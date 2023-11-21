https://ukraina.ru/20231121/1051183205.html
Украинских граждан на Евромайдане подло и нагло обманули - Марочко
Украинских граждан на Евромайдане подло и нагло обманули - Марочко - 21.11.2023 Украина.ру
Украинских граждан на Евромайдане подло и нагло обманули - Марочко
Киевский майдан 2013-2014 года был лишь предлогом для включения Украины в западный антироссийский проект, а украинских граждан одурманили лозунгами о европейском пути. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 21 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-21T05:49
2023-11-21T05:49
2023-11-21T05:50
новости
украина
майдан
евромайдан
андрей марочко
госпереворот
антироссийский
запад
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21 ноября 2013 года на майдане в Киеве начались протесты, которые привели к кровопролитию и нацистскому госперевороту. Поводом для якобы мирных выступлений стала временная приостановка властью подписания соглашения с Евросоюзом об ассоциации."Спустя 10 лет после событий на Майдане уже стал очевиден тот факт, что украинское общество, украинских граждан подло и нагло обманули. О чём мы твердили в самом начале, что новая украинская власть не самостоятельная, что всё это делает Запад, никто этому не верил, но сейчас этого даже не скрывают. К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны, но всё это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект "анти-Россия", - сказал Марочко.По его словам, все эти действия привели к печальным и трагическим последствиям, к огромным жертвам среди гражданского населения и военнослужащих с обеих сторон."И, по сути, Запад добился чего хотел, русские убивают русских. Ведь украинские граждане - это такие же русские по духу люди, просто одурманенные пропагандой", - подчеркнул эксперт.Ранее годовщину начала украинского Евромайдана в своём телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, "21 ноября 2013 года на центральной площади Киева… начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня"."В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины, встроить её экономику, да и политику, в западную неоколониальную систему координат", - подчеркнула Захарова.
https://ukraina.ru/20231120/1051166519.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, майдан, евромайдан, андрей марочко, госпереворот, антироссийский, запад
Украинских граждан на Евромайдане подло и нагло обманули - Марочко
05:49 21.11.2023 (обновлено: 05:50 21.11.2023)
Киевский майдан 2013-2014 года был лишь предлогом для включения Украины в западный антироссийский проект, а украинских граждан одурманили лозунгами о европейском пути. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 21 ноября сообщает РИА Новости
21 ноября 2013 года на майдане в Киеве начались протесты, которые привели к кровопролитию и нацистскому госперевороту. Поводом для якобы мирных выступлений стала временная приостановка властью подписания соглашения с Евросоюзом об ассоциации.
"Спустя 10 лет после событий на Майдане уже стал очевиден тот факт, что украинское общество, украинских граждан подло и нагло обманули. О чём мы твердили в самом начале, что новая украинская власть не самостоятельная, что всё это делает Запад, никто этому не верил, но сейчас этого даже не скрывают. К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны, но всё это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект "анти-Россия", - сказал Марочко.
По его словам, все эти действия привели к печальным и трагическим последствиям, к огромным жертвам среди гражданского населения и военнослужащих с обеих сторон.
"И, по сути, Запад добился чего хотел, русские убивают русских. Ведь украинские граждане - это такие же русские по духу люди, просто одурманенные пропагандой", - подчеркнул эксперт.
Ранее годовщину начала украинского Евромайдана в своём телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, "21 ноября 2013 года на центральной площади Киева… начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня".
"В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины, встроить её экономику, да и политику, в западную неоколониальную систему координат", - подчеркнула Захарова.