Тульские десантники в районе Соледара уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ
© t.me/vdv_106Тульские десантники в районе Соледара уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ
© t.me/vdv_106
Тульские десантники опубликовали кадры боевой работы расчетов 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ в зоне проведения СВО
В районе Соледара расчетом беспилотных летательных аппаратов Тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов.
"Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам для их уничтожения. Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц "Гвоздика" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, находящимся в нем", – говорится в сообщении телеграм-канала о 106-й гвардейской дивизии ВДВ.
После первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.