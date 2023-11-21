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"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях

"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях - 21.11.2023 Украина.ру

"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях

Взрывы слышны в Волынской и Ровненской областях Украины, объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений телеграм-каналов и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск 21 ноября

2023-11-21T03:42

2023-11-21T03:42

2023-11-21T03:42

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"Волынская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в 03:01 мск.Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее также объявлялась в Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Полтавской и Николаевской областях Украины.По информации украинских телеграм-каналов, полёты групп "Гераней" наблюдались по направлениям Миргорода, Нежина, Жмеринки, Умани, Ровно и Староконстантинова. Взрывы после полуночи были слышны в Киеве и Хмельницкой областях. Удары, предположительно, были нанесены по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво