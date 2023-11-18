https://ukraina.ru/20231118/1051135864.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - 18.11.2023 Украина.ру
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы, предположительно поражена нефтебаза, также поступают сообщения о частичном обесточивании Одесской области. Об этом в ночь на 18 ноября сообщают местные паблики
2023-11-18T03:05
2023-11-18T03:05
2023-11-18T03:06
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Ранее они сообщали о летящих в сторону Одессы "Геранях".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Ровненской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231117/1051121173.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, одесская область, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Одесса, Одесская область, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО
В Одессе прогремели взрывы
03:05 18.11.2023 (обновлено: 03:06 18.11.2023)
В Одессе прогремели взрывы, предположительно поражена нефтебаза, также поступают сообщения о частичном обесточивании Одесской области. Об этом в ночь на 18 ноября сообщают местные паблики
Ранее они сообщали о летящих в сторону Одессы "Геранях".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Ровненской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.