фронтах зарубежья. По меньшей мере потому, что их ждёт другой фронт", – говорится в публикации.
В одной только Германии на сегодня проживает боле 190 тысяч украинских мужчин призывного возраста. По данным министерства внутренних дел ФРГ, с начала российской Спецоперации в страну прибыло более 221 тысячи украинских уклонистов.
"Суммарно на немецкой земле сейчас находится 189 484 человека. Это — только официально зарегистрировавшиеся. По оценкам министерства, ещё примерно 100 тысяч человек не зарегистрировались и, следовательно, пребывают в стране нелегально", – уточняет СМИ.
Вместе с тем, отмечается, что сегодня Вооружённые силы Украины остро не нуждаются в солдатах.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала вооруженного конфликта Украину покинули примерно 6,3 миллиона её граждан.
На сегодняшний день выезд из Украины запрещён в рамках проведения мобилизации. Покинуть страну могут только отдельные категории граждан, в том числе родственники инвалидов. Так, 17 ноября, в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.