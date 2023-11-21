"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией - 21.11.2023 Украина.ру
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"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией
"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией - 21.11.2023 Украина.ру
"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией
Хельсинки продолжает в одностороннем порядке наращивать градус напряженности в отношениях с Россией. При этом меры по закрытию границ готовятся уже давно, еще с лета прошлого года
2023-11-21T14:28
2023-11-21T14:28
эксклюзив
финляндия
россия
граница
нато
конфликт
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Время чрезвычайных законов16 ноября Финляндия объявила о намерении закрыть четыре из восьми международных автомобильных пограничных переходов (МАПП) с Россией, ссылаясь на нелегальных мигрантов, якобы пытающихся проникнуть на ее территорию. Закрываются наиболее популярные переходы на юге, на границе с Ленинградской областью. Теперь, чтобы попасть из Санкт-Петербурга в Хельсинки, необходимо сделать крюк минимум в 1,5 тысячи километров через переходы на севере Карелии или Мурманской области.И все это – якобы из-за угрозы нелегальной миграции. Но это надуманный повод. Чтобы это понять, стоит рассмотреть историю пограничной напряженности с самого начала.В июле 2022 года был подписан протокол о вступлении Финляндии в НАТО, фактическая же подготовка к этому велась на протяжении ряда предшествующих лет. Но с момента членства в Североатлантическом альянсе Хельсинки начинает открытую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.Уже в июле 2022 года внезапно были внесены изменения в Закон о пограничной охране, предусматривающие возможность закрытия границ в кризисной ситуации. Одновременно были включены и поправки в Закон о чрезвычайных ситуациях, который теперь наделял исполнительную власть широкими полномочиями в случае кризиса.Причем, даже по словам финских СМИ, принятие этих поправок происходило в "исключительно спешном режиме". В июле у финских парламентариев – обычно каникулы. Но в данном случае они внезапно собрались на пленарное заседание, что стало исключением из правил. При этом рассмотрение вопроса о границе даже не было заранее внесено в повестку дня.Также обычно такого рода серьезные законы рассматриваются в Финляндии на двух парламентских сессиях, но тут все проходило по ускоренной процедуре. Фактические реформа Закона о чрезвычайном положении была принят за один день. "В ходе очень редкого экстренного голосования 147 депутатов поддержали принятие Закона о чрезвычайном положении как срочное, один выступил против, а 51 отсутствовал", - сообщалось в финской прессе. Изменения же в Закон о пограничной охране вызвали в парламенте ажиотаж. Собственно говоря, эти поправки вносились именно для российской границы. И уже в июле 2022 года говорилось, что закрывать ее придется – от "лавины мигрантов" из РФ. Получается, сценарий был прописан заранее.Тогда же некоторые депутаты от Левого альянса, хоть он и являлся частью правящей коалиции, выступили с критикой поправок и предложили вернуть проект в Конституционный комитет для оценки. Депутат от левых Анна Контула даже заявила, что этот день не будет самым почетным для парламента страны. Зато формально оппозиционная правая часть парламента, в частности, депутаты из крайне правой партии "Истинные финны", безоговорочно выступили в поддержку. Спорные поправки поддержала и фракция партии "Кокомус". А скандальный политик из этой правоцентристской партии Бен Зыскович обрушился на профессора конституционного права Туомаса Ояса, критиковавшего поправки к Закону о пограничной охране с точки зрения возможного нарушения международного гуманитарного права.Протесты части левых не помогли, и поправки о возможном перекрытии границы с Россией были приняты. Приняты правительственной коалицией социал-демократов и "зеленых", гордящейся своим толерантным отношением к проблемам мигрантов и прав человека.За забором НАТОПрактически в таком же ускоренном и чрезвычайном режиме, как и принятие чрезвычайных законов, стали проводится и соответствующие меры. Уже в июле 2022 года было начато строительство грандиозного забора на границе с РФ.