https://ukraina.ru/20231119/1051126245.html

Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии

Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии - 19.11.2023 Украина.ру

Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии

После Евромайдана украинское общество грезило вхождением Украины в число мировых лидеров по целому ряду областей, и в некоторых у Украины получилось. В... Украина.ру, 19.11.2023

2023-11-19T10:48

2023-11-19T10:48

2023-11-19T10:48

эксклюзив

украина

трансплантология

европа

ато

доноры

евросоюз

криминал

сво

украинцы

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После Евромайдана украинское общество грезило вхождением Украины в число мировых лидеров по целому ряду областей, и в некоторых у Украины получилось. В частности, Украина стала одним из мировых лидеров… в нелегальной пересадке человеческих органов.Так называемая "черная трансплантология" существовала давно – еще с тех времен, как человечество освоило технологию пересадки органов, неизбежно появился и "черный рынок". Доноров всегда не хватало, а богатых клиентов, готовых деньгами оплатить спасение своей жизни наоборот, всегда было с избытком. После крушения Советского Союза черная трансплантология появилась и в бывших союзных республиках – однако на Украине до 2014-го года данная отрасль не выходила за рамки обычного международного криминала. Тем не менее, после победы Евромайдана и начала так называемой "АТО" в Донбассе ситуация в корне изменилась.Известно, что нелегальная торговля органами является неизменным спутником большинства локальных конфликтов XX века – довольно характерен пример конфликта в Косово, когда на свет всплыла криминальная деятельность косовских боевиков, похищавших людей с целью изъятия органов. Разумеется, очередной конфликт в Донбассе лица, заинтересованные в получении "лишних" донорских органов, своим вниманием не обошли.Первые свидетельства об изъятии органов в зоне боевых действий в Донбассе были зафиксированы в сентябре 2014-го года, когда появились сообщения о наличии в местах массовых захоронений человеческих тел с отсутствующими внутренними органами – доклад об этом прозвучал на одной из сессий ОБСЕ. Тем не менее, данные сообщения расследованы не были – точно также, как в свое время не были вовремя расследованы сообщения о подобных прецедентах в Косово. Свидетелями отмечалось, что в первую очередь донорами становились тяжело раненые и убитые украинские военные – а также, возможно, похищенные мирные жители Донбасса, заподозренные "защитниками" в сочувствии "сепаратистам".Важной вехой развития черной трансплантологии на Украине стал 2021-й год – когда Верховная Рада принимает законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человекА). Закон разрешал не заверять нотариально согласие на изъятие органов, полученное у донора или его родственников, а в случае документов – не устанавливать подлинность подписей. Никого из депутатов Верховной Рады, проголосовавших за этот законопроект, данный пункт не смутил. Тем самым был открыт безграничный простор для махинаций в сфере пересадки органов – тем более, что право на операции по пересадки получили и частные клиники.В начале 2022-го года закон был подписан президентом Зеленским – а через полтора месяца началась Специальная военная операция. Данное совпадение вызывает определенные вопросы – подобный закон явно принимался с расчетом на значительный поток трупов и тяжелораненых, поступающих в украинские больницы и госпитали. Очевидно, что киевским режимом в 2022-м году планировались некие действия военного характера, и Специальная военная операция лишь предупредила действия ВСУ.Начало СВО и воцарившийся на Украине хаос на определенный момент парализовали деятельность черных трансплантологов – однако ненадолго. После отхода армии России из под Киева и переноса фокуса боевых действий на южное направление и в Донбасс, изъятие органов возобновилось. Задачу похитителям органов облегчил запуск в марте 2022 года государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Украины, где содержалась информация о состоянии здоровья действующих и будущих военнослужащих, и последовавшая за этим общая мобилизация.В апреле 2022-го года Верховная Рада принимает новый закон, освобождающий операции по трансплантации органов от уплаты НДС – тем самым максимально упростив и удешевив процесс изъятия органов. Массовый поток убитых и раненых, поступающих с фронта в госпитали и больницы позволил поставить данный процесс на поток. Таким образом, черный рынок органов получил постоянный поток массового и, самое главное, дешевого (по сравнению с мировыми ценами) биологического материала. Об этом свидетельствуют данные из даркнета – цена на человеческие органы существенно снизилась по сравнению с уровнем цен 2021-го года.Следует отметить также и то, что родственники погибших украинских военнослужащих крайне редко получают их тела в короткие сроки – зачастую родственникам достаются лишь истлевшие останки. Соответственно, были ли у тела внутренние органы на месте после того как оно покинуло госпиталь, или нет – остается загадкой. Кроме того, фиксируются сообщения о том, что через украинскую границу регулярно поступает медицинское оборудование для трансплантологии и контейнеры для транспортирования органов из стран Евросоюза.Случаются и другие прецеденты – в частности, жертвами могут стать украинские беженцы, выехавшие в Евросоюз посредством участия разного рода "волонтеров". В ООН данная проблема подчеркивалась еще в конце 2022-го года – в докладе организации подчеркивалось, что беженцы, зачастую покинувшие на Украину без документов, часто подвергаются похищениям со стороны европейского криминала.Разумеется, иногда четко отлаженная на государственном уровне система дает сбои, поскольку данную схему стараются максимально держать в секрете. Так, известно, что в августе 2023 года на украино-словацкой границе был задержан мужчина, которого заподозрили в вывозе украинских детей за рубеж. Подозрительный человек был задержан украинскими правоохранителями, однако суд назначил ему меру пресечения… в виде залога в один миллион гривен. Учитывая гигантские прибыли торговцев людьми, такой залог не стал для него препятствием – деньги были заплачены, подозреваемый исчез.Впрочем, подобная проблема касается больше тех, кто смог выехать из страны – на Украине с каждым месяцем ужесточается пропускной режим на границе, и все больше украинцев не имеют возможности покинуть страну.Впрочем, стараниями киевского режима, многим из них все же уготована возможность выехать в Европы или США. К сожалению, правда, только по частям.

https://ukraina.ru/20230807/1048523135.html

https://ukraina.ru/20230805/1048493069.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, трансплантология, европа, ато, доноры, евросоюз, криминал, сво, украинцы