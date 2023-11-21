"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США - 21.11.2023 Украина.ру
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"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США - 21.11.2023 Украина.ру
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США
Электорат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру
2023-11-21T17:28
2023-11-21T17:28
новости
сша
президент сша
джо байден
демократы
демократическая партия
калифорния
гэвин ньюсом
президентские выборы
зарубежье
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20 ноября президент США Джо Байден отметил свой 81-й день рождения. Общественности с этого праздника было представлено фото лидера страны, который в одиночестве сидит у торта. Эксперт также напомнил о личности Гэвина Ньюсома. Действующий губернатор Калифорнии Ньюсом встречал председателя КНР Си Цзиньпина у самолёта. Байден отзывался о Ньюсоме как о человеке с массовой перспектив, и кем он захочет, тем он и станет. "Я думаю, это кандидатура на замену Байдену на президентских выборах 2024 года от демократической партии", предположил Вайнер.Американист также предположил, что "мы не увидим Байдена на президентских выборах".
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новости, сша, президент сша, джо байден, демократы, демократическая партия, калифорния, гэвин ньюсом, президентские выборы, зарубежье, грег вайнер
Новости, США, президент США, Джо Байден, демократы, Демократическая партия, Калифорния, Гэвин Ньюсом, президентские выборы, Зарубежье, Грег Вайнер

"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США

17:28 21.11.2023
 
© Twitter / JoeBiden
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Twitter / JoeBiden
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Электорат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру
20 ноября президент США Джо Байден отметил свой 81-й день рождения. Общественности с этого праздника было представлено фото лидера страны, который в одиночестве сидит у торта.
"Весь электорат Байдена – это меньшинства, молодёжь, национальные меньшинства, латиносы, чёрные американцы. Они начинают от него отворачиваться. Вот это для Байдена очень кисло", - заявил Вайнер.
Эксперт также напомнил о личности Гэвина Ньюсома. Действующий губернатор Калифорнии Ньюсом встречал председателя КНР Си Цзиньпина у самолёта. Байден отзывался о Ньюсоме как о человеке с массовой перспектив, и кем он захочет, тем он и станет. "Я думаю, это кандидатура на замену Байдену на президентских выборах 2024 года от демократической партии", предположил Вайнер.
Американист также предположил, что "мы не увидим Байдена на президентских выборах".
13 ноября, 16:05
Разочаровались в демократии. Молодёжь США больше не гордится своей странойБольше половины молодых американцев считают, что в стране, которой руководит администрация Демократической партии, на самом деле нет демократии
 
НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайдендемократыДемократическая партияКалифорнияГэвин Ньюсомпрезидентские выборыЗарубежьеГрег Вайнер
 
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