https://ukraina.ru/20231121/1051186509.html

С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет

С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет - 21.11.2023 Украина.ру

С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно, передает 21 ноября РИА Новости

2023-11-21T09:12

2023-11-21T09:12

2023-11-21T09:13

владимир зеленский

переговоры

шеремет

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg

"С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", - заявил Шеремет.Он напомнил, что Зеленский сам законодательно запретил вести переговоры с Россией, а теперь строит из себя "великого дипломата и стратега", но это "диктатор, который должен быть свергнут украинским народом".Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта.

https://ukraina.ru/20231121/1051182971.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, переговоры, шеремет, украина, новости