А в ноябре 2022 года в юго-восточной Финляндии прошли учения по введению чрезвычайного положения, с учетом обновленного закона. В учениях "Каакко-22" ("Юго-восток-22") приняли участие Пограничная служба, Силы обороны (армия), полиция и местные органы власти. В числе прочего отрабатывались ситуация, когда в ходе "гибридной войны" общество будет "сбито с толку перегруженностью пунктов приема просителей убежища на восточной границе". А в ноябре следующего года, без всяких разумных оснований и также внезапно, как и принятие соответствующих поправок в закон, последовало закрытие основных пунктов пропуска.При этом важно, что на финско-российской границе есть специальные пункты приема просителей убежища. То есть процедура приема беженцев вполне легитимна. И под собственно нелегальной миграцией можно понимать только незаконный переход границы. При чем обычно речь идет максимум о нескольких десятках беженцев, вполне легально прибывающих на пункты пропуска. И явно не создающих там перегруженности и кризиса.Также до закрытия границы ни о каких попытках массовых штурмов или переходах через границу не сообщалось. Едва ли не единственный случай, который выдают за попытку "прорыва", произошел 17 ноября на международном переходе в Ниирале – и уже после того, как было объявлено о закрытии границ, что, вероятно, и спровоцировало групповую попытку получить убежище. Но кучку людей, прибывших к пустующему финскому МАППу, многочисленной и создающей "перегрузку" никак не назовешь. Если судить по видео, соискателей убежища – не более двух десятков, и даже по данным финских пограничников – не более 30.При этом никаких насильственных действий они не предпринимали, а вот к ним насилие действительно применялось. На видео легко заметить, что одному из просителей убежища, все же прошедшего к пункту пропуска, трое пограничников силой выкручивают руки. Также сообщается, что в отношении одного из мигрантов был применен слезоточивый газ. Мы не станем комментировать правомерность действий финских пограничников, выполняющих решения своего правительства и начальства. Однако очевидно, что и прибывших людей нелегальными мигрантами в данном случае назвать сложно – ведь они открыто пытаются просить законного убежища.Схожую оценку дают и некоторые финские правоведы. Так, Мартин Шейнин, профессор международного права и прав человека, резко критикует сложившуюся ситуацию. По мнению финского профессора, сами поправки в закон, позволяющие закрывать границу, не прошли оценку на законность в парламентском Комитете по конституционному праву. Шейнин считает, эти решения представляют собой "угрозу верховенству закона в Финляндии Также профессор утверждает, что "речь идет не о незаконном, а о законном пересечении границы. Каждый человек имеет право покинуть Россию. Каждый имеет право подать заявление о предоставлении убежища на границе…" Другими словами, мигранты могут подавать заявление об убежище напрямую финским пограничникам. Но это – мнение профессора-правозащитника. Парламентская же комиссия по администрированию (Eduskunnan hallintovaliokunta) еще в конце июня 2022 года рекомендовала при закрытии границы с Россией, кроме исключительных случаев, принимать все заявления на статус беженцев только в аэропорту Хельсинки-Вантаа. При этом случаи же действительно нелегального перехода границы – единичны. Так, двое "нелегалов" пытались через лес попасть в Финляндию в районе Раутъярви. Но подобные инциденты не имеют к закрытию пунктов пропуска никакого отношения. А по логике вещей, такого рода меры могут только стимулировать действительно незаконные попытки тайно пересечь границу.Никакого угрожающего скопления мигрантов, легальных и нелегальных, не наблюдалось и в последующие дни после принятия драконовских мер на финской границе. Например, по данным Пограничной службы Финляндии, 18 ноября на российской границе было подано всего 70 заявлений о предоставлении убежища. А командующий пограничной службой юго-восточной Финляндии полковник Мика Ритконен заявил на специальном брифинге, что нет никакой информации о больших массах мигрантов, не существует и угрозы для сухопутной границы. В последнем случае, вероятно, имелось ввиду вероятность пересечения кордона вне переходов.