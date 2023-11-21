https://ukraina.ru/20231121/1051195580.html
"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией - 21.11.2023 Украина.ру
"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией это изощренная форма самоубийства, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Об этом 21 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-21T12:50
2023-11-21T12:50
2023-11-21T12:50
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украина
владимир рогов
владимир зеленский
переговоры
сво
референдум
денацификация
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По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса"."Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов.Переговоры с Украиной, считает он, если и возможны, то только на условиях России, путём реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства. Рогов также подчеркнул необходимость признания референдумов о включении новых регионов в состав РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир рогов, владимир зеленский, переговоры, сво, референдум, денацификация
Новости, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, референдум, денацификация
"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией это изощренная форма самоубийства, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Об этом 21 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса".
"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов.
Переговоры с Украиной, считает он, если и возможны, то только на условиях России, путём реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства. Рогов также подчеркнул необходимость признания референдумов о включении новых регионов в состав РФ.