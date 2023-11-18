https://ukraina.ru/20231118/1051139196.html

В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе"

В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе" - 18.11.2023 Украина.ру

В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе"

Действия киевского режима в Чёрном море приведут к гарантированной потере Одессы. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил на своей странице в социальной сети X (бывшей Twitter), комментируя слова Владимира Зеленского об успешном применении ВСУ морских дронов

2023-11-18T09:56

2023-11-18T09:56

2023-11-18T09:57

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морские беспилотники

всу

скотт риттер

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Ранее Зеленский в своём обращении отметил, что Украина смогла "перехватить инициативу" в Чёрном море благодаря активному использованию флота морских дронов."Это в значительной степени гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина. Вы поддержали сумасшедшего, который стоил вам страны", - написал Риттер.По его мнению, на фоне ситуации с украинским "контрнаступом" и других событий, предлагавшиеся Россией весной 2022 года соглашения выглядят для Киева уже значительно привлекательнее."Мирное соглашение от 1 апреля 2022 года в ретроспективе выглядит довольно хорошо, не так ли?" - иронизирует Риттер.Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что для увеличения атак на российские корабли в Чёрном море, Украина масштабировала производство морских беспилотников.

https://ukraina.ru/20231117/1051131404.html

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новости, сша, украина, владимир зеленский, одесса, сво, морские беспилотники, всу, скотт риттер