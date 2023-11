https://ukraina.ru/20231121/1051199801.html

НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями

Сценарий предполагает военный ответ на нападение с востока на Польшу, сообщает польская газета "Речь Посполита" со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Польши

Крупнейшие военные учения "Дракон-24" начнутся 25 февраля – во вторую годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. Завершатся они 14 марта. Сейчас ведется подготовка к ним.В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ. Предполагается, что армия будет сотрудничать с правительством и местной администрацией. Не исключается возможность вызова резервистов для участия в учениях.Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.В распоряжении военных будет 3,5 тысячи единиц техники, в том числе около 100 гусеничных машин: Танки Abrams и K2, пусковые установки Chunmoo и HIMARS, артиллерийские гаубицы Krab и K9. Помимо польских танков, будут также американские, испанские и французские.Цели учений были определены Генеральным штабом Войска Польского, но не разглашаются. "Дракон-24" станет частью более широких учений союзников "Стойкий защитник 2024". Силы высокой готовности НАТО — VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), т.е. так называемые Передовой отряд НАТО.По данным сайта Polska Zbrojna, в 2024 году на Старом континенте будут проходить подготовку в общей сложности около 100 тысяч солдат из 32 стран, причем ключевую роль будет играть Польша, хотя манёвры пройдут также в Германии и странах Балтии.По данным The Financial Times, новинка заключается в использовании реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев. Россия получит кодовое название "Окказус"."Учения НАТО призваны стать частью новой стратегии тренировок, в соответствии с которой военный альянс будет проводить два крупных учения в год вместо одного.По словам Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.

