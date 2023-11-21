"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051182408.html
"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях
"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях - 21.11.2023 Украина.ру
"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях
Взрывы слышны в Волынской и Ровненской областях Украины, объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений телеграм-каналов и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск 21 ноября
2023-11-21T03:42
2023-11-21T03:42
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
"Волынская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в 03:01 мск.Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее также объявлялась в Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Полтавской и Николаевской областях Украины.По информации украинских телеграм-каналов, полёты групп "Гераней" наблюдались по направлениям Миргорода, Нежина, Жмеринки, Умани, Ровно и Староконстантинова. Взрывы после полуночи были слышны в Киеве и Хмельницкой областях. Удары, предположительно, были нанесены по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО

"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях

03:42 21.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Взрывы слышны в Волынской и Ровненской областях Украины, объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений телеграм-каналов и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск 21 ноября
"Волынская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в 03:01 мск.
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее также объявлялась в Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Полтавской и Николаевской областях Украины.
По информации украинских телеграм-каналов, полёты групп "Гераней" наблюдались по направлениям Миргорода, Нежина, Жмеринки, Умани, Ровно и Староконстантинова. Взрывы после полуночи были слышны в Киеве и Хмельницкой областях. Удары, предположительно, были нанесены по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Руслан Стефанчук
Вчера, 18:20
Несуществующие русские. Итоги 20 ноября на УкраинеСпикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских должны быть ущемлены, а на Украине русских нацменьшинств "нет и быть не может"
 
НовостиУкраинавзрывывоздушная тревогаБПЛАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:38Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой
04:00Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
03:42"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях
03:18Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии
02:59США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
02:32Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:16На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы
01:46ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
01:35Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
01:09"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
00:48Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
00:31Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
00:15Гепатит А добрался до Киевской области
23:51Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
23:28США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
23:14Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
22:44На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
22:02Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
21:47Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
21:24В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"
Лента новостейМолния