Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз
09:05 18.11.2023 (обновлено: 09:06 18.11.2023)
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Российские средства ПВО уничтожили над Унечским районом Брянской области украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Александр Богомаз утром 18 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
Позднее уничтожение украинского беспилотника самолётного типа над Брянской областью подтвердило Минобороны РФ.