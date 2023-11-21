НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051199801.html
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями - 21.11.2023 Украина.ру
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
Сценарий предполагает военный ответ на нападение с востока на Польшу, сообщает польская газета "Речь Посполита" со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Польши
2023-11-21T14:43
2023-11-21T14:43
новости
польша
военные учения
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1c/1048321683_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_409d85e0e5668390100c2918388c9900.jpg
Крупнейшие военные учения "Дракон-24" начнутся 25 февраля – во вторую годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. Завершатся они 14 марта. Сейчас ведется подготовка к ним.В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ. Предполагается, что армия будет сотрудничать с правительством и местной администрацией. Не исключается возможность вызова резервистов для участия в учениях.Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.В распоряжении военных будет 3,5 тысячи единиц техники, в том числе около 100 гусеничных машин: Танки Abrams и K2, пусковые установки Chunmoo и HIMARS, артиллерийские гаубицы Krab и K9. Помимо польских танков, будут также американские, испанские и французские.Цели учений были определены Генеральным штабом Войска Польского, но не разглашаются. "Дракон-24" станет частью более широких учений союзников "Стойкий защитник 2024". Силы высокой готовности НАТО — VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), т.е. так называемые Передовой отряд НАТО.По данным сайта Polska Zbrojna, в 2024 году на Старом континенте будут проходить подготовку в общей сложности около 100 тысяч солдат из 32 стран, причем ключевую роль будет играть Польша, хотя манёвры пройдут также в Германии и странах Балтии.По данным The Financial Times, новинка заключается в использовании реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев. Россия получит кодовое название "Окказус"."Учения НАТО призваны стать частью новой стратегии тренировок, в соответствии с которой военный альянс будет проводить два крупных учения в год вместо одного.По словам Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1c/1048321683_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58cc50c4cbef1eb8b3a868f5ab47ab4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, военные учения, нато, сво
Новости, Польша, военные учения, НАТО, СВО

НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями

14:43 21.11.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Сценарий предполагает военный ответ на нападение с востока на Польшу, сообщает польская газета "Речь Посполита" со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Польши
Крупнейшие военные учения "Дракон-24" начнутся 25 февраля – во вторую годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. Завершатся они 14 марта. Сейчас ведется подготовка к ним.
В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ. Предполагается, что армия будет сотрудничать с правительством и местной администрацией. Не исключается возможность вызова резервистов для участия в учениях.
Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.
"На первом этапе "Дракона-24" солдаты будут действовать в кризисной ситуации, а на втором этапе – в ходе оборонительной операции, – пишет издание. – Сценарий предполагает, что наша страна подверглась нападению с востока. Фон, который мы выбрали для этих учений, вдохновлен событиями на Украине. Мы делаем выводы и поэтому хотим отработать действия, наиболее важные для ВС Польши с точки зрения оборонительной операции или сдерживания противника. Во время "Дракона-24" войска будут выполнять ряд различных типов задач. Организуем, например, переправу через реку Вислу. Польские, британские, немецкие и французские солдаты с тяжелой техникой переправятся на другой берег реки. Армия также проведет так называемую тактический дорожный марш, то есть как колесная, так и гусеничная техника преодолеет более 300 километров по дорогам общего пользования и по бездорожью.
В распоряжении военных будет 3,5 тысячи единиц техники, в том числе около 100 гусеничных машин: Танки Abrams и K2, пусковые установки Chunmoo и HIMARS, артиллерийские гаубицы Krab и K9. Помимо польских танков, будут также американские, испанские и французские.
Цели учений были определены Генеральным штабом Войска Польского, но не разглашаются. "Дракон-24" станет частью более широких учений союзников "Стойкий защитник 2024". Силы высокой готовности НАТО — VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), т.е. так называемые Передовой отряд НАТО.
По данным сайта Polska Zbrojna, в 2024 году на Старом континенте будут проходить подготовку в общей сложности около 100 тысяч солдат из 32 стран, причем ключевую роль будет играть Польша, хотя манёвры пройдут также в Германии и странах Балтии.
По данным The Financial Times, новинка заключается в использовании реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев. Россия получит кодовое название "Окказус".
"Учения НАТО призваны стать частью новой стратегии тренировок, в соответствии с которой военный альянс будет проводить два крупных учения в год вместо одного.
По словам Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.
 
НовостиПольшавоенные ученияНАТОСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился
14:47Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины
14:43НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
14:28"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией
14:18"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
14:17Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
14:17"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев
14:14Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The Sun
13:55Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
13:53Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев
13:53Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами
13:42ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
13:32Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него
13:32Над Ростовской областью сбит беспилотник ВСУ
13:17Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны
13:07"Майдан-3" и другие приключения Зеленского
13:00Режим ЧС, западные гости, "самоубийство" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 21 ноября
12:58Боррель намекает на схожесть Украины с героиней эротического фильма – Захарова
12:50"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
12:44"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан
Лента новостейМолния