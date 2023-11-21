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Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"

Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию" - 21.11.2023 Украина.ру

Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"

Весь народ Молдавии благодарит военнослужащих Вооружённых сил Украины за "защиту" Республики. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду во время визита в Киев

2023-11-21T20:24

2023-11-21T20:24

2023-11-21T20:24

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По её словам, Республику " удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных". Она убеждена, что Россия имеет притязания на Молдавию, а без украинского сопротивления, эти планы якобы давно были бы реализованы. Помимо этого, Санду заверила Зеленского в безоговорочной поддержке. Особо подчёркивается приверженность к сохранению экспортных путей. Это заявление прозвучало на фоне забастовок польских перевозчиков, которые перекрыли пограничные КПП для украинского грузового транспорта, а 21 ноября то же самое произошло в Словакии. В десятую годовщину евромайдана, 21 ноября, президент Молдавии Майя Санду приехала в украинскую столицу. Там она намеревалась обсудить с Владимиром Зеленским путь Украины в Евросоюз.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санду, молдавия, россия, владимир зеленский, украина, сво