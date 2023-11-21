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В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной

В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной - 21.11.2023 Украина.ру

В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной

Движение грузового транспорта через один из пунктов пропуска на словацко-украинской границе со стороны Словакии затруднено из-за блокировки КПП неизвестными. Об этом 21 ноября сообщили в Государственной таможенной службе Украины

2023-11-21T19:03

2023-11-21T19:03

2023-11-21T19:03

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В таможенной службе добавили, что пока смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы. Присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики, которые заявляли о таком намерении ранее, Украине также не сообщали. Ранее словацкие автоперевозчики уже перекрывали КПП "Вышне Немецке – Ужгород" для грузового сообщения. Они угрожали, что присоединятся к акции протеста поляков на неопределенный срок, если Еврокомиссия не восстановит систему разрешений для украинских перевозчиков, с которыми европейским компаниям сложно конкурировать. По данным источников, сейчас на словацко-украинской границе находится около 300 грузовиков. Напомним, сегодня из-за протеста польских дальнобойщиков почти полностью блокирована граница Украины с Польшей. Уже более двух недель ситуация на всех трёх приграничных пунктах пропуска остаётся сложной. По данным СМИ, на трассе заблокированы около трёх тысяч машин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, словакия, кпп, протесты, экономика, блокировка