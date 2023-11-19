https://ukraina.ru/20231119/1032697900.html

Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом - 19.11.2023 Украина.ру

Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

Основа основ любой военной стратегии – нанесение удара там, где противник слаб. Слабым местом Группы армий "Б" под командованием генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса под Сталинградом были 8-я итальянская, 2-я венгерская, 3 и 4 румынские армии. Помимо них в группе находились только две немецкие армии – 6-я и 4-я танковая. Выбор был очевиден…

2023-11-19T08:03

2023-11-19T08:03

2023-11-19T08:03

история

румыния

великая отечественная война

1942

история

сталинградская битва

история ссср

германия

фашисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103269/87/1032698701_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd9c09eeb63ec735b792e1af958f5a47.jpg

19 ноября 1942 года после мощной артподготовки советские стрелковые дивизии перешли в наступление северо-западнее Сталинграда и обрушились на позиции 3-й румынской армии, а также на левый фланг 6-й армии Вермахта. Когда же ударили танковые корпуса Красной Армии, румынские позиции были прорваны на всю глубину, и советские войска устремились в прорыв.Так начиналась судьбоносная операция "Уран", которая привела к окружению на берегах Волги крупной вражеской группировки в составе 19 германских и 2 румынских дивизий.В ходе тех событий обе румынские армии, прошедшие вместе с немцами путь от реки Прут, были разгромлены. Королевские войска понесли тяжелейшие потери: около 160 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (утрачены 16 дивизий — половина от действующих войск страны). В Румынии по этому поводу объявили траур, а разбитые армии были выведены на родину для восстановления.По признанию нацистского диктатора Иона Антонеску, "после поражения 3-й и 4-й армий, государственные устои пошатнусь". Мощнейший удар испытало на себе кадровое офицерство. Трое генералов разгромленной группировки, по словам румынского лидера, "погибли в штыковых боях, как и все командиры рот".Лейтмотивом внешнеполитического курса Бухареста стало знаменитое откровение кондукэтора (вождя) нации: "Германия проиграла свою войну. Нужно не допустить, чтобы и мы её проиграли". Правящие круги этого государства стали предпринимать активные действия, с тем чтобы наладить отношения с державами Антигитлеровской коалиции.После "Сталинградской катастрофы" руководство Рейха вело себя в отношении румынских коллег политкорректно. Однако среди военных весьма расхожим было мнение, что именно румынские союзники несут главную вину за окружение 6-й армии Паулюса.К примеру, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Курт Цейтцлер впоследствии писал, что в те ноябрьские дни румынский фронт представлял собой печальную картину полного хаоса и беспорядка, "охваченные паникой румынские солдаты бросили свои окопы и укрытия и побежали".Надо отметить, что идея похода вглубь советской территории вместе с гитлеровцами воспринималась в румынском обществе и армии неоднозначно. Ряд их представителей как будто предчувствовали предстоящую катастрофу.Полное единство наблюдалось лишь в июне-июле 1941 года, когда произошло вторжение в Бессарабию и Северную Буковину. Для осуществления этой операции была создана группировка "Генерал Антонеску" (в составе германской и двух румынских армий). На территории Советского Союза тогда действовало 28 дивизий королевских войск.В августе, когда начались бои за Одессу, лидер крупнейшей Национал-царанистской (крестьянской) партии Маниу заявил Антонеску, что считает армии, перешедшие Днестр, "потерянными", поскольку Гитлер неминуемо потерпит поражение.В знак протеста против продолжения войны за Днестром подал в отставку начальник Генерального штаба, корпусной генерал Якобич, а в ходе боёв под Одессой — командующий Четвёртой армией Чуперкэ.Крупнейший советский город-порт на Чёрном море осаждали 17 румынских дивизий (150 тыс. человек). Их безвозвратные потери составили почти 30 тыс. человек, ещё 63 тыс. королевских солдат и офицеров получили ранения.21 августа, в разгар Одесского сражения, Антонеску стал маршалом, а после взятия города 4-я армия отправилась на родину для восстановления, 3-я же оставалась в "Транснистрии" — вновь созданной румынской провинции между Днестром и Южным Бугом.В действиях группы армий "Юг" в Причерноморье и Крыму осенью 1941 года участвовали 7 румынских дивизий (66,5 тыс. человек). Румыны действовали не на основных направлениях, а выполняли роль своеобразного наполнителя.6 декабря под давлением Советского Союза войну Румынии объявила Великобритания, а 12 декабря, вслед за Берлином Бухарест был вынужден объявить войну США. Тем не менее румынское правительство не вполне понимало сложившуюся систему координат Второй Мировой войны.В конце 1941 года Антонеску высказывался: "Я — союзник Рейха против России. Я — нейтрал между Великобританией и Германией. Я на стороне США против Японии".Дальнейшее же участие в походе против СССР румынский диктатор аргументировал стремлением убедить Гитлера пересмотреть решение, о передаче Венгрии спорного Северно-Трансильванского региона.