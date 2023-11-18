Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз - 18.11.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз
Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз - 18.11.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз
Российские средства ПВО уничтожили над Унечским районом Брянской области украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Александр Богомаз утром 18 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-18T09:05
2023-11-18T09:06
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брянская область
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"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.Позднее уничтожение украинского беспилотника самолётного типа над Брянской областью подтвердило Минобороны РФ.
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Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ПВО, БПЛА, ВСУ

Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз

09:05 18.11.2023 (обновлено: 09:06 18.11.2023)
 
БПЛА Spaitech COLUMBA
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Российские средства ПВО уничтожили над Унечским районом Брянской области украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Александр Богомаз утром 18 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
Позднее уничтожение украинского беспилотника самолётного типа над Брянской областью подтвердило Минобороны РФ.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
07:58
Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУЗеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь.
 
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