ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию - 19.11.2023 Украина.ру
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ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию
ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию - 19.11.2023 Украина.ру
ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию
Сообщения о бегстве пилота ВВС Украины в Россию являются психологической операцией Москвы. Об этом 18 ноября заявил представитель Главного управления украинской военной разведки Андрей Юсов
2023-11-19T09:34
2023-11-19T09:34
новости
украина
ввс украины
вкс
сво
гур моу
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
спецоперация
денацификация
демилитаризация
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Представитель ГУР признал факт перелёта украинского военного пилота на российскую территорию. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября.Также известно, что украинский пилот вместе с боевым самолётом находится в безопасности. В прессе появилась информация об общении пилота с ФСБ.Российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным "Воевода" заявил, что он уговорил украинского коллегу выбрать правильную сторону конфликта. По словам этого широко цитируемого источника, украинский пилот является старшим офицером и хорошо информирован.
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новости, украина, ввс украины, вкс, сво, гур моу, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), спецоперация, денацификация, демилитаризация, бывший ссср
Новости, Украина, ВВС Украины, ВКС, СВО, ГУР МОУ, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), Спецоперация, денацификация, демилитаризация, бывший СССР

ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию

09:34 19.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Exercise Sea BreezeСи Бриз 2021
Си Бриз 2021 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Exercise Sea Breeze
Читать в
Сообщения о бегстве пилота ВВС Украины в Россию являются психологической операцией Москвы. Об этом 18 ноября заявил представитель Главного управления украинской военной разведки Андрей Юсов
Представитель ГУР признал факт перелёта украинского военного пилота на российскую территорию. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября.
Также известно, что украинский пилот вместе с боевым самолётом находится в безопасности. В прессе появилась информация об общении пилота с ФСБ.
Российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным "Воевода" заявил, что он уговорил украинского коллегу выбрать правильную сторону конфликта. По словам этого широко цитируемого источника, украинский пилот является старшим офицером и хорошо информирован.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
 
НовостиУкраинаВВС УкраиныВКССВОГУР МОУКа-52 "Аллигатор" (вертолёт)Спецоперацияденацификациядемилитаризациябывший СССР
 
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