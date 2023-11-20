https://ukraina.ru/20231120/1051161445.html

Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ

Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру

Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ

Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министр инфраструктуры Украины и капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян в интервью The Guardian

2023-11-20T12:11

2023-11-20T12:11

2023-11-20T12:11

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Капитан ВСУ предположил и другой вариант – это "соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС". Что же касается Крыма и Донбасса, Омелян хочет ждать, пока "Россия рухнет".Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что переговоры "сыграют только на руку России".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, мобилизация, крым, донбасс, омелян