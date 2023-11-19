ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами - 19.11.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами
ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами - 19.11.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами
Украинская армия в зоне СВО умножила свои потери на Херсонском направлении, потеряв три десантные лодки и гаубицу Д-30 вместе с военнослужащими. Об этом 19 ноября РИА Новости сообщил "источник, знакомый с ситуацией"
2023-11-19T12:05
2023-11-19T12:05
новости
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потери всу
десант
днепр
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херсонская область
минобороны рф
сво
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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", – сообщил источник информагентства.По его словам, российская армия также уничтожила позицию украинского подразделения на Каховском направлении в районе села Новоберислав. При этом потери ВСУ составили восемь человек убитыми, ещё двое были ранены.Тем временем ТГ-каналы ДНР сообщают об ужесточении боёв в районе Авдеевки, в которой находится сильно укреплённый гарнизон ВСУ. Из этого населённого пункте ежедневно обстреливаются города и сёла ДНР.
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новости, всу, потери всу, десант, днепр, херсонское направление, херсонская область, минобороны рф, сво
Новости, ВСУ, потери ВСУ, десант, Днепр, Херсонское направление, Херсонская область, Минобороны РФ, СВО

ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами

12:05 19.11.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP / Alex Babenko
Читать в
Украинская армия в зоне СВО умножила свои потери на Херсонском направлении, потеряв три десантные лодки и гаубицу Д-30 вместе с военнослужащими. Об этом 19 ноября РИА Новости сообщил "источник, знакомый с ситуацией"
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", – сообщил источник информагентства.
По его словам, российская армия также уничтожила позицию украинского подразделения на Каховском направлении в районе села Новоберислав. При этом потери ВСУ составили восемь человек убитыми, ещё двое были ранены.
Тем временем ТГ-каналы ДНР сообщают об ужесточении боёв в районе Авдеевки, в которой находится сильно укреплённый гарнизон ВСУ. Из этого населённого пункте ежедневно обстреливаются города и сёла ДНР.
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НовостиВСУпотери ВСУдесантДнепрХерсонское направлениеХерсонская областьМинобороны РФСВО
 
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