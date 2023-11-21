Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин - 21.11.2023 Украина.ру
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Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин
Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин - 21.11.2023 Украина.ру
Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин
Делегация нашей редакции в ноябре 2023 года с ответным визитом побывала в Китае. В нашей студии директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер... Украина.ру, 21.11.2023
2023-11-21T19:39
2023-11-21T19:39
видео
кнр (китай)
тайвань
си цзиньпин
россия
россияне
азия
цензура
искусство
культура
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Делегация нашей редакции в ноябре 2023 года с ответным визитом побывала в Китае. В нашей студии директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов и руководитель отдела телеграм-каналов Украина.ру Константин Кеворкян поделились подробностями поездки:00:55 – О том, как меняется страна и как пандемия коронавируса повлияла на китайское общество; 03:00 – О цензуре в КНР и о том, как СМИ взаимодействуют с властью; 12:05 – Почему Китай нуждается в усилении российского влияния? О чём говорят в кулуарах; 13:45 – 38% китайцев поддерживают США: как так получилось? 17:40 – С кем и о чём удалось говориться нашей делегации? 20:10 – О том, что впечатлило больше всего.
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видео, кнр (китай), тайвань, си цзиньпин, россия, россияне, азия, цензура, искусство, культура, мариуполь, украина, сми, сво, спецоперация, мотор сич, торговля, международные отношения, коронавирус, видео
Видео, КНР (Китай), Тайвань, Си Цзиньпин, Россия, россияне, Азия, цензура, искусство, культура, Мариуполь, Украина, СМИ, СВО, Спецоперация, мотор сич, торговля, международные отношения, коронавирус

Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин

19:39 21.11.2023
 
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Делегация нашей редакции в ноябре 2023 года с ответным визитом побывала в Китае. В нашей студии директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов и руководитель отдела телеграм-каналов Украина.ру Константин Кеворкян поделились подробностями поездки:
00:55 – О том, как меняется страна и как пандемия коронавируса повлияла на китайское общество;
03:00 – О цензуре в КНР и о том, как СМИ взаимодействуют с властью;
12:05 – Почему Китай нуждается в усилении российского влияния? О чём говорят в кулуарах;
13:45 – 38% китайцев поддерживают США: как так получилось?
17:40 – С кем и о чём удалось говориться нашей делегации?
20:10 – О том, что впечатлило больше всего.
 
ВидеоКНР (Китай)ТайваньСи ЦзиньпинРоссияроссиянеАзияцензураискусствокультураМариупольУкраинаСМИСВОСпецоперациямотор сичторговлямеждународные отношениякоронавирус
 
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