"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией - 21.11.2023 Украина.ру
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"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией - 21.11.2023 Украина.ру
"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией это изощренная форма самоубийства, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Об этом 21 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-21T12:50
2023-11-21T12:50
новости
россия
украина
владимир рогов
владимир зеленский
переговоры
сво
референдум
денацификация
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По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса"."Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов.Переговоры с Украиной, считает он, если и возможны, то только на условиях России, путём реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства. Рогов также подчеркнул необходимость признания референдумов о включении новых регионов в состав РФ.
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новости, россия, украина, владимир рогов, владимир зеленский, переговоры, сво, референдум, денацификация
Новости, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, референдум, денацификация

"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией

12:50 21.11.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией это изощренная форма самоубийства, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Об этом 21 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса".
"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", - подчеркнул Рогов.
Переговоры с Украиной, считает он, если и возможны, то только на условиях России, путём реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства. Рогов также подчеркнул необходимость признания референдумов о включении новых регионов в состав РФ.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир РоговВладимир ЗеленскийпереговорыСВОреферендумденацификация
 
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