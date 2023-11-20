https://ukraina.ru/20231120/1051161445.html
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министр инфраструктуры Украины и капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян в интервью The Guardian
2023-11-20T12:11
2023-11-20T12:11
2023-11-20T12:11
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Капитан ВСУ предположил и другой вариант – это "соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС". Что же касается Крыма и Донбасса, Омелян хочет ждать, пока "Россия рухнет".Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что переговоры "сыграют только на руку России".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, вооруженные силы украины, мобилизация, крым, донбасс, омелян
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Крым, Донбасс, Омелян
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министр инфраструктуры Украины и капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян в интервью The Guardian
"Если мы готовы отдать еще 300 тысяч или 500 тысяч жизней украинских солдат, чтобы захватить Крым и освободить Донбасс, и если мы получим нужное количество танков и [истребителей] F-16 с Запада, мы сможем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада отправить тот тип и количество оружия, которые нам понадобятся”, - заявил Омелян.
Капитан ВСУ предположил и другой вариант – это "соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС". Что же касается Крыма и Донбасса, Омелян хочет ждать, пока "Россия рухнет".
Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что переговоры "сыграют только на руку России".
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.