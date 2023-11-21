https://ukraina.ru/20231121/1051199801.html
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями - 21.11.2023 Украина.ру
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
Сценарий предполагает военный ответ на нападение с востока на Польшу, сообщает польская газета "Речь Посполита" со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Польши
2023-11-21T14:43
2023-11-21T14:43
2023-11-21T14:43
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Крупнейшие военные учения "Дракон-24" начнутся 25 февраля – во вторую годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. Завершатся они 14 марта. Сейчас ведется подготовка к ним.В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ. Предполагается, что армия будет сотрудничать с правительством и местной администрацией. Не исключается возможность вызова резервистов для участия в учениях.Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.В распоряжении военных будет 3,5 тысячи единиц техники, в том числе около 100 гусеничных машин: Танки Abrams и K2, пусковые установки Chunmoo и HIMARS, артиллерийские гаубицы Krab и K9. Помимо польских танков, будут также американские, испанские и французские.Цели учений были определены Генеральным штабом Войска Польского, но не разглашаются. "Дракон-24" станет частью более широких учений союзников "Стойкий защитник 2024". Силы высокой готовности НАТО — VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), т.е. так называемые Передовой отряд НАТО.По данным сайта Polska Zbrojna, в 2024 году на Старом континенте будут проходить подготовку в общей сложности около 100 тысяч солдат из 32 стран, причем ключевую роль будет играть Польша, хотя манёвры пройдут также в Германии и странах Балтии.По данным The Financial Times, новинка заключается в использовании реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев. Россия получит кодовое название "Окказус"."Учения НАТО призваны стать частью новой стратегии тренировок, в соответствии с которой военный альянс будет проводить два крупных учения в год вместо одного.По словам Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, военные учения, нато, сво
НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
Сценарий предполагает военный ответ на нападение с востока на Польшу, сообщает польская газета "Речь Посполита" со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Польши
Крупнейшие военные учения "Дракон-24" начнутся 25 февраля – во вторую годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. Завершатся они 14 марта. Сейчас ведется подготовка к ним.
В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ. Предполагается, что армия будет сотрудничать с правительством и местной администрацией. Не исключается возможность вызова резервистов для участия в учениях.
Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.
"На первом этапе "Дракона-24" солдаты будут действовать в кризисной ситуации, а на втором этапе – в ходе оборонительной операции, – пишет издание. – Сценарий предполагает, что наша страна подверглась нападению с востока. Фон, который мы выбрали для этих учений, вдохновлен событиями на Украине. Мы делаем выводы и поэтому хотим отработать действия, наиболее важные для ВС Польши с точки зрения оборонительной операции или сдерживания противника. Во время "Дракона-24" войска будут выполнять ряд различных типов задач. Организуем, например, переправу через реку Вислу. Польские, британские, немецкие и французские солдаты с тяжелой техникой переправятся на другой берег реки. Армия также проведет так называемую тактический дорожный марш, то есть как колесная, так и гусеничная техника преодолеет более 300 километров по дорогам общего пользования и по бездорожью.
В распоряжении военных будет 3,5 тысячи единиц техники, в том числе около 100 гусеничных машин: Танки Abrams и K2, пусковые установки Chunmoo и HIMARS, артиллерийские гаубицы Krab и K9. Помимо польских танков, будут также американские, испанские и французские.
Цели учений были определены Генеральным штабом Войска Польского, но не разглашаются. "Дракон-24" станет частью более широких учений союзников "Стойкий защитник 2024". Силы высокой готовности НАТО — VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), т.е. так называемые Передовой отряд НАТО.
По данным сайта Polska Zbrojna, в 2024 году на Старом континенте будут проходить подготовку в общей сложности около 100 тысяч солдат из 32 стран, причем ключевую роль будет играть Польша, хотя манёвры пройдут также в Германии и странах Балтии.
По данным The Financial Times, новинка заключается в использовании реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев. Россия получит кодовое название "Окказус".
"Учения НАТО призваны стать частью новой стратегии тренировок, в соответствии с которой военный альянс будет проводить два крупных учения в год вместо одного.
По словам Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.