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Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин

Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин - 21.11.2023 Украина.ру

Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин

Делегация нашей редакции в ноябре 2023 года с ответным визитом побывала в Китае. В нашей студии директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер... Украина.ру, 21.11.2023

2023-11-21T19:39

2023-11-21T19:39

2023-11-21T19:39

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Делегация нашей редакции в ноябре 2023 года с ответным визитом побывала в Китае. В нашей студии директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов и руководитель отдела телеграм-каналов Украина.ру Константин Кеворкян поделились подробностями поездки:00:55 – О том, как меняется страна и как пандемия коронавируса повлияла на китайское общество; 03:00 – О цензуре в КНР и о том, как СМИ взаимодействуют с властью; 12:05 – Почему Китай нуждается в усилении российского влияния? О чём говорят в кулуарах; 13:45 – 38% китайцев поддерживают США: как так получилось? 17:40 – С кем и о чём удалось говориться нашей делегации? 20:10 – О том, что впечатлило больше всего.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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