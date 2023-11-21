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Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"
Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию" - 21.11.2023 Украина.ру
Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"
Весь народ Молдавии благодарит военнослужащих Вооружённых сил Украины за "защиту" Республики. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду во время визита в Киев
2023-11-21T20:24
2023-11-21T20:24
2023-11-21T20:24
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По её словам, Республику " удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных". Она убеждена, что Россия имеет притязания на Молдавию, а без украинского сопротивления, эти планы якобы давно были бы реализованы. Помимо этого, Санду заверила Зеленского в безоговорочной поддержке. Особо подчёркивается приверженность к сохранению экспортных путей. Это заявление прозвучало на фоне забастовок польских перевозчиков, которые перекрыли пограничные КПП для украинского грузового транспорта, а 21 ноября то же самое произошло в Словакии. В десятую годовщину евромайдана, 21 ноября, президент Молдавии Майя Санду приехала в украинскую столицу. Там она намеревалась обсудить с Владимиром Зеленским путь Украины в Евросоюз.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санду, молдавия, россия, владимир зеленский, украина, сво
Новости, Санду, Молдавия, Россия, Владимир Зеленский, Украина, СВО
Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"
Весь народ Молдавии благодарит военнослужащих Вооружённых сил Украины за "защиту" Республики. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду во время визита в Киев
По её словам, Республику " удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных".
"Президент Зеленский, я благодарю вас от имени народа Молдовы за ту огромную жертву, которую ваши солдаты приносят на поле боя, сопротивляясь российской агрессии, а также за жертву всех украинцев, которую они приносят, чтобы их страна была свободной и независимой", – приводит слова Санду издание "Украинская правда".
Она убеждена, что Россия имеет притязания на Молдавию, а без украинского сопротивления, эти планы якобы давно были бы реализованы.
"Без вашего сопротивления наша страна стала бы следующей, которую бы оккупировала Россия. Следующей – и, вероятно, не последней. Защищая Украину, вы защищаете также Молдову", – добавила молдавский лидер.
Помимо этого, Санду заверила Зеленского в безоговорочной поддержке. Особо подчёркивается приверженность к сохранению экспортных путей. Это заявление прозвучало на фоне забастовок польских перевозчиков, которые перекрыли пограничные КПП для украинского грузового транспорта, а 21 ноября то же самое произошло в Словакии.
"Наши дороги и железная дорога будут помогать украинским товарам добраться до экспортных рынков", – отметила Санду.
В десятую годовщину евромайдана, 21 ноября, президент Молдавии Майя Санду приехала в украинскую столицу. Там она намеревалась обсудить с Владимиром Зеленским путь Украины в Евросоюз.