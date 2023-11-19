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ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию
ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию - 19.11.2023 Украина.ру
ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию
Сообщения о бегстве пилота ВВС Украины в Россию являются психологической операцией Москвы. Об этом 18 ноября заявил представитель Главного управления украинской военной разведки Андрей Юсов
2023-11-19T09:34
2023-11-19T09:34
2023-11-19T09:34
новости
украина
ввс украины
вкс
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гур моу
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
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Представитель ГУР признал факт перелёта украинского военного пилота на российскую территорию. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября.Также известно, что украинский пилот вместе с боевым самолётом находится в безопасности. В прессе появилась информация об общении пилота с ФСБ.Российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным "Воевода" заявил, что он уговорил украинского коллегу выбрать правильную сторону конфликта. По словам этого широко цитируемого источника, украинский пилот является старшим офицером и хорошо информирован.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ввс украины, вкс, сво, гур моу, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), спецоперация, денацификация, демилитаризация, бывший ссср
Новости, Украина, ВВС Украины, ВКС, СВО, ГУР МОУ, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), Спецоперация, денацификация, демилитаризация, бывший СССР
ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию
Сообщения о бегстве пилота ВВС Украины в Россию являются психологической операцией Москвы. Об этом 18 ноября заявил представитель Главного управления украинской военной разведки Андрей Юсов
Представитель ГУР признал факт перелёта украинского военного пилота на российскую территорию. Об этом стало известно в субботу, 18 ноября.
Также известно, что украинский пилот вместе с боевым самолётом находится в безопасности. В прессе появилась информация об общении пилота с ФСБ.
Российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным "Воевода" заявил, что он уговорил украинского коллегу выбрать правильную сторону конфликта. По словам этого широко цитируемого источника, украинский пилот является старшим офицером и хорошо информирован.