Одновременно продолжается строительство забора в юго-восточной Финляндии - длинной в 200 километров и стоимостью 380 миллионов евро. По первоначальному проекту он должен был быть оснащен системой видеоконтроля и колючей проволокой (точнее – режущей спиралью типа "Егоза"), и находится под электрическим напряжением. Пробный участок был сооружен в районе Иматры. Но ввиду того, что установленное там ограждение не соответствовало первоначальному проекту, разгорелся скандал. Истребители "Хорнет" против велосипедистовТакже на помощь пограничной службе в последние дни выдвинуты и Силы обороны – финская армия. На пограничном переходе Вартиус в Кухмо возводятся ограждения из бетонных блоков. Официально армия оказывает только содействие в ведении строительных работ. Но похоже, что к делу подключена уже и разведывательные службы. Заместитель командира пограничной службы Кайнуу Томи Тиркконен, вступая в определенное противоречие с вышеприведенными высказываниями высокопоставленного руководства, заявил: "У нас есть разведданные, что в Костамукше (территория РФ. – Г.В) еще есть граждане третьих стран… Вполне возможно, что они будут направлены в сторону Финляндии. Я не буду комментировать количество человек, потому что не собираюсь раскрывать наши оперативные данные". Но далеко не все финны согласны с беспрецедентными, абсолютно неадекватными мерами. В финских соцсетях можно прочитать и такое: "Вчера 16 просителей убежища пришли на пограничный пункт Вартиус. Ради этого Силы обороны Швеции и "Хорнеты" пришли на помощь пограничникам. Интересно, какую опасность представляли эти 16 велосипедистов?" Также пользователи соцсетей сообщают, что в воздухе над Парикалла видели вертолеты, а над Лаппеенранта – боевые истребители "Хорнет".Так насколько же серьезную угрозу составляет миграция, легальная и нелегальная – для Финляндии? Может быть, помощь беженцам опустошила финский бюджет? Вот цифры: на расходы по приему соискателей убежища в специальных центрах в 2023 году заложено 371 миллион евро. Это меньше, чем на строительство вышеупомянутого пограничного забора. Сокращение приема мигрантов, отмена квот на беженцев – это основной пункт входящей ныне в правящую коалицию крайне правой партии "Истинные финны". При этом квоты на мигрантов в Финляндии – одни их самых низких в ЕС. Но неужели нынешнее правительство страны закрывает границу только потому, что ориентируется на повестку ультраправых, презрев свои пресловутые либеральные ценности?Скорее всего, мигранты – это только дымовая завеса. И речь идет совсем о другом. Более вероятно, что приграничный кризис и истерия с беженцами является частью глобального плана по превращению еще недавно дружественно-нейтральной РФ Финляндии в плацдарм для агрессии НАТО. Превращение страны не в просто государство-члена, но в передовой авангард Североатлантического альянса. Ведь именно северный фланг НАТО, плюс Польша формируются как в ударный кулак блока, занесенный над Россией: Калининградом, Санкт-Петербургом и Мурманском. И прежде, чем развязать большую войну в Балтийском и Арктическом регионах, милитаристам на Западе с помощью больших и малых провокаций необходимо накалить тут обстановку до предела. А методами психологической войны создать у населения подконтрольных им территорий представления о неизбежности и правомерности масштабного военного конфликта.
https://ukraina.ru/20231120/1051152660.html
https://ukraina.ru/20231120/1051165303.html
https://ukraina.ru/20231120/1051161570.html
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эксклюзив, финляндия, россия, граница, нато, конфликт
Эксклюзив, Финляндия, Россия, граница, НАТО, конфликт

"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией

14:28 21.11.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Sergei Grits
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Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Хельсинки продолжает в одностороннем порядке наращивать градус напряженности в отношениях с Россией. При этом меры по закрытию границ готовятся уже давно, еще с лета прошлого года
Время чрезвычайных законов
16 ноября Финляндия объявила о намерении закрыть четыре из восьми международных автомобильных пограничных переходов (МАПП) с Россией, ссылаясь на нелегальных мигрантов, якобы пытающихся проникнуть на ее территорию.
