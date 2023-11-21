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ГБР Украины заявляет о "финишной прямой расследования дел майдана"

ГБР Украины заявляет о "финишной прямой расследования дел майдана" - 21.11.2023 Украина.ру

ГБР Украины заявляет о "финишной прямой расследования дел майдана"

Спустя 10 лет после начала украинского госпереворота 2014 года сформированное нынешними властями Украины "Государственное бюро расследований" заявило, что "ГБР находится на финишной прямой расследования дел майдана". В публикации 21 ноября ведомство рассказало о возбуждённых делах и приговорах

2023-11-21T18:45

2023-11-21T18:45

2023-11-21T18:45

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2014

22 февраля 2014

виктор янукович

сбу

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По мнению ГБР, события 10-летней давности были "Революцией Достоинства", ставшей "важной вехой нашего госстроительства". При расследовании событий конца 2013 -начала 2014 годов было возбуждено 82 уголовных производства, вынесено 40 приговоров в отношении 49 человек.В 2020 году ГБР создало "управление по делам майдана". В октябре ГБР завершило расследование по крупнейшему делу "майдана" в отношении свергнутого руководства государства "за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года"."Обвинительный акт направлен в суд. В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники", - сказано в сообщении.Среди обвиняемых указаны президент Украины Виктор Янукович, а также министр внутренних дел и его заместитель, председатель СБУ и его первый зам - руководитель Антитеррористического центра, министр обороны Украины, начальник главного управления – командующий внутренними войсками МВД, и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве, заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности, командир ГМОН "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.Всем им вменено якобы противозаконное применение сил и средств при пресечении массовых беспорядков и других противоправных действий."Также чиновники организовали штурм майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований. Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", - сказано в публикации.Там также отмечено, что досудебное расследование осуществлялось по "специальной процедуре". В этом уголовном деле 1878 томов и "1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста".ГБР заверило, что "в ближайшее время предстанут перед судом и непосредственные исполнители расстрелов активистов майдана".ДБР завершило расследование в отношении 13 бывших правоохранителей, поведав: "20 февраля 2014 г. в самом сердце столицы милиционеры спецроты выполнили приказ высшего руководства и начали стрелять в мирных участников митинга.Тогда погибли 48 граждан, а 90 получили ранения. На сегодняшний день бывшие сотрудники милиции обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, умышленном убийстве и краже табельного оружия".Помимо бывших правоохранителей ГБР намерено привлечь к уголовной ответственности также и бывшего судью Шевченковского районного суда г. Киева "за заведомо незаконные содержания под стражей в других личных интересах, путем вынесения незаконных постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении трех лиц, вынесенных 03.12.2013, и таким образом препятствование организации и проведению протестных акций".ГБР намерено привлечь к ответственности "20 сотрудников ФСБ РФ за пособничество в совершении государственной измены" и якобы совершённые другие преступления. Реализовать свой умысел ведомство постсоветской республики намерено после завоевания российского Крыма.

https://ukraina.ru/20231121/1051210455.html

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