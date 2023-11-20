"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы - 20.11.2023 Украина.ру
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"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы
"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы - 20.11.2023 Украина.ру
"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы
Тренера по лёгкой атлетике суд приговорил к 15 годам тюрьмы, обвинив в слежке за ВСУ, сообщила 19 ноября пресс-служба СБУ
2023-11-20T10:34
2023-11-20T10:34
новости
украина
хмельницкая область
сбу
служба безопасности украины
контрразведка
всу
слежка
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В мае 2022 года сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину.В украинском ведомстве уверены, что во время бега задержанный осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. "Среди основных задач бегуна была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ", добавили в СБУ.Бегун обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона, сообщили в ведомстве.Там уточнили, что он выпускник Ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории РФ.
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новости, украина, хмельницкая область, сбу, служба безопасности украины, контрразведка, всу, слежка
Новости, Украина, Хмельницкая область, СБУ, Служба безопасности Украины, контрразведка, ВСУ, слежка

"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы

10:34 20.11.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Тренера по лёгкой атлетике суд приговорил к 15 годам тюрьмы, обвинив в слежке за ВСУ, сообщила 19 ноября пресс-служба СБУ
В мае 2022 года сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину.
"Злоумышленником оказался местный тренер по легкой атлетике, который почти ежедневно пробегал от 10 до 50 км, чтобы отслеживать места базирования и маршруты движения украинских войск", - пишет пресс-служба СБУ.
В украинском ведомстве уверены, что во время бега задержанный осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. "Среди основных задач бегуна была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ", добавили в СБУ.
Бегун обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона, сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что он выпускник Ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории РФ.
15 ноября, 18:54
СБУ арестовала доцента университета: "работал на российскую ГРУ"Контрразведка СБУ задержала 49-летнего доцента харьковского университета, который якобы был "дистанционно завербован" российским ГРУ (военной разведкой) в начале СВО и "корректировал удары РФ по Харькову". Об этом 15 ноября сообщила украинская спецслужба
 
НовостиУкраинаХмельницкая областьСБУСлужба безопасности УкраиныконтрразведкаВСУслежка
 
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