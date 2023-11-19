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ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию

ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию - 19.11.2023 Украина.ру

ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию

Сообщения о бегстве пилота ВВС Украины в Россию являются психологической операцией Москвы. Об этом 18 ноября заявил представитель Главного управления украинской военной разведки Андрей Юсов

2023-11-19T09:34

2023-11-19T09:34

2023-11-19T09:34

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Представитель ГУР признал факт перелёта украинского военного пилота на российскую территорию. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября.Также известно, что украинский пилот вместе с боевым самолётом находится в безопасности. В прессе появилась информация об общении пилота с ФСБ.Российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным "Воевода" заявил, что он уговорил украинского коллегу выбрать правильную сторону конфликта. По словам этого широко цитируемого источника, украинский пилот является старшим офицером и хорошо информирован.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, ввс украины, вкс, сво, гур моу, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), спецоперация, денацификация, демилитаризация, бывший ссср