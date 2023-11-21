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"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией

"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией - 21.11.2023 Украина.ру

"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией

Хельсинки продолжает в одностороннем порядке наращивать градус напряженности в отношениях с Россией. При этом меры по закрытию границ готовятся уже давно, еще с лета прошлого года

2023-11-21T14:28

2023-11-21T14:28

2023-11-21T14:28

эксклюзив

финляндия

россия

граница

нато

конфликт

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Время чрезвычайных законов16 ноября Финляндия объявила о намерении закрыть четыре из восьми международных автомобильных пограничных переходов (МАПП) с Россией, ссылаясь на нелегальных мигрантов, якобы пытающихся проникнуть на ее территорию. Закрываются наиболее популярные переходы на юге, на границе с Ленинградской областью. Теперь, чтобы попасть из Санкт-Петербурга в Хельсинки, необходимо сделать крюк минимум в 1,5 тысячи километров через переходы на севере Карелии или Мурманской области.И все это – якобы из-за угрозы нелегальной миграции. Но это надуманный повод. Чтобы это понять, стоит рассмотреть историю пограничной напряженности с самого начала.В июле 2022 года был подписан протокол о вступлении Финляндии в НАТО, фактическая же подготовка к этому велась на протяжении ряда предшествующих лет. Но с момента членства в Североатлантическом альянсе Хельсинки начинает открытую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.Уже в июле 2022 года внезапно были внесены изменения в Закон о пограничной охране, предусматривающие возможность закрытия границ в кризисной ситуации. Одновременно были включены и поправки в Закон о чрезвычайных ситуациях, который теперь наделял исполнительную власть широкими полномочиями в случае кризиса.Причем, даже по словам финских СМИ, принятие этих поправок происходило в "исключительно спешном режиме". В июле у финских парламентариев – обычно каникулы. Но в данном случае они внезапно собрались на пленарное заседание, что стало исключением из правил. При этом рассмотрение вопроса о границе даже не было заранее внесено в повестку дня.Также обычно такого рода серьезные законы рассматриваются в Финляндии на двух парламентских сессиях, но тут все проходило по ускоренной процедуре. Фактические реформа Закона о чрезвычайном положении была принят за один день. "В ходе очень редкого экстренного голосования 147 депутатов поддержали принятие Закона о чрезвычайном положении как срочное, один выступил против, а 51 отсутствовал", - сообщалось в финской прессе. Изменения же в Закон о пограничной охране вызвали в парламенте ажиотаж. Собственно говоря, эти поправки вносились именно для российской границы. И уже в июле 2022 года говорилось, что закрывать ее придется – от "лавины мигрантов" из РФ. Получается, сценарий был прописан заранее.Тогда же некоторые депутаты от Левого альянса, хоть он и являлся частью правящей коалиции, выступили с критикой поправок и предложили вернуть проект в Конституционный комитет для оценки. Депутат от левых Анна Контула даже заявила, что этот день не будет самым почетным для парламента страны. Зато формально оппозиционная правая часть парламента, в частности, депутаты из крайне правой партии "Истинные финны", безоговорочно выступили в поддержку. Спорные поправки поддержала и фракция партии "Кокомус". А скандальный политик из этой правоцентристской партии Бен Зыскович обрушился на профессора конституционного права Туомаса Ояса, критиковавшего поправки к Закону о пограничной охране с точки зрения возможного нарушения международного гуманитарного права.Протесты части левых не помогли, и поправки о возможном перекрытии границы с Россией были приняты. Приняты правительственной коалицией социал-демократов и "зеленых", гордящейся своим толерантным отношением к проблемам мигрантов и прав человека.За забором НАТОПрактически в таком же ускоренном и чрезвычайном режиме, как и принятие чрезвычайных законов, стали проводится и соответствующие меры. Уже в июле 2022 года было начато строительство грандиозного забора на границе с РФ.А в ноябре 2022 года в юго-восточной Финляндии прошли учения по введению чрезвычайного положения, с учетом обновленного закона. В учениях "Каакко-22" ("Юго-восток-22") приняли участие Пограничная служба, Силы обороны (армия), полиция и местные органы власти. В числе прочего отрабатывались ситуация, когда в ходе "гибридной войны" общество будет "сбито с толку перегруженностью пунктов приема просителей убежища на восточной границе". А в ноябре следующего года, без всяких разумных оснований и также внезапно, как и принятие соответствующих поправок в закон, последовало закрытие основных пунктов пропуска.При этом важно, что на финско-российской границе есть специальные пункты приема просителей убежища. То есть процедура приема беженцев вполне легитимна. И под собственно нелегальной миграцией можно понимать только незаконный переход границы. При чем обычно речь идет максимум о нескольких десятках беженцев, вполне легально прибывающих на пункты пропуска. И явно не создающих там перегруженности и кризиса.Также до закрытия границы ни о каких попытках массовых штурмов или переходах через границу не сообщалось. Едва ли не единственный случай, который выдают за попытку "прорыва", произошел 17 ноября на международном переходе в Ниирале – и уже после того, как было объявлено о закрытии границ, что, вероятно, и спровоцировало групповую попытку получить убежище. Но кучку людей, прибывших к пустующему финскому МАППу, многочисленной и создающей "перегрузку" никак не назовешь. Если судить по видео, соискателей убежища – не более двух десятков, и даже по данным финских пограничников – не более 30.