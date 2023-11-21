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"Подъёмный" миллион: в Херсонской области начали выплаты приезжающим врачам

"Подъёмный" миллион: в Херсонской области начали выплаты приезжающим врачам - 21.11.2023 Украина.ру

"Подъёмный" миллион: в Херсонской области начали выплаты приезжающим врачам

"Подъёмные" выплаты в размере одного миллиона рублей начали получать медицинские работники, которые приезжают на работу в Херсонскую область. Об этом сообщил 21 ноября глава правительства региона Андрей Алексеенко

2023-11-21T19:24

2023-11-21T19:24

2023-11-21T19:24

новости

херсонская область

новые регионы рф

медицина

выплаты

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По его словам, сейчас в новом российском регионе не хватает медицинских кадров, но эти проблему решают системно, с опорой на поддержку минздрава РФ. Помимо денег, для специалистов, причём не только медицинского профиля, построят также служебное жильё. Это так называемые быстро возводимые дома, программа строительства которых разработана по поручению губернатора, добавил глава правительства. В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что новым регионам РФ направят почти 190 миллионов рублей на "подъёмные" выплаты для врачей, это позволит привлечь в медицинские организации не менее 250 врачей и медработников. Тогда Мишустин обращал внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что качественная медицинская помощь должна быть доступна во всех без исключения населённых пунктах.

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2023

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новости, херсонская область, новые регионы рф, медицина, выплаты