В 1942 году численность румынских дивизий на Восточном фронте росла стремительно и даже превысила показатели годичной давности. В июле 1942 г. из 47-и дивизий германских сателлитов, находившихся на территорию СССР, 30 были румынскими.К началу советского наступления под Сталинградом фронт группы армий "Б" очень напоминал слоёный пирог.На северном стыке с группой армий "Центр" (северо-западнее Воронежа) действовала 2-я немецкая армия (14 дивизий). С юга к ней примыкала 2-я венгерская армия, державшая рубеж по берегу Дона (12 дивизий, в т. ч. две немецкие). Далее вдоль линии фронта находились позиции 8-й итальянской армии (12 дивизий, в т. ч. две германские). Соседями итальянцев были румыны из третьей армии (10 дивизий). Таким образом, итальянцы разделяли враждовавших между собой венгров и румын.Румынская армия находилась в открытой степи у плацдармов вблизи Серафимовича и Клетской, отбитых Красной армией в августе 1942 года.Именно отсюда и был нанесён первый и самый мощный советский удар во время операции "Уран".В сентябре командарм Думитреску настаивал на необходимости ликвидации этих плацдармов, но немцы проигнорировали его реляции, поскольку были заняты штурмом Сталинграда.У Клётского плацдарма румынская армия граничила с 6-й армией Паулюса (16 дивизий), упиравшейся в Сталинград. Южнее Сталинграда были позиции 4-й немецкой танковой армии, правое крыло которой обеспечивали 7 румынских дивизий 4-й королевской армии. Их позиции располагались вдоль излучины Волги.На правом же фланге с ними соседствовала лишь 16-я моторизованная дивизия Вермахта. Её зона ответственности растянулась на 300 км., до Терека.Германское главнокомандование подготовило приказ о создании в районе Сталинграда более мобильной группы армий "Дон" во главе с маршалом Антонеску, который должен был вступить в силу сразу после падения Сталинграда. Она была создана, но в условиях советского наступления её командующему запланированное назначение Антонеску не состоялось.Невыгодное пространственное положение 3-й королевской армии усугублялось организационно-техническими проблемами.Пехотные дивизии этого соединения вынуждены были занимать полосы обороны шириной в 20 км, что вдвое превышало нормативы, рекомендованные уставами. Все дивизии находились в первой линии, в резерв выводились в лучшем случае один-два пехотных батальона.Но самой главной проблемой была практически полная беззащитность румын перед танковыми ударами. Основу их противотанкового арсенала составляли трофейные (советские) 45-миллиметровые пушки и 47-миллиметровые орудия австрийского производства. Правда, в октябре им было поставлено несколько 75-миллиметровых противотанковых орудий.Первая румынская танковая дивизия располагалась позади 3-й армии. Основу её парка составляли лёгкие танки R-2 (с 37-миллиметровой пушкой). В ходе тренировок с использованием трофейных советских Т-34 румынские танки показали свою полную беспомощность.Незадолго до начала "Урана" румыны получили от германских союзников 22 средних танка (Pz-III и Pz-IV с 75-миллиметровым короткоствольным орудием). Однако первые батальонные учения с использованием немецкой техники прошли лишь за три дня до советского наступления.Ещё более скромный технический потенциал имела резервная 22-я германская танковая дивизия.На её вооружении стояли лёгкие танки чехословацкого производства 38(t). Именно данное соединение подверглось резонансному "нападению мышей-диверсантов". Каким-то образом полёвки выгрызли проводку этих машин, в результате чего из порядка 100 танков в боях могла принимать только третья часть.Германское командование вполне понимало необходимость усиления позиций на Дону и Волге. Для этого из Германии направлялась свежая 6-я танковая дивизия, прошедшая переформирование. Но к началу судьбоносных боёв она не успела прибыть к месту своего назначения.19 ноября румыны смогли сдержать утреннюю атаку советских стрелковых дивизий, их оборона рассыпалась в середине дня, когда в наступление пошли корпуса 5-й танковой армии, наносившие концентрированные удары.Бронетанковые дивизии резерва группы армии "Дон" не смогли оказать эффективного отпора советским танковым корпусам. Из-за этого остатки пехотных частей 3-й армии попали в окружение.Положение, в котором оказались румынские войска, стало следствием вполне осознанного геополитического выбора правительства данного государства. Прогерманская ориентация в нём сочеталась с построением "этнически чистого" государства, официальным антисемитизмом, русофобией, милитаризацией административных институтов, репрессиями в отношении людей с социалистическими взглядами, экспансионистскими устремлениями на сопредельные территории, и в особенности в восточном направлении.Так что Сталинградская битва в известной мере стала ценой политического отрезвления румынской нации.

https://ukraina.ru/20210622/1031688680.html

https://ukraina.ru/20210413/1031121376.html

https://ukraina.ru/20190415/1023301152.html

https://ukraina.ru/20190913/1024976029.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, румыния, великая отечественная война, 1942, сталинградская битва, история ссср, германия, фашисты