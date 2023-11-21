https://ukraina.ru/20231121/1051186509.html
С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет
С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет - 21.11.2023 Украина.ру
С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно, передает 21 ноября РИА Новости
2023-11-21T09:12
2023-11-21T09:12
2023-11-21T09:13
владимир зеленский
переговоры
шеремет
украина
новости
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"С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", - заявил Шеремет.Он напомнил, что Зеленский сам законодательно запретил вести переговоры с Россией, а теперь строит из себя "великого дипломата и стратега", но это "диктатор, который должен быть свергнут украинским народом".Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта.
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владимир зеленский, переговоры, шеремет, украина, новости
Владимир Зеленский, переговоры, Шеремет, Украина, Новости
С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет
09:12 21.11.2023 (обновлено: 09:13 21.11.2023)
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно, передает 21 ноября РИА Новости
"С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", - заявил Шеремет.
Он напомнил, что Зеленский сам законодательно запретил вести переговоры с Россией, а теперь строит из себя "великого дипломата и стратега", но это "диктатор, который должен быть свергнут украинским народом".
"Переговоры возможны, когда на Украине найдутся здравомыслящие люди, которые заинтересованы в сохранении остатков Украины и жизней украинского народа, чтобы в последующем сделать выводы и никогда впредь к власти не приводить преступников, предателей, коррупционеров и лицедеев", - сказал депутат.
Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта.