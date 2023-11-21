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Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО

Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО - 21.11.2023 Украина.ру

Зеленский пообещал избавить Запад от украинских беженцев в обмен на ПВО

Украинские граждане, которые вернутся на родину, будут работать и платить налоги. Благодаря этому, потребность финансовых вливаний со стороны США и ЕС уменьшится, рассказал Зеленский

2023-11-21T12:41

2023-11-21T12:41

2023-11-21T12:41

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владимир зеленский

пво

украинские беженцы

возвращение

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Если Запад предоставить Украине современные средства ПВО, это поможет вернуть домой выехавших за пределы страны украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 ноября в интервью The Sun.По расчетам Зеленского, если семь или восемь городов на Украине получит "тотальную противовоздушную оборону", это позволит властям "перевезти людей из разных стран домой"."Они будут работать и платить налоги, и этого, возможно, будет недостаточно, но в большинстве своем это закроет финансовую брешь в нашем бюджете, и нам не понадобится столько денег и финансовой помощи со стороны США и Европы", - сказал Зеленский.Президент Украины добавил, что надежная система ПВО даст возможность украинским детям ходить в школу на родине.Как сообщало издание Украина.ру, после встречи с главой британского Форин офиса Дэевидом Кэмероном 16 ноября в Киеве, Зеленский заявил, что одной из тем переговоров с британским гостем было усиление ПВО.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, пво, украинские беженцы, возвращение