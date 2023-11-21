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Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС

Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС - 21.11.2023 Украина.ру

Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС

Около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения российской Спецоперации. С учётом того, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, в среднем на территории ЕС сейчас находятся потенциальные военнослужащие для свыше тысячи батальонов Вооружённых сил Украины

2023-11-21T20:56

2023-11-21T20:56

2023-11-21T20:57

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О количестве украинских уклонистов пишет австрийское издание eXXpress, ссылаясь на данные Евростата, согласно которым на территории стран ЕС находится более полумиллиона пригодных к службе украинских мужчин (без учёта тех, кто пересёк границу нелегально). В одной только Германии на сегодня проживает боле 190 тысяч украинских мужчин призывного возраста. По данным министерства внутренних дел ФРГ, с начала российской Спецоперации в страну прибыло более 221 тысячи украинских уклонистов. Вместе с тем, отмечается, что сегодня Вооружённые силы Украины остро не нуждаются в солдатах. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала вооруженного конфликта Украину покинули примерно 6,3 миллиона её граждан.На сегодняшний день выезд из Украины запрещён в рамках проведения мобилизации. Покинуть страну могут только отдельные категории граждан, в том числе родственники инвалидов. Так, 17 ноября, в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, уклонисты, мобилизация, сво, спецоперация, всу