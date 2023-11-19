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ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами

ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами - 19.11.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами

Украинская армия в зоне СВО умножила свои потери на Херсонском направлении, потеряв три десантные лодки и гаубицу Д-30 вместе с военнослужащими. Об этом 19 ноября РИА Новости сообщил "источник, знакомый с ситуацией"

2023-11-19T12:05

2023-11-19T12:05

2023-11-19T12:05

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", – сообщил источник информагентства.По его словам, российская армия также уничтожила позицию украинского подразделения на Каховском направлении в районе села Новоберислав. При этом потери ВСУ составили восемь человек убитыми, ещё двое были ранены.Тем временем ТГ-каналы ДНР сообщают об ужесточении боёв в районе Авдеевки, в которой находится сильно укреплённый гарнизон ВСУ. Из этого населённого пункте ежедневно обстреливаются города и сёла ДНР.

https://ukraina.ru/20231118/1051143806.html

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новости, всу, потери всу, десант, днепр, херсонское направление, херсонская область, минобороны рф, сво