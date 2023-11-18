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"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму

"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму - 18.11.2023 Украина.ру

"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму

Ракетные удары по Крыму – провокация Украины. Которая уже проиграла противостояние с Россией. Об этом заявил глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель

2023-11-18T10:19

2023-11-18T10:19

2023-11-18T10:19

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нептун

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ВСУ атаковали Крым противокорабельными ракетами "Нептун", когда турецкая делегация прибыла в Ялту, чтобы принять участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.По его словам, украинские атаки увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова.Накануне семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой Вооружённых сил Украины были обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, турция, всу, ракеты, нептун