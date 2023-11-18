"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму - 18.11.2023 Украина.ру
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"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму - 18.11.2023 Украина.ру
"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
Ракетные удары по Крыму – провокация Украины. Которая уже проиграла противостояние с Россией. Об этом заявил глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель
2023-11-18T10:19
2023-11-18T10:19
новости
крым
турция
всу
ракеты
нептун
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ВСУ атаковали Крым противокорабельными ракетами "Нептун", когда турецкая делегация прибыла в Ялту, чтобы принять участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.По его словам, украинские атаки увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова.Накануне семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой Вооружённых сил Украины были обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря.
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новости, крым, турция, всу, ракеты, нептун
Новости, Крым, Турция, ВСУ, ракеты, Нептун

"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму

10:19 18.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчиновкрылатая ракета испытания
крылатая ракета испытания - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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Ракетные удары по Крыму – провокация Украины. Которая уже проиграла противостояние с Россией. Об этом заявил глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель
ВСУ атаковали Крым противокорабельными ракетами "Нептун", когда турецкая делегация прибыла в Ялту, чтобы принять участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
"Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью", - сказал турецкий общественник.
По его словам, украинские атаки увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова.
Накануне семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой Вооружённых сил Украины были обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря.
 
НовостиКрымТурцияВСУракетыНептун
 
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Заголовок открываемого материала
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