"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
Ракетные удары по Крыму – провокация Украины. Которая уже проиграла противостояние с Россией. Об этом заявил глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель
ВСУ атаковали Крым противокорабельными ракетами "Нептун", когда турецкая делегация прибыла в Ялту, чтобы принять участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
"Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью", - сказал турецкий общественник.
По его словам, украинские атаки увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова.
Накануне семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой Вооружённых сил Украины были обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря.