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"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией

"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией - 21.11.2023 Украина.ру

"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией

Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией это изощренная форма самоубийства, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Об этом 21 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-21T12:50

2023-11-21T12:50

2023-11-21T12:50

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По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса"."Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов.Переговоры с Украиной, считает он, если и возможны, то только на условиях России, путём реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства. Рогов также подчеркнул необходимость признания референдумов о включении новых регионов в состав РФ.

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2023

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новости, россия, украина, владимир рогов, владимир зеленский, переговоры, сво, референдум, денацификация