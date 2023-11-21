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Тульские десантники в районе Соледара уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ

Тульские десантники в районе Соледара уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ - 21.11.2023 Украина.ру

Тульские десантники в районе Соледара уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ

Тульские десантники опубликовали кадры боевой работы расчетов 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ в зоне проведения СВО

2023-11-21T11:44

2023-11-21T11:44

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В районе Соледара расчетом беспилотных летательных аппаратов Тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов."Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам для их уничтожения. Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц "Гвоздика" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, находящимся в нем", – говорится в сообщении телеграм-канала о 106-й гвардейской дивизии ВДВ.После первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

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