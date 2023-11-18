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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - 18.11.2023 Украина.ру

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, предположительно поражена нефтебаза, также поступают сообщения о частичном обесточивании Одесской области. Об этом в ночь на 18 ноября сообщают местные паблики

2023-11-18T03:05

2023-11-18T03:05

2023-11-18T03:06

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Ранее они сообщали о летящих в сторону Одессы "Геранях".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Ровненской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, одесса, одесская область, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво