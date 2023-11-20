Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
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Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министр инфраструктуры Украины и капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян в интервью The Guardian
2023-11-20T12:11
2023-11-20T12:11
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
мобилизация
крым
донбасс
омелян
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Капитан ВСУ предположил и другой вариант – это "соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС". Что же касается Крыма и Донбасса, Омелян хочет ждать, пока "Россия рухнет".Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что переговоры "сыграют только на руку России".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, мобилизация, крым, донбасс, омелян
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Крым, Донбасс, Омелян

Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ

12:11 20.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министр инфраструктуры Украины и капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян в интервью The Guardian
"Если мы готовы отдать еще 300 тысяч или 500 тысяч жизней украинских солдат, чтобы захватить Крым и освободить Донбасс, и если мы получим нужное количество танков и [истребителей] F-16 с Запада, мы сможем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада отправить тот тип и количество оружия, которые нам понадобятся”, - заявил Омелян.
Капитан ВСУ предположил и другой вариант – это "соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС". Что же касается Крыма и Донбасса, Омелян хочет ждать, пока "Россия рухнет".
Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что переговоры "сыграют только на руку России".
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 15:52
Украину разрывает изнутри. Противоречия режима Зеленского, несовместимые с жизньюСегодня самое общее место в рассуждениях о будущем Украины — утверждение, что без западной (читай — американской) помощи страна не протянет и несколько недель. И с этим трудно не согласиться
 
НовостиУкраинаВСУВооруженные силы УкраинымобилизацияКрымДонбассОмелян
 
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