Закрываются наиболее популярные переходы на юге, на границе с Ленинградской областью. Теперь, чтобы попасть из Санкт-Петербурга в Хельсинки, необходимо сделать крюк минимум в 1,5 тысячи километров через переходы на севере Карелии или Мурманской области.
И все это – якобы из-за угрозы нелегальной миграции. Но это надуманный повод. Чтобы это понять, стоит рассмотреть историю пограничной напряженности с самого начала.
В июле 2022 года был подписан протокол о вступлении Финляндии в НАТО, фактическая же подготовка к этому велась на протяжении ряда предшествующих лет. Но с момента членства в Североатлантическом альянсе Хельсинки начинает открытую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.
Уже в июле 2022 года внезапно были внесены изменения в Закон о пограничной охране, предусматривающие возможность закрытия границ в кризисной ситуации. Одновременно были включены и поправки в Закон о чрезвычайных ситуациях, который теперь наделял исполнительную власть широкими полномочиями в случае кризиса.
Причем, даже по словам финских СМИ, принятие этих поправок происходило в "исключительно спешном режиме". В июле у финских парламентариев – обычно каникулы. Но в данном случае они внезапно собрались на пленарное заседание, что стало исключением из правил. При этом рассмотрение вопроса о границе даже не было заранее внесено в повестку дня.
Финляндия
Вчера, 07:22
Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФРоссия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
Также обычно такого рода серьезные законы рассматриваются в Финляндии на двух парламентских сессиях, но тут все проходило по ускоренной процедуре. Фактические реформа Закона о чрезвычайном положении была принят за один день.
"В ходе очень редкого экстренного голосования 147 депутатов поддержали принятие Закона о чрезвычайном положении как срочное, один выступил против, а 51 отсутствовал", - сообщалось в финской прессе.
Изменения же в Закон о пограничной охране вызвали в парламенте ажиотаж. Собственно говоря, эти поправки вносились именно для российской границы. И уже в июле 2022 года говорилось, что закрывать ее придется – от "лавины мигрантов" из РФ.
Получается, сценарий был прописан заранее.
Тогда же некоторые депутаты от Левого альянса, хоть он и являлся частью правящей коалиции, выступили с критикой поправок и предложили вернуть проект в Конституционный комитет для оценки. Депутат от левых Анна Контула даже заявила, что этот день не будет самым почетным для парламента страны.
Зато формально оппозиционная правая часть парламента, в частности, депутаты из крайне правой партии "Истинные финны", безоговорочно выступили в поддержку. Спорные поправки поддержала и фракция партии "Кокомус". А скандальный политик из этой правоцентристской партии Бен Зыскович обрушился на профессора конституционного права Туомаса Ояса, критиковавшего поправки к Закону о пограничной охране с точки зрения возможного нарушения международного гуманитарного права.
Протесты части левых не помогли, и поправки о возможном перекрытии границы с Россией были приняты. Приняты правительственной коалицией социал-демократов и "зеленых", гордящейся своим толерантным отношением к проблемам мигрантов и прав человека.
За забором НАТО
Практически в таком же ускоренном и чрезвычайном режиме, как и принятие чрезвычайных законов, стали проводится и соответствующие меры. Уже в июле 2022 года было начато строительство грандиозного забора на границе с РФ.
А в ноябре 2022 года в юго-восточной Финляндии прошли учения по введению чрезвычайного положения, с учетом обновленного закона. В учениях "Каакко-22" ("Юго-восток-22") приняли участие Пограничная служба, Силы обороны (армия), полиция и местные органы власти.
В числе прочего отрабатывались ситуация, когда в ходе "гибридной войны" общество будет "сбито с толку перегруженностью пунктов приема просителей убежища на восточной границе". А в ноябре следующего года, без всяких разумных оснований и также внезапно, как и принятие соответствующих поправок в закон, последовало закрытие основных пунктов пропуска.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Вчера, 14:02
"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границеРусофобская позиция руководства Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
При этом важно, что на финско-российской границе есть специальные пункты приема просителей убежища. То есть процедура приема беженцев вполне легитимна. И под собственно нелегальной миграцией можно понимать только незаконный переход границы. При чем обычно речь идет максимум о нескольких десятках беженцев, вполне легально прибывающих на пункты пропуска. И явно не создающих там перегруженности и кризиса.
Также до закрытия границы ни о каких попытках массовых штурмов или переходах через границу не сообщалось. Едва ли не единственный случай, который выдают за попытку "прорыва", произошел 17 ноября на международном переходе в Ниирале – и уже после того, как было объявлено о закрытии границ, что, вероятно, и спровоцировало групповую попытку получить убежище.
Но кучку людей, прибывших к пустующему финскому МАППу, многочисленной и создающей "перегрузку" никак не назовешь. Если судить по видео, соискателей убежища – не более двух десятков, и даже по данным финских пограничников – не более 30.
При этом никаких насильственных действий они не предпринимали, а вот к ним насилие действительно применялось. На видео легко заметить, что одному из просителей убежища, все же прошедшего к пункту пропуска, трое пограничников силой выкручивают руки. Также сообщается, что в отношении одного из мигрантов был применен слезоточивый газ.
Мы не станем комментировать правомерность действий финских пограничников, выполняющих решения своего правительства и начальства. Однако очевидно, что и прибывших людей нелегальными мигрантами в данном случае назвать сложно – ведь они открыто пытаются просить законного убежища.
Схожую оценку дают и некоторые финские правоведы. Так, Мартин Шейнин, профессор международного права и прав человека, резко критикует сложившуюся ситуацию. По мнению финского профессора, сами поправки в закон, позволяющие закрывать границу, не прошли оценку на законность в парламентском Комитете по конституционному праву.
Шейнин считает, эти решения представляют собой "угрозу верховенству закона в Финляндии Также профессор утверждает, что "речь идет не о незаконном, а о законном пересечении границы. Каждый человек имеет право покинуть Россию. Каждый имеет право подать заявление о предоставлении убежища на границе…"
Другими словами, мигранты могут подавать заявление об убежище напрямую финским пограничникам. Но это – мнение профессора-правозащитника.
Парламентская же комиссия по администрированию (Eduskunnan hallintovaliokunta) еще в конце июня 2022 года рекомендовала при закрытии границы с Россией, кроме исключительных случаев, принимать все заявления на статус беженцев только в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Российско-финская граница
Вчера, 12:34
Финляндия готова закрыть все КПП на границе в РоссиейЧетыре пограничных перехода власти Финляндии уже закрыли 18 ноября, теперь рассматривается возможность закрытия четырех оставшихся, которые находятся на севере страны
При этом случаи же действительно нелегального перехода границы – единичны. Так, двое "нелегалов" пытались через лес попасть в Финляндию в районе Раутъярви. Но подобные инциденты не имеют к закрытию пунктов пропуска никакого отношения. А по логике вещей, такого рода меры могут только стимулировать действительно незаконные попытки тайно пересечь границу.
Никакого угрожающего скопления мигрантов, легальных и нелегальных, не наблюдалось и в последующие дни после принятия драконовских мер на финской границе. Например, по данным Пограничной службы Финляндии, 18 ноября на российской границе было подано всего 70 заявлений о предоставлении убежища.
А командующий пограничной службой юго-восточной Финляндии полковник Мика Ритконен заявил на специальном брифинге, что нет никакой информации о больших массах мигрантов, не существует и угрозы для сухопутной границы. В последнем случае, вероятно, имелось ввиду вероятность пересечения кордона вне переходов.
Одновременно продолжается строительство забора в юго-восточной Финляндии - длинной в 200 километров и стоимостью 380 миллионов евро. По первоначальному проекту он должен был быть оснащен системой видеоконтроля и колючей проволокой (точнее – режущей спиралью типа "Егоза"), и находится под электрическим напряжением.
Пробный участок был сооружен в районе Иматры. Но ввиду того, что установленное там ограждение не соответствовало первоначальному проекту, разгорелся скандал.
Истребители "Хорнет" против велосипедистов
Также на помощь пограничной службе в последние дни выдвинуты и Силы обороны – финская армия.
На пограничном переходе Вартиус в Кухмо возводятся ограждения из бетонных блоков. Официально армия оказывает только содействие в ведении строительных работ. Но похоже, что к делу подключена уже и разведывательные службы.
Заместитель командира пограничной службы Кайнуу Томи Тиркконен, вступая в определенное противоречие с вышеприведенными высказываниями высокопоставленного руководства, заявил: "У нас есть разведданные, что в Костамукше (территория РФ. – Г.В) еще есть граждане третьих стран… Вполне возможно, что они будут направлены в сторону Финляндии. Я не буду комментировать количество человек, потому что не собираюсь раскрывать наши оперативные данные".
Но далеко не все финны согласны с беспрецедентными, абсолютно неадекватными мерами. В финских соцсетях можно прочитать и такое: "Вчера 16 просителей убежища пришли на пограничный пункт Вартиус. Ради этого Силы обороны Швеции и "Хорнеты" пришли на помощь пограничникам. Интересно, какую опасность представляли эти 16 велосипедистов?"
Также пользователи соцсетей сообщают, что в воздухе над Парикалла видели вертолеты, а над Лаппеенранта – боевые истребители "Хорнет".
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
19 ноября, 11:53
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"Общественность Финляндии мало информирована о происходящем на территории Донбасса, а журналисты ЕС находят оправдания военным преступлениям ВСУ. ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеокомментарий, в котором об этом рассказал находящийся в ДНР журналист из Финляндии Кости Хейсканен
Так насколько же серьезную угрозу составляет миграция, легальная и нелегальная – для Финляндии? Может быть, помощь беженцам опустошила финский бюджет? Вот цифры: на расходы по приему соискателей убежища в специальных центрах в 2023 году заложено 371 миллион евро. Это меньше, чем на строительство вышеупомянутого пограничного забора.
Сокращение приема мигрантов, отмена квот на беженцев – это основной пункт входящей ныне в правящую коалицию крайне правой партии "Истинные финны". При этом квоты на мигрантов в Финляндии – одни их самых низких в ЕС. Но неужели нынешнее правительство страны закрывает границу только потому, что ориентируется на повестку ультраправых, презрев свои пресловутые либеральные ценности?
Скорее всего, мигранты – это только дымовая завеса. И речь идет совсем о другом.
Более вероятно, что приграничный кризис и истерия с беженцами является частью глобального плана по превращению еще недавно дружественно-нейтральной РФ Финляндии в плацдарм для агрессии НАТО.
Превращение страны не в просто государство-члена, но в передовой авангард Североатлантического альянса. Ведь именно северный фланг НАТО, плюс Польша формируются как в ударный кулак блока, занесенный над Россией: Калининградом, Санкт-Петербургом и Мурманском.
И прежде, чем развязать большую войну в Балтийском и Арктическом регионах, милитаристам на Западе с помощью больших и малых провокаций необходимо накалить тут обстановку до предела. А методами психологической войны создать у населения подконтрольных им территорий представления о неизбежности и правомерности масштабного военного конфликта.
 
ЭксклюзивФинляндияРоссияграницаНАТОконфликт
 
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15:10Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился
14:47Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины
14:43НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
14:28"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией
14:18"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
14:17Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
14:17"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев
14:14Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The Sun
13:55Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
13:53Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев
13:53Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами
13:42ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
13:32Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него
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