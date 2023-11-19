ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Украинская армия в зоне СВО умножила свои потери на Херсонском направлении, потеряв три десантные лодки и гаубицу Д-30 вместе с военнослужащими. Об этом 19 ноября РИА Новости сообщил "источник, знакомый с ситуацией"
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", – сообщил источник информагентства.
По его словам, российская армия также уничтожила позицию украинского подразделения на Каховском направлении в районе села Новоберислав. При этом потери ВСУ составили восемь человек убитыми, ещё двое были ранены.
Тем временем ТГ-каналы ДНР сообщают об ужесточении боёв в районе Авдеевки, в которой находится сильно укреплённый гарнизон ВСУ. Из этого населённого пункте ежедневно обстреливаются города и сёла ДНР.
Вчера, 18:38В Крынках наёмники из заградотрядов массово расстреливали тяжелораненых солдат ВСУ - СальдоНа правом (западном) берегу Днепра наёмники из украинских заградительных отрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых солдат ВСУ. Об этом 18 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо