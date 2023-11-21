https://ukraina.ru/20231121/1051209255.html
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США - 21.11.2023 Украина.ру
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США
Электорат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру
2023-11-21T17:28
2023-11-21T17:28
2023-11-21T17:28
новости
сша
президент сша
джо байден
демократы
демократическая партия
калифорния
гэвин ньюсом
президентские выборы
зарубежье
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20 ноября президент США Джо Байден отметил свой 81-й день рождения. Общественности с этого праздника было представлено фото лидера страны, который в одиночестве сидит у торта. Эксперт также напомнил о личности Гэвина Ньюсома. Действующий губернатор Калифорнии Ньюсом встречал председателя КНР Си Цзиньпина у самолёта. Байден отзывался о Ньюсоме как о человеке с массовой перспектив, и кем он захочет, тем он и станет. "Я думаю, это кандидатура на замену Байдену на президентских выборах 2024 года от демократической партии", предположил Вайнер.Американист также предположил, что "мы не увидим Байдена на президентских выборах".
https://ukraina.ru/20231113/1050981745.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, джо байден, демократы, демократическая партия, калифорния, гэвин ньюсом, президентские выборы, зарубежье, грег вайнер
Новости, США, президент США, Джо Байден, демократы, Демократическая партия, Калифорния, Гэвин Ньюсом, президентские выборы, Зарубежье, Грег Вайнер
"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США
Электорат президента США Джо Байден отворачивается от него, а кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в комментарии для Украина.ру