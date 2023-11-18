Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз

Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУ Зеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь.