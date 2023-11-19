Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом
Основа основ любой военной стратегии – нанесение удара там, где противник слаб. Слабым местом Группы армий "Б" под командованием генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса под Сталинградом были 8-я итальянская, 2-я венгерская, 3 и 4 румынские армии. Помимо них в группе находились только две немецкие армии – 6-я и 4-я танковая. Выбор был очевиден…
19 ноября 1942 года после мощной артподготовки советские стрелковые дивизии перешли в наступление северо-западнее Сталинграда и обрушились на позиции 3-й румынской армии, а также на левый фланг 6-й армии Вермахта. Когда же ударили танковые корпуса Красной Армии, румынские позиции были прорваны на всю глубину, и советские войска устремились в прорыв.
Так начиналась судьбоносная операция "Уран", которая привела к окружению на берегах Волги крупной вражеской группировки в составе 19 германских и 2 румынских дивизий.
В ходе тех событий обе румынские армии, прошедшие вместе с немцами путь от реки Прут, были разгромлены. Королевские войска понесли тяжелейшие потери: около 160 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (утрачены 16 дивизий — половина от действующих войск страны). В Румынии по этому поводу объявили траур, а разбитые армии были выведены на родину для восстановления.
По признанию нацистского диктатора Иона Антонеску, "после поражения 3-й и 4-й армий, государственные устои пошатнусь". Мощнейший удар испытало на себе кадровое офицерство. Трое генералов разгромленной группировки, по словам румынского лидера, "погибли в штыковых боях, как и все командиры рот".
Лейтмотивом внешнеполитического курса Бухареста стало знаменитое откровение кондукэтора (вождя) нации: "Германия проиграла свою войну. Нужно не допустить, чтобы и мы её проиграли". Правящие круги этого государства стали предпринимать активные действия, с тем чтобы наладить отношения с державами Антигитлеровской коалиции.
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После "Сталинградской катастрофы" руководство Рейха вело себя в отношении румынских коллег политкорректно. Однако среди военных весьма расхожим было мнение, что именно румынские союзники несут главную вину за окружение 6-й армии Паулюса.
К примеру, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Курт Цейтцлер впоследствии писал, что в те ноябрьские дни румынский фронт представлял собой печальную картину полного хаоса и беспорядка, "охваченные паникой румынские солдаты бросили свои окопы и укрытия и побежали".
Надо отметить, что идея похода вглубь советской территории вместе с гитлеровцами воспринималась в румынском обществе и армии неоднозначно. Ряд их представителей как будто предчувствовали предстоящую катастрофу.
Полное единство наблюдалось лишь в июне-июле 1941 года, когда произошло вторжение в Бессарабию и Северную Буковину. Для осуществления этой операции была создана группировка "Генерал Антонеску" (в составе германской и двух румынских армий). На территории Советского Союза тогда действовало 28 дивизий королевских войск.
В августе, когда начались бои за Одессу, лидер крупнейшей Национал-царанистской (крестьянской) партии Маниу заявил Антонеску, что считает армии, перешедшие Днестр, "потерянными", поскольку Гитлер неминуемо потерпит поражение.
В знак протеста против продолжения войны за Днестром подал в отставку начальник Генерального штаба, корпусной генерал Якобич, а в ходе боёв под Одессой — командующий Четвёртой армией Чуперкэ.
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Крупнейший советский город-порт на Чёрном море осаждали 17 румынских дивизий (150 тыс. человек). Их безвозвратные потери составили почти 30 тыс. человек, ещё 63 тыс. королевских солдат и офицеров получили ранения.
21 августа, в разгар Одесского сражения, Антонеску стал маршалом, а после взятия города 4-я армия отправилась на родину для восстановления, 3-я же оставалась в "Транснистрии" — вновь созданной румынской провинции между Днестром и Южным Бугом.
В действиях группы армий "Юг" в Причерноморье и Крыму осенью 1941 года участвовали 7 румынских дивизий (66,5 тыс. человек). Румыны действовали не на основных направлениях, а выполняли роль своеобразного наполнителя.
6 декабря под давлением Советского Союза войну Румынии объявила Великобритания, а 12 декабря, вслед за Берлином Бухарест был вынужден объявить войну США. Тем не менее румынское правительство не вполне понимало сложившуюся систему координат Второй Мировой войны.
В конце 1941 года Антонеску высказывался: "Я — союзник Рейха против России. Я — нейтрал между Великобританией и Германией. Я на стороне США против Японии".
Дальнейшее же участие в походе против СССР румынский диктатор аргументировал стремлением убедить Гитлера пересмотреть решение, о передаче Венгрии спорного Северно-Трансильванского региона.
В 1942 году численность румынских дивизий на Восточном фронте росла стремительно и даже превысила показатели годичной давности. В июле 1942 г. из 47-и дивизий германских сателлитов, находившихся на территорию СССР, 30 были румынскими.
К началу советского наступления под Сталинградом фронт группы армий "Б" очень напоминал слоёный пирог.
На северном стыке с группой армий "Центр" (северо-западнее Воронежа) действовала 2-я немецкая армия (14 дивизий). С юга к ней примыкала 2-я венгерская армия, державшая рубеж по берегу Дона (12 дивизий, в т. ч. две немецкие). Далее вдоль линии фронта находились позиции 8-й итальянской армии (12 дивизий, в т. ч. две германские). Соседями итальянцев были румыны из третьей армии (10 дивизий). Таким образом, итальянцы разделяли враждовавших между собой венгров и румын.
Румынская армия находилась в открытой степи у плацдармов вблизи Серафимовича и Клетской, отбитых Красной армией в августе 1942 года.
Именно отсюда и был нанесён первый и самый мощный советский удар во время операции "Уран".
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В сентябре командарм Думитреску настаивал на необходимости ликвидации этих плацдармов, но немцы проигнорировали его реляции, поскольку были заняты штурмом Сталинграда.
У Клётского плацдарма румынская армия граничила с 6-й армией Паулюса (16 дивизий), упиравшейся в Сталинград. Южнее Сталинграда были позиции 4-й немецкой танковой армии, правое крыло которой обеспечивали 7 румынских дивизий 4-й королевской армии. Их позиции располагались вдоль излучины Волги.
На правом же фланге с ними соседствовала лишь 16-я моторизованная дивизия Вермахта. Её зона ответственности растянулась на 300 км., до Терека.
Германское главнокомандование подготовило приказ о создании в районе Сталинграда более мобильной группы армий "Дон" во главе с маршалом Антонеску, который должен был вступить в силу сразу после падения Сталинграда. Она была создана, но в условиях советского наступления её командующему запланированное назначение Антонеску не состоялось.
Невыгодное пространственное положение 3-й королевской армии усугублялось организационно-техническими проблемами.
Пехотные дивизии этого соединения вынуждены были занимать полосы обороны шириной в 20 км, что вдвое превышало нормативы, рекомендованные уставами. Все дивизии находились в первой линии, в резерв выводились в лучшем случае один-два пехотных батальона.
Но самой главной проблемой была практически полная беззащитность румын перед танковыми ударами. Основу их противотанкового арсенала составляли трофейные (советские) 45-миллиметровые пушки и 47-миллиметровые орудия австрийского производства. Правда, в октябре им было поставлено несколько 75-миллиметровых противотанковых орудий.
Первая румынская танковая дивизия располагалась позади 3-й армии. Основу её парка составляли лёгкие танки R-2 (с 37-миллиметровой пушкой). В ходе тренировок с использованием трофейных советских Т-34 румынские танки показали свою полную беспомощность.
Незадолго до начала "Урана" румыны получили от германских союзников 22 средних танка (Pz-III и Pz-IV с 75-миллиметровым короткоствольным орудием). Однако первые батальонные учения с использованием немецкой техники прошли лишь за три дня до советского наступления.
Ещё более скромный технический потенциал имела резервная 22-я германская танковая дивизия.
На её вооружении стояли лёгкие танки чехословацкого производства 38(t). Именно данное соединение подверглось резонансному "нападению мышей-диверсантов". Каким-то образом полёвки выгрызли проводку этих машин, в результате чего из порядка 100 танков в боях могла принимать только третья часть.
Германское командование вполне понимало необходимость усиления позиций на Дону и Волге. Для этого из Германии направлялась свежая 6-я танковая дивизия, прошедшая переформирование. Но к началу судьбоносных боёв она не успела прибыть к месту своего назначения.
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19 ноября румыны смогли сдержать утреннюю атаку советских стрелковых дивизий, их оборона рассыпалась в середине дня, когда в наступление пошли корпуса 5-й танковой армии, наносившие концентрированные удары.
Бронетанковые дивизии резерва группы армии "Дон" не смогли оказать эффективного отпора советским танковым корпусам. Из-за этого остатки пехотных частей 3-й армии попали в окружение.
Положение, в котором оказались румынские войска, стало следствием вполне осознанного геополитического выбора правительства данного государства. Прогерманская ориентация в нём сочеталась с построением "этнически чистого" государства, официальным антисемитизмом, русофобией, милитаризацией административных институтов, репрессиями в отношении людей с социалистическими взглядами, экспансионистскими устремлениями на сопредельные территории, и в особенности в восточном направлении.
Так что Сталинградская битва в известной мере стала ценой политического отрезвления румынской нации.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкАрест диктатора Иона Антонеску (справа). Ион Антонеску - румынский государственный деятель, маршал, премьер-министр и кондукэтор (аналог фюрера) Румынии в 1940—1944 годах.
Арест диктатора Иона Антонеску (справа). Ион Антонеску - румынский государственный деятель, маршал, премьер-министр и кондукэтор (аналог фюрера) Румынии в 1940—1944 годах.