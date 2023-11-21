https://ukraina.ru/20231121/1051209255.html

"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США

"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США - 21.11.2023 Украина.ру

"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США

Электорат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру

2023-11-21T17:28

2023-11-21T17:28

2023-11-21T17:28

новости

сша

президент сша

джо байден

демократы

демократическая партия

калифорния

гэвин ньюсом

президентские выборы

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051207374_0:95:900:601_1920x0_80_0_0_2670a88d81c449e8d3cb4a922820cb9d.jpg

20 ноября президент США Джо Байден отметил свой 81-й день рождения. Общественности с этого праздника было представлено фото лидера страны, который в одиночестве сидит у торта. Эксперт также напомнил о личности Гэвина Ньюсома. Действующий губернатор Калифорнии Ньюсом встречал председателя КНР Си Цзиньпина у самолёта. Байден отзывался о Ньюсоме как о человеке с массовой перспектив, и кем он захочет, тем он и станет. "Я думаю, это кандидатура на замену Байдену на президентских выборах 2024 года от демократической партии", предположил Вайнер.Американист также предположил, что "мы не увидим Байдена на президентских выборах".

https://ukraina.ru/20231113/1050981745.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президент сша, джо байден, демократы, демократическая партия, калифорния, гэвин ньюсом, президентские выборы, зарубежье, грег вайнер