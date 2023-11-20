https://ukraina.ru/20231120/1051157848.html

"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы

"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы - 20.11.2023 Украина.ру

"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы

Тренера по лёгкой атлетике суд приговорил к 15 годам тюрьмы, обвинив в слежке за ВСУ, сообщила 19 ноября пресс-служба СБУ

2023-11-20T10:34

2023-11-20T10:34

2023-11-20T10:34

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В мае 2022 года сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину.В украинском ведомстве уверены, что во время бега задержанный осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. "Среди основных задач бегуна была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ", добавили в СБУ.Бегун обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона, сообщили в ведомстве.Там уточнили, что он выпускник Ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории РФ.

https://ukraina.ru/20231115/1051059617.html

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новости, украина, хмельницкая область, сбу, служба безопасности украины, контрразведка, всу, слежка