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В Польше вспомнили о советской угрозе для танков "Абрамс" из США

В Польше вспомнили о советской угрозе для танков "Абрамс" из США - 18.11.2023 Украина.ру

В Польше вспомнили о советской угрозе для танков "Абрамс" из США

Старый советский гранатомет РПГ-7 способен поразить американские танки "Абрамс", которые пополнят ряды польских бронетанковых сил. Об этом рассказал обозреватель сайта Portal Obronny Анджей Драм

2023-11-18T12:15

2023-11-18T12:15

2023-11-18T12:15

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По его словам, гранатомет эффективен против БТР и большинства БМП. Еще большую поражающую мощь РПГ-7 приобретает, когда стреляет современными боеприпасами. Тандемный боеприпас, выпущенный из этого оружия, может пробить 750-мм броню без динамической защиты.Этого недостаточно для поражения лобовой брони американского "Абрамс", немецкого "Леопард-2", корейского К2 или Т-90. Но стреляя в менее защищенные борта этих машин, гранатометчик может вывести их из строя.В январе этого года министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договор о покупке 116 танков M1A1 Abrams на 1,4 миллиарда долларов. Первые машины из этой партии уже прибыли в Польшу.Ранее минобороны Польши объявило о формировании танкового батальона недалеко от белорусской границы. По словам политолога Юрия Зверева, к 30-м годам нашего века у российской и белорусской границы с Польшей будет около 1500 польских танков. Чтобы был понятен масштаб проблемы, в вооруженных силах Белоруссии по западным данным сейчас около 500 танков.Усиленно перевооружается и польская 16-я механизированная дивизия возле Калининградской области. Она получила первые образцы южнокорейских танков К2 "Черная пантера", самоходные гаубицы К9 "Тандер". А это одни из лучших образцов военной техники в своем классе. "Хаймарсы" уже появились около Калининградской области.

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новости, польша, сша, танки, гранатомет