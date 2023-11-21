Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051194692.html
Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО
Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО - 21.11.2023 Украина.ру
Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО
Украинские граждане, которые вернутся на родину, будут работать и платить налоги. Благодаря этому, потребность финансовых вливаний со стороны США и ЕС уменьшится, рассказал Зеленский
2023-11-21T12:41
2023-11-21T12:41
новости
владимир зеленский
пво
украинские беженцы
возвращение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048347516_0:0:427:241_1920x0_80_0_0_afdbfd304a3f9c3e2ffb80f9ccf0eaca.jpg
Если Запад предоставить Украине современные средства ПВО, это поможет вернуть домой выехавших за пределы страны украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 ноября в интервью The Sun.По расчетам Зеленского, если семь или восемь городов на Украине получит "тотальную противовоздушную оборону", это позволит властям "перевезти людей из разных стран домой"."Они будут работать и платить налоги, и этого, возможно, будет недостаточно, но в большинстве своем это закроет финансовую брешь в нашем бюджете, и нам не понадобится столько денег и финансовой помощи со стороны США и Европы", - сказал Зеленский.Президент Украины добавил, что надежная система ПВО даст возможность украинским детям ходить в школу на родине.Как сообщало издание Украина.ру, после встречи с главой британского Форин офиса Дэевидом Кэмероном 16 ноября в Киеве, Зеленский заявил, что одной из тем переговоров с британским гостем было усиление ПВО.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048347516_0:0:427:320_1920x0_80_0_0_1dd6329c26301bc97364b18c41911932.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, пво, украинские беженцы, возвращение
Новости, Владимир Зеленский, ПВО, украинские беженцы, возвращение

Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО

12:41 21.11.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Украинские граждане, которые вернутся на родину, будут работать и платить налоги. Благодаря этому, потребность финансовых вливаний со стороны США и ЕС уменьшится, рассказал Зеленский
Если Запад предоставить Украине современные средства ПВО, это поможет вернуть домой выехавших за пределы страны украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 ноября в интервью The Sun.
По расчетам Зеленского, если семь или восемь городов на Украине получит "тотальную противовоздушную оборону", это позволит властям "перевезти людей из разных стран домой".
"Они будут работать и платить налоги, и этого, возможно, будет недостаточно, но в большинстве своем это закроет финансовую брешь в нашем бюджете, и нам не понадобится столько денег и финансовой помощи со стороны США и Европы", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что надежная система ПВО даст возможность украинским детям ходить в школу на родине.
Как сообщало издание Украина.ру, после встречи с главой британского Форин офиса Дэевидом Кэмероном 16 ноября в Киеве, Зеленский заявил, что одной из тем переговоров с британским гостем было усиление ПВО.
 
НовостиВладимир ЗеленскийПВОукраинские беженцывозвращение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
13:53Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев
13:53Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами
13:42ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
13:32Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него
13:32Над Ростовской областью сбит беспилотник ВСУ
13:17Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны
13:07"Майдан-3" и другие приключения Зеленского
13:00Режим ЧС, западные гости, "самоубийство" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 21 ноября
12:58Боррель намекает на схожесть Украины с героиней эротического фильма – Захарова
12:50"Изощренная форма самоубийства". Рогов об отказе Зеленского идти на переговоры с Россией
12:44"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан
12:41Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО
12:18Майя Санду прибыла в Киев
11:46Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают
11:46"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане
11:45План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года
11:44Тульские десантники в районе Соледара уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ
11:33Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу
10:44Раненый отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам
Лента новостейМолния