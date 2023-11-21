В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной - 21.11.2023 Украина.ру
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В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной
В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной - 21.11.2023 Украина.ру
В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной
Движение грузового транспорта через один из пунктов пропуска на словацко-украинской границе со стороны Словакии затруднено из-за блокировки КПП неизвестными. Об этом 21 ноября сообщили в Государственной таможенной службе Украины
2023-11-21T19:03
2023-11-21T19:03
новости
украина
словакия
кпп
протесты
экономика
блокировка
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В таможенной службе добавили, что пока смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы. Присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики, которые заявляли о таком намерении ранее, Украине также не сообщали. Ранее словацкие автоперевозчики уже перекрывали КПП "Вышне Немецке – Ужгород" для грузового сообщения. Они угрожали, что присоединятся к акции протеста поляков на неопределенный срок, если Еврокомиссия не восстановит систему разрешений для украинских перевозчиков, с которыми европейским компаниям сложно конкурировать. По данным источников, сейчас на словацко-украинской границе находится около 300 грузовиков. Напомним, сегодня из-за протеста польских дальнобойщиков почти полностью блокирована граница Украины с Польшей. Уже более двух недель ситуация на всех трёх приграничных пунктах пропуска остаётся сложной. По данным СМИ, на трассе заблокированы около трёх тысяч машин.
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новости, украина, словакия, кпп, протесты, экономика, блокировка
Новости, Украина, Словакия, КПП, протесты, экономика, блокировка

В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной

19:03 21.11.2023
 
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Oleksandr Ratushniak
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Движение грузового транспорта через один из пунктов пропуска на словацко-украинской границе со стороны Словакии затруднено из-за блокировки КПП неизвестными. Об этом 21 ноября сообщили в Государственной таможенной службе Украины
"Возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" на границе со Словакией. Это прежде всего связано с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта", – сказано в сообщении ведомства.
В таможенной службе добавили, что пока смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы. Присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики, которые заявляли о таком намерении ранее, Украине также не сообщали.
Ранее словацкие автоперевозчики уже перекрывали КПП "Вышне Немецке – Ужгород" для грузового сообщения. Они угрожали, что присоединятся к акции протеста поляков на неопределенный срок, если Еврокомиссия не восстановит систему разрешений для украинских перевозчиков, с которыми европейским компаниям сложно конкурировать.
По данным источников, сейчас на словацко-украинской границе находится около 300 грузовиков.
Напомним, сегодня из-за протеста польских дальнобойщиков почти полностью блокирована граница Украины с Польшей. Уже более двух недель ситуация на всех трёх приграничных пунктах пропуска остаётся сложной. По данным СМИ, на трассе заблокированы около трёх тысяч машин.
 
НовостиУкраинаСловакияКППпротестыэкономикаблокировка
 
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