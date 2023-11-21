https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html

Атака дронов, потери ВСУ, "успокоительная пилюля" для Киева. Главное на Украине на утро 21 ноября

Атака дронов, потери ВСУ, "успокоительная пилюля" для Киева. Главное на Украине на утро 21 ноября - 21.11.2023 Украина.ру

Атака дронов, потери ВСУ, "успокоительная пилюля" для Киева. Главное на Украине на утро 21 ноября

Украина.ру, 21.11.2023

2023-11-21T09:00

2023-11-21T09:00

2023-11-21T09:03

эксклюзив

хроники

спецоперация

пво

дроны

беспилотник

обстрелы

контрнаступление

антонов

посол

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Украинские военные пытались атаковать российские территории дронами и снова обстреливали Донбасс. При этом на Украине звучали взрывы, ВС РФ уничтожали националистов и технику. Посол Антонов рассказал об "успокоительной пилюле" США для КиеваНакануне поздним вечером российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром там же был перехвачен еще один беспилотник.Кроме того, в ночь на вторник дежурныесредства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат на Курской областью.Украинские войска не оставляют попыток атаковать и Донбасс. За прошедшие сутки они 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего было выпущено 114 единиц различных боеприпасов.Под огнем украинских войск оказались районы двух населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы).С полуночи националисты выпустили по ДНР девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - Дзержинск - Горловка, выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в телеграм-канаале представительства.В 3.20 и 6.55 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.При этом, по словам подполковника Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники."Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что у большинства артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь, для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения требуется большое количество ремонтных баз и специалистов, которыми украинское командование не обладает.Успехи ВС РФПо данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории Украины звучит воздушная тревога. Сигнал включили с 22.50 по 23.30 по местному времени (23.50 - 00.30 мск).Тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", в Волынской области слышны взрывы. Там также звучит сигнал тревоги.В Минобороны России рассказали об успехах военных. Так, расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ в районе Соледара в Донбассе уничтожили командный пункт украинских силовиков."Расчетом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов", - указали в оборонном ведомстве.Координаты позиций подразделений ВСУ, расположенных близ Соледара в Донбассе, оперативно передали артиллеристам тульского соединения ВДВ.Ранее в МО РФ информировали, что расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск уничтожил группу пехоты ВСУ под Артемовском.Кроме того, начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что подразделения российской группировки сорвали контратаку войск Украины в районе Приютного."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", - сказал офицер.Он также отметил, что пресечены попытки ротации подразделений войск Украины в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли два минометных расчета."Успокоительная пилюля" для КиеваНовый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму - не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями". Положение на фронте и в украинской власти - на грани полного коллапса", - сказал Антонов.Он обратил внимание на то, что "смертоносный подарок анонсирован в канун 10-летия "евромайдана".Он подчеркнул важность того, чтобы на Западе уяснили: "Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно"."Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство - продление агонии обанкротившегося киевского режима", - указал Антонов.Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.В администрации США при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства.В Киеве заявили, что с начала палестино-израильской эскалации поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30%, сообщает американский телеканал ABC. По словам неназванного украинского чиновника, запасы жизненно важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% от общих поставок" Киеву."Они (американские чиновники) говорили нам, что это (передача вооружений Израилю - ред.) не повлияет на обязательства (США), но это повлияло", - заверил украинский чиновник.

https://ukraina.ru/20231119/1051145456.html

https://ukraina.ru/20231119/1051147767.html

https://ukraina.ru/20231117/1051130263.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, пво, дроны, беспилотник, обстрелы, контрнаступление, антонов, посол, помощь