При этом никаких насильственных действий они не предпринимали, а вот к ним насилие действительно применялось. На видео легко заметить, что одному из просителей убежища, все же прошедшего к пункту пропуска, трое пограничников силой выкручивают руки. Также сообщается, что в отношении одного из мигрантов был применен слезоточивый газ. Мы не станем комментировать правомерность действий финских пограничников, выполняющих решения своего правительства и начальства. Однако очевидно, что и прибывших людей нелегальными мигрантами в данном случае назвать сложно – ведь они открыто пытаются просить законного убежища.Схожую оценку дают и некоторые финские правоведы. Так, Мартин Шейнин, профессор международного права и прав человека, резко критикует сложившуюся ситуацию. По мнению финского профессора, сами поправки в закон, позволяющие закрывать границу, не прошли оценку на законность в парламентском Комитете по конституционному праву. Шейнин считает, эти решения представляют собой "угрозу верховенству закона в Финляндии Также профессор утверждает, что "речь идет не о незаконном, а о законном пересечении границы. Каждый человек имеет право покинуть Россию. Каждый имеет право подать заявление о предоставлении убежища на границе…" Другими словами, мигранты могут подавать заявление об убежище напрямую финским пограничникам. Но это – мнение профессора-правозащитника. Парламентская же комиссия по администрированию (Eduskunnan hallintovaliokunta) еще в конце июня 2022 года рекомендовала при закрытии границы с Россией, кроме исключительных случаев, принимать все заявления на статус беженцев только в аэропорту Хельсинки-Вантаа. При этом случаи же действительно нелегального перехода границы – единичны. Так, двое "нелегалов" пытались через лес попасть в Финляндию в районе Раутъярви. Но подобные инциденты не имеют к закрытию пунктов пропуска никакого отношения. А по логике вещей, такого рода меры могут только стимулировать действительно незаконные попытки тайно пересечь границу.Никакого угрожающего скопления мигрантов, легальных и нелегальных, не наблюдалось и в последующие дни после принятия драконовских мер на финской границе. Например, по данным Пограничной службы Финляндии, 18 ноября на российской границе было подано всего 70 заявлений о предоставлении убежища. А командующий пограничной службой юго-восточной Финляндии полковник Мика Ритконен заявил на специальном брифинге, что нет никакой информации о больших массах мигрантов, не существует и угрозы для сухопутной границы. В последнем случае, вероятно, имелось ввиду вероятность пересечения кордона вне переходов.Одновременно продолжается строительство забора в юго-восточной Финляндии - длинной в 200 километров и стоимостью 380 миллионов евро. По первоначальному проекту он должен был быть оснащен системой видеоконтроля и колючей проволокой (точнее – режущей спиралью типа "Егоза"), и находится под электрическим напряжением. Пробный участок был сооружен в районе Иматры. Но ввиду того, что установленное там ограждение не соответствовало первоначальному проекту, разгорелся скандал. Истребители "Хорнет" против велосипедистовТакже на помощь пограничной службе в последние дни выдвинуты и Силы обороны – финская армия. На пограничном переходе Вартиус в Кухмо возводятся ограждения из бетонных блоков. Официально армия оказывает только содействие в ведении строительных работ. Но похоже, что к делу подключена уже и разведывательные службы. Заместитель командира пограничной службы Кайнуу Томи Тиркконен, вступая в определенное противоречие с вышеприведенными высказываниями высокопоставленного руководства, заявил: "У нас есть разведданные, что в Костамукше (территория РФ. – Г.В) еще есть граждане третьих стран… Вполне возможно, что они будут направлены в сторону Финляндии. Я не буду комментировать количество человек, потому что не собираюсь раскрывать наши оперативные данные". Но далеко не все финны согласны с беспрецедентными, абсолютно неадекватными мерами. В финских соцсетях можно прочитать и такое: "Вчера 16 просителей убежища пришли на пограничный пункт Вартиус. Ради этого Силы обороны Швеции и "Хорнеты" пришли на помощь пограничникам. Интересно, какую опасность представляли эти 16 велосипедистов?" Также пользователи соцсетей сообщают, что в воздухе над Парикалла видели вертолеты, а над Лаппеенранта – боевые истребители "Хорнет".Так насколько же серьезную угрозу составляет миграция, легальная и нелегальная – для Финляндии? Может быть, помощь беженцам опустошила финский бюджет? Вот цифры: на расходы по приему соискателей убежища в специальных центрах в 2023 году заложено 371 миллион евро. Это меньше, чем на строительство вышеупомянутого пограничного забора. Сокращение приема мигрантов, отмена квот на беженцев – это основной пункт входящей ныне в правящую коалицию крайне правой партии "Истинные финны". При этом квоты на мигрантов в Финляндии – одни их самых низких в ЕС. Но неужели нынешнее правительство страны закрывает границу только потому, что ориентируется на повестку ультраправых, презрев свои пресловутые либеральные ценности?Скорее всего, мигранты – это только дымовая завеса. И речь идет совсем о другом. Более вероятно, что приграничный кризис и истерия с беженцами является частью глобального плана по превращению еще недавно дружественно-нейтральной РФ Финляндии в плацдарм для агрессии НАТО. Превращение страны не в просто государство-члена, но в передовой авангард Североатлантического альянса. Ведь именно северный фланг НАТО, плюс Польша формируются как в ударный кулак блока, занесенный над Россией: Калининградом, Санкт-Петербургом и Мурманском. И прежде, чем развязать большую войну в Балтийском и Арктическом регионах, милитаристам на Западе с помощью больших и малых провокаций необходимо накалить тут обстановку до предела. А методами психологической войны создать у населения подконтрольных им территорий представления о неизбежности и правомерности масштабного военного конфликта.

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Георгий Василевский

эксклюзив, финляндия, россия, граница, нато